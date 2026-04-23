"#CoupleChallenge" bekommt ein Halloween-Special: Zwei queere Paare dabei

Heute, 11:18h 3 Min.

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RTLzwei hat die Besetzung für die Halloween-Ausgabe der "#CoupleChallenge" bekannt gegeben. Sechs Paare kämpfen um bis zu 66.600 Euro, darunter Sam Dylan (35) und sein Partner Rafi Rachek (36). Mit im Rennen sind auch die trans "Kampf der Realitystars"-Kandidatinnen Giuliana Farfalla (30) und Valencia Stöhr (31), die als Freundschaftspaar antreten.



Zudem dabei sind die Reality-Urgesteine Jasmin Herren (47) und Patricia Blanco (54) sowie Umut Tekin (29). Der "Bachelorette"-Kandidat bestreitet das erste Paarformat mit seiner Freundin Lena Goldstein (24). Außerdem sind die "Love Island"-Zwillinge Jenny und Vanessa Graßl (25) und die "Are You The One?"-Kollegen Jerry (31) und Chris (28) dabei.



Los geht es am 9. Oktober bei RTL+ mit wöchentlich zwei neuen Folgen. Im linearen TV ist die Staffel laut Sender zu einem späteren Zeitpunkt zu sehen.

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Alte Fehden mit Sam Dylan

Besonders für Sam Dylan könnte das Camp zum Spießrutenlauf werden. Vier der fünf konkurrierenden Paare haben mit dem einstigen Dschungelcamper noch eine Rechnung offen. Er selbst gibt sich ahnungslos, was ihn erwarten wird: "Ich bin ein Überraschungsei, ich weiß es selbst vorher nicht!"



Am heftigsten dürfte es mit Umut Tekin krachen. Bei "Das Sommerhaus der Stars" gerieten er, Sam und Rafi so aneinander, dass die Security eingreifen musste. Bei "Die Abrechnung" und "Nightfever" ging der Streit weiter.



Streit vorprogrammiert: Beim Halloween-Couplechallenge treten (v.l.n.r.) Umut, Lena, Giuliana, Valencia, Rafi, Sam, Vanessa, Jenny, Patricia, Jasmin, Jerry und Chris an (Bild: RTLZWEI)

Auch die Frauen im Cast haben ihre Erfahrungen mit Sam gemacht. Jasmin Herren war einst eng mit Rafi befreundet, das Ende der Freundschaft sorgte sogar zwischen den beiden Männern für Spannungen. Seit letztem Jahr ist auch ihr Verhältnis zu Sam zerrüttet. Ihre Teampartnerin Patricia Blanco lieferte sich nach "Die Abrechnung" einen öffentlichen Schlagabtausch mit ihm.



Jenny Graßl geriet bei "The 50" mit Sam aneinander, Giuliana Farfalla bei "Kampf der RealityAllstars" sogar mehrfach. Laut Sender wird Giuliana im Camp aber dafür einem ganz bestimmten Mann den Kopf verdrehen. Wem, bleibt vorerst offen.



Aufregung im Vorfeld wegen angeblicher Trans- und Homophobie



Das Halloween-Special der Realityshow hatte bereits im August für Schlagzeilen gesorgt, weil laut Medienberichten Patricia Blanco wegen transphoben Äußerungen gegen Valencia Stöhr aus der Sendung geworfen worden sein soll (queer.de berichtete). Die Tochter von Roberto Blanco soll deshalb auch die vereinbarte Gage in Höhe von über 10.000 Euro nicht erhalten haben.



Sam Dylan verkündete zudem nach dem Dreh, dass er Strafanzeige gegen einen Reality-Kollegen gestellt habe (queer.de berichtete). Angeblich soll sich dieser gegenüber Sam homosexuellenfeindlich geäußert haben. RTLzwei bestätigte keinen dieser beiden Vorfälle bislang.

Die jüngste reguläre Staffel "#CoupleChallenge" wurde im Frühjahr ausgestrahlt. Am Grundprinzip ändert das Spin-off nichts: Fehler und verpatzte Aufgaben kosten Preisgeld, in regelmäßigen Nominierungsrunden schicken die Paare zwei Teams in eine Exit-Challenge. Neu sind sogenannte Rituale, die Flüche über das Camp legen. Diese sollen "weitreichende Folgen" für die Teilnehmenden haben. (spot/cw)