"Bin glücklich": Vera Int-Veen erholt sich von Knie-OP

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Vera Int-Veen (re.) mit ihrer Ehefrau Christiane "Obi" Obermann bei einem Auftritt im November 2024 (Bild: IMAGO / eventfoto54)

Vera Int-Veen (59) hat sich ein neues Knie einsetzen lassen. "Das neue Knie ist endlich drin!", verkündete die Moderatorin am Dienstag auf Instagram. Es handle sich um eine Vollprothese im linken Knie. Schon kurz nach dem Eingriff habe sie weniger Schmerzen gehabt als an schlimmen Tagen vor der Operation, das Aufstehen klappe bereits sehr gut.



Am Mittwochmorgen, kurz vor ihrer Entlassung aus den Sana Kliniken Sommerfeld, meldete sich Int-Veen erneut per Instagram-Story. "Schmerzen habe ich gar keine", erklärte sie dort.



"Das fühlt sich anders an"



Ganz vergessen lässt sich das künstliche Gelenk allerdings noch nicht. Sie spüre durchaus, dass sie eine Prothese im Knie habe, "das fühlt sich anders an. Aber es ist sehr stabil und fest. Ich kann sehr gut drauf stehen und bin gar nicht wackelig." Das Einknicken des Knies müsse sie noch üben, räumte die Moderatorin ein. Bis dahin sei es noch ein langer Weg.



In einem Video, das sie auf Krücken vor der Klinik zeigt, zieht Int-Veen dennoch eine klare Bilanz: Sie sei glücklich, die Operation endlich hinter sich gebracht zu haben. Jahrelang habe sie den Eingriff vor sich hergeschoben.



Rat an zögernde Fans



Ihre Erfahrung teilt die Moderatorin ausdrücklich mit Blick auf ihre Fans. Viele ihrer Follower*­innen bräuchten ebenfalls ein neues Knie oder eine neue Hüfte, seien sich aber unsicher, schreibt sie. Jeder Mensch habe einen anderen Körper, ein anderes Schmerzempfinden und womöglich auch eine andere Einstellung dazu.



Als entscheidend für ihren Verlauf nennt Int-Veen die Vorbereitung. Sie sei sehr froh, sich in den vergangenen Monaten mit Sport auf den Eingriff eingestellt zu haben. Möglichst fit in die Operation zu gehen, sei "das A und O". Ihr Appell an alle, die ebenfalls unter Gelenkschmerzen leiden: "Geht die Sache an und zieht durch!"

Für die vielen Genesungswünsche bedankte sich die Moderatorin bereits nach der Operation bei ihren Fans. Auch mitfühlende Promis hatten sich zu Wort gemeldet. Unter anderem wünschten Marijke Amado, Janine Kunze und Caroline Beil der Moderatorin in den Kommentaren gute Besserung. (spot/cw)