Serbien hat erstmals eine offen lesbische Staatschefin

Heute, 12:34h 3 Min.

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In Belgrad vollzieht sich ein politisches Manöver mit hohem Symbolwert: Der konservativ-nationalistische Aleksandar Vučić ist als Staatspräsident zurückgetreten, um bei den vorgezogenen Parlamentswahlen als Spitzenkandidat für das Amt des Ministerpräsidenten anzutreten. Gemäß der serbischen Verfassung übernimmt in diesem Moment die Parlamentspräsidentin kommissarisch die Amtsgeschäfte als Staatsoberhaupt. Die 51-jährige Ana Brnabić rückt damit an die Staatsspitze  als erste offen homo­sexuelle Person.



Die Übergangspräsidentin ist in der serbischen Politik eine alte Bekannte: Sie wurde 2017 von Vučić erstmals zur Ministerpräsidentin ernannt, was damals einer Sensation glich (queer.de berichtete). In dem traditionell patriarchalisch und von der serbisch-orthodoxen Kirche geprägten Land wurde eine offen lesbische Frau Regierungschefin. Sie behielt das Amt bis Anfang 2024, bevor sie den Posten als Parlamentschefin übernahm.



Brnabić, die in den USA und Großbritannien Wirtschaft und Marketing studiert hatte, trat zunächst als parteilose, westlich orientierte Technokratin an. Für die internationale Bühne und westliche Partner*­innen galt sie als modernes Aushängeschild Belgrads. Privat lebt sie offen mit ihrer Lebenspartnerin Milica Đurđić zusammen, einer Fachärztin für Radiologie. 2019 bekam das Paar einen Sohn.

Brnabić interessierte sich nicht für LGBTI-Rechte

Doch die Hoffnung vieler queeren Aktivist*innen vor acht Jahren, Brnabićs persönliche Sichtbarkeit würde eine Wende in der serbischen Gleichstellungspolitik einläuten, wich Ernüchterung: Trotz jahrelanger Versprechen gibt es in Serbien bis heute weder eine eingetragene Lebenspartnerschaft noch Adoptionsrechte für gleichgeschlechtliche Paare. Rechtlich gilt Brnabić für ihren eigenen Sohn nicht als offizielle Mutter.



2019 trat Brnabić zudem der rechtsnationalistische Regierungspartei SNS bei. Kritiker*innen warfen ihr vor, ein Paradebeispiel für Pinkwashing zu sein  eine liberale Fassade nach außen zu bieten, während sie im Inland die zunehmend autoritäre Politik Vučićs uneingeschränkt stützte und verteidigte.



Beim EuroPride 2022 in Belgrad eskalierte der Konflikt, als die Regierung unter Verweis auf Sicherheitsbedenken und rechten Druck versuchte, den Demonstrationszug zu untersagen (queer.de berichtete). "Sie hat für die Community nichts, absolut nichts getan bislang", erklärte Isidora Duric vom Belgrader Pride-Organisationsteam im queer.de-Interview vor drei Jahren (queer.de berichtete).

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Parlamentswahl am 25. Oktober

Der aktuelle Wechsel ins Präsidentenpalais wird als Teil einer gezielten Machtrochade beurteilt. Nach dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der Stadt Novi Sad im November 2024 gab es Proteste gegen die Regierung. Vučić hofft nun, mit der vorzeitig ausgerufene Parlamentswahl am 25. Oktober ein Mandat zu erhalten. Dem 56-Jährigen wird strukturelle Korruption und Klientelismus vorgeworfen, außerdem gibt es Kritik an seinem autoritären Regierungsstil und der Einschränkung der Pressefreiheit.



Trotz erheblicher Proteste werden Vučić Chancen auf einen Sieg eingeräumt, insbesondere deshalb, weil der Großteil der nationalen Fernsehsender und Boulevardmedien fest unter Regierungseinfluss stehen. Vučić dominiert dort die Berichterstattung, während die Opposition weitgehend marginalisiert oder diffamiert wird.



Bei der Übergabe der Präsidentschaft würdigte Ana Brnabić ihren Vorgänger emotional und betonte, Serbien werde "nie wieder einen Präsidenten wie ihn haben". Sie verwies darauf, dass Vučić ab diesem Tag in einen "neuen, entschlossenen Kampf zum Schutz und Erhalt Serbiens" ziehe. Dabei wünschte sie ihm vollen Erfolg. Vučić war bereits von 2014 bis 2017 Ministerpräsident Serbiens.



Bis zur Wahl eines regulären Staatsoberhaupts führt Brnabić die Staatsgeschäfte Serbiens kommissarisch. Nach den Parlamentswahlen soll bis Ende des Jahres auch die reguläre Präsidentschaftswahl stattfinden. Laut Politikwissenschaftler*innen gilt es als unwahrscheinlich, dass die SNS mit Brnabić in den Präsidentschaftswahlkampf zieht, da es gegen sie als lesbische Politikerin in der ländlichen Basis der Partei Vorbehalte gibt. (dk)