Wenn Erwachsensein nur nicht so schwer wäre...

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Heute, 10:24h 4 Min.

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Wer sich nicht mehr so genau an die Ereignisse der ersten Staffel erinnern kann, sollte unbedingt nochmals unsere Review dazu lesen. Dann gilt es als nächstes, die Erwartungen etwas zu zügeln, die gegen Ende entstanden sein könnten.



Denn die Notfall-Heirat und der leidenschaftliche Kuss zwischen Anton und Paul Baker (dessen Nachname auch im Alltag aus unerfindlichen Gründen immer mitgenannt wird) hat unmittelbar erst mal keine weiteren Folgen: Der schwule Anton (Owen Thiele) hält sich immer noch so fern wie möglich von allem, was nach Beziehung aussieht, derweil der fluide Paul Baker (Jack Innanen) und seine Freundin Issa (Amita Rao) weiter zusammen sind, wie wenn nichts wäre. Und obwohl die Beziehung zwischen den beiden dann doch noch ins Kriseln gerät, muss man bis zur letzten Folge der zweiten Staffel warten, um zu erfahren, wie es mit Paul Baker und Anton weitergeht.

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K-Pop, eine gefälschte ID und ein Waschbär



Poster zur Serie: Die zweite Staffel von "Adults" kann seit 30. September 2026 bei Disney+ gestreamt werden

Auf dem Weg dorthin erlebt die Fünfer-WG im New Yorker Stadtteil Queens wieder zahlreiche wilde Abenteuer. Zu den Highlights gehören Samirs (Malik Elassal) aufrechte, wenn auch zunehmend verzweifelte Bemühungen, seine Freundin Carly (Rachel Marsh) bei ihrem Karrierewechsel von der Zahnärztin zum K-Pop-Star zu unterstützen. Obwohl ihm ebenso wie allen anderen völlig klar ist, was für eine schlechte Idee das ist.



Großartig ist auch die Episode, in der Billie (Lucie Freyer) jenem Teenager-Mädchen hinterherjagt, das heute ihre eigene, vor Jahren gefälschte ID nutzt, um in Clubs und an Alkohol zu kommen. Als sie sie schließlich findet, ist diese jedoch enttäuschend wenig beeindruckt von Billies klugen Weisheiten und scheint zu allem Übel ihr Leben auch noch deutlich besser im Griff zu haben als die notorisch chaotische Billie.



Das ultimative Highlight jedoch ist Folge vier, in der die WG sich einen gemeinsamen lustigen Abend auf Acid machen will, der komplett eskaliert, als unmittelbar nach dem Start ein Waschbär gemütlich durchs Wohnzimmer spaziert  und zwar ein echter, die Wirkung der Droge setzt nämlich erst in etwa 30 Minuten ein. 30 Minuten, in denen alle noch irgendwie klar genug denken können, um den Waschbären hoffentlich wieder aus der Wohnung zu kriegen, bevor der Trip so richtig losgeht.

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Ein Dreier, mit Beutelratte

Diese Bemühungen allerdings werden dadurch untergraben, dass Paul Baker und Issa unabhängig voneinander planen, in der durch die Droge hoffentlich gelockerten Atmosphäre über ihre etwas kriselnde Beziehung zu sprechen. Was Issa Billie anvertraut und Paul Baker Samir. Die das unvermeidlicherweise nicht für sich zu behalten schaffen, weshalb Issa und Paul Baker hintenrum von ihren jeweiligen Plänen erfahren und sofort gegenseitig das Schlimmste befürchten. Anton derweil ist besorgt, dass ihn alle hassen, weil er schuld ist, dass der Waschbär in die Wohnung gekommen ist. Dem später dann übrigens noch eine Beutelratte folgt, die eine nicht unwesentliche Rolle bei einem unbeholfenen Dreier zwischen Anton, Paul Baker und Issa spielt.



Kurz und gut: Die zweite Staffel von "Adults" macht über weite Strecken ähnlich viel Spaß wie die erste. Auch wenn der Ansatz nicht mehr ganz so erfrischend und originell daherkommt  und das eine oder andere auch etwas gesucht wirkt. Doch das Ensemble spielt großartig zusammen, und man darf wohl hoffen, dass das Showrunner-Ehepaar Rebecca Shaw und Ben Kronenberg grünes Licht für eine dritte Staffel erhält. Genügend Ideen für weitere Folgen gebe es auf jeden Fall, versichern die beiden.



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zur zweiten Staffel

Der Selbstfindungsweg ist noch lang



Owen Thiele und Jack Innanen haben derweil ihre eigenen Vorstellungen für ihre Figuren Anton und Paul Baker: "Sie ziehen nach Idaho und haben Babys", erklärt Thiele lachend in einem Interview. "Ich fänds großartig, wenn sie eines dieser unausstehlichen Paare würden  oder quasi das Elternpaar der WG", ergänzt Innanen, "auf jeden Fall dürfte eine ganz andere Dynamik in der Gruppe entstehen".



Natürlich stellt sich auch die Frage, ob die fünf Freund*innen im Laufe dieser 16 Episoden denn schon ein bisschen erwachsener geworden sind. Gibt's da überhaupt noch genug zu erzählen? Und diesbezüglich lässt sich ganz entspannt Entwarnung geben: Die Fünf schaffen es noch immer locker, auch bei wichtigen Dingen über ihre eigenen Füße zu stolpern; sie haben wohl alle noch einen ziemlichen Selbstfindungsweg vor sich. Gleichzeitig halten sie trotz aller Widrigkeiten wie Pech und Schwefel zusammen  so dass man beim Zusehen nicht nur viel Spaß hat, sondern sie auch ein wenig beneidet um die fantastische Freundschaft, die sie verbindet.



Die zweite Staffel von "Adults" kann seit 30. September 2026 bei Disney+ gestreamt werden.