Julian und Marcell mischen "Sommerhaus der Stars" auf

Heute, 10:28h 4 Min.

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In der letzten Folge von "Sommerhaus der Stars" (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) hatten Vanessa Neigert (34) und Giovanni Weisheit (32) als erstes Paar der Staffel das Haus freiwillig verlassen. In Folge fünf zieht nun das erste Nachrückerpaar im Bauernhof Barlo in Bocholt ein: Entertainer Julian F. M. Stoeckel (39, ("Naked Attraction") und sein Partner Marcell Damaschke (31). Der ist Puppendesigner, was man seinem Outfit ansieht. Er hat Barbies an seinem Anzug befestigt.



Aber erst mal von vorne: In jeder Staffel der Trashshow gibt es dieses eine Pärchen, das mehr mit sich kämpft als mit den Konkurrenten. In der elften Ausgabe übernehmen Hati Suárez (26) und Alex Molz (30) diesen Part. Zu Beginn der Folge geht ihr Abnutzungskampf weiter. Diesmal beschwert sich Hati, dass Alex zu viel raucht.



Das erste Spiel findet direkt im Sommerhaus statt. Die Paare müssen aus kleinen Steinen mit Buchstaben möglichst viele Substantive bilden und die auf einen Faden fädeln. Das Problem dabei: Bis auf Anna Lisson (26) weiß keiner, was ein Substantiv ist. Die verrät es Ferry Pall (31) und Kathy Hartlieb (29) und hat nun Angst, das die schneller sind als sie selbst und Partner Tano Milingi (25).



Nico Legat (28), der mit Freundin Laura Parrinello (26) für das Spiel gesperrt ist, guckt den anderen Paaren bei der Arbeit zu und verrät seiner Verbündeten Anita Latifi (30), welche Art von Wörter die so bilden.



Annas Befürchtung scheint sich zu bestätigen. Ferry und Kathy geben als erste ab, gefolgt von Anita und Fabrice (28). Doch es geht nicht um Schnelligkeit, sondern darum, welches Paar die meisten Buchstaben verbaut hat. Und da sind Anna und Tano vorne. Sind sie damit sicher vor einer Nominierung.

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Alex weint heimlich  Hati macht sich lustig

Hati und Alex haben als einziges Paar keine Kette abgeben. Sie haben sich während der Challenge mal wieder zerstritten. Doch so kritisch war es zwischen ihnen noch nie. Hati bezeichnet Alex als "schwachen Mensch". "Ich will das nicht mehr", sagt sie und verbannt Alex aus ihrem Bett. Die Beziehung, die erst seit 2025 weilt, steht für Hati "auf der Kippe".



Alex dreht sich nach dem Streit weg und bricht in Tränen aus. Erst als er wieder gefestigt ist, wendet er sich der Gruppe zu. Doch Haiti beobachtet ihn aus der Ferne genau. Hati plaudert später, ausgerechnet ihrer Erzfeindin Anita gegenüber aus, dass sie am liebsten laut losgelacht hätte über den Tränenauftritt von Alex. Angestiftet von Anita steckt Nico dies gleich Alex. Der stellt Hati zur Rede. Die leugnet wiederum alles und gibt sich enttäuscht, dass Alex eher ihren Rivalen glaubt.



Schließlich raufen sich Alex und Hati wieder zusammen. "Ich liebe dich", versichern sich beide. Doch am nächsten Morgen geht der Zwist gleich weiter. Alex schimpft, dass Hati zu freizügig im Sommerhaus herumlaufe. Er greift tief in die toxisch-männliche Kiste: "Meine Frau hat sich zu bedecken".

"Altes Ehepaar" zieht ein

Nun zieht das queere Nachrückerpaar ein. Bevor Julian und Marcell die anderen Kandidat*innen kennenlernen, muss das "alte Ehepaar" (Julian) sofort in die Spielarena. Die Paare müssen abwechselnd Fragen beantworten. Bei einer falschen Antwort müssen beide Ekelgerichte herunterschlucken. Wer verweigert oder ausspuckt, ist raus.



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| Instagram | Julian und Marcell lernten sich vor zehn Jahren auf Instagram kennen

Auch hier kommt es zwischen Hati und Alex zum Eklat. Als sie aufgibt, schlägt er so heftig auf den Tisch, dass ein Glas zerbricht. Hati kippt ihm daraufhin Wasser ins Gesicht. Das Spiel gewinnen Michelle Daniaux (28) und Sandro (31), auch sie sind damit safe.



"Nico? Wer war Nico nochmal?"



Julian und Marcell dürfen nun endlich ihre Mitbewohner*innen treffen. Die beiden Allianzen  Anita/Nico gegen den Rest  reißen sich gleich um die Neulinge. Wobei Nico sich siegessicher gibt. Julian ist schließlich ein Freund seines Vaters Thorsten Legat. "Die Bindung, die ich mit Julian habe, das hat hier keiner", sagt der Promisohn. Doch davon scheint Julian nichts zu wissen. "Nico? Wer war Nico nochmal?", sagt er einmal. Wie ernst das gemeint war, bleibt offen.



Julian und Marcell checken den Vibe in der Gruppe (Bild: RTL)

Am Ende der Folge steht keine Nominierung an, sondern nur ein Stimmungsbild. Anita fasst einen Plan. Sie nominiert Julian und Marcell und will es der gegnerischen Allianz in die Schuhe schieben. Die riechen den Braten aber. Die meisten Stimmen bekommen derweil Anita und Fabrice, sie stehen in der nächsten Episode also mit dem Rücken zur Wand. (spot/cw)