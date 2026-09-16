Bill und Tom Kaulitz verpassen Heidi Klums Halloween-Party

Heute, 13:02h 3 Min.

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Bill und Tom Kaulitz (37) haben erneut aufregende Tage hinter sich. Die beiden meldeten sich am Mittwoch in ihrem Podcast "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood" von der Insel Ibiza. Dort stand die Geburtstagsfeier von Georg Listings (39) Ehefrau Susi an. Zuvor waren die Zwillinge auf dem Oktoberfest unterwegs, wo sie gesellige Stunden verbrachten und Bill laut eigener Aussage vor allem die deutsche Küche genoss. Nach der Party ist bei den Zwillingen normalerweise vor der Party. Doch ein großes Fest werden sie Ende Oktober verpassen.



Bei der legendären Halloween-Party von Heidi Klum (53) werden die Brüder in diesem Jahr fehlen. Das kündigten sie in ihrem Podcast an. Auch ihre Tokio-Hotel-Kollegen Georg Listing und Gustav Schäfer (38) lassen das Event aus. "Wir werden Halloween nicht dabei sein dieses Jahr!", verkündeten die Zwillinge.

Konzert am Tag danach

Der Grund ist schlicht der Terminkalender. Am Tag nach Halloween steht laut Tom Kaulitz ein Tokio-Hotel-Konzert in Hamburg an. Kurz vor dem Auftritt zwischen Deutschland und den USA hin- und herzufliegen, wolle die Band nicht riskieren. Klums Party findet traditionell in New York statt, in den vergangenen Jahren zeigte sich das Model dort oft mit Ehemann Tom in aufwendigen Partnerkostümen.



Mit der frühen Ankündigung will Tom Kaulitz offenbar möglichen Spekulationen zuvorkommen. Er wolle "jetzt schon mal anfangen, anzuteasen, damit keine Gerüchte entstehen", sagte er. Das Fernbleiben habe "nichts mit Ehekrise zu tun, nichts mit Streit zu tun. Es gibt keinen Krach, sondern wir spielen eine große ausverkaufte Show in Hamburg am nächsten Tag".

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Gerüchte nach dem "HeidiFest"

Ganz aus der Luft gegriffen ist seine Vorsicht nicht. Nachdem Heidi Klum ihr "HeidiFest" in München in diesem Jahr ohne Schwager Bill gefeiert hatte, kursierten schnell Gerüchte über einen Streit zwischen dem Sänger und dem Model. Bill Kaulitz gab damals bereits Entwarnung und nannte berufliche Verpflichtungen als Grund für sein Fehlen (queer.de berichtete).



Beendet scheint das Gerede trotzdem nicht. "Ich habe wieder viel gelesen, nach wie vor hacken die Leute darauf rum: Es gibt Streit, es gibt Stress im Hause Kaulitz-Klum", erzählte Tom. Bill zeigte sich ratlos: "Ich weiß aber gar nicht, wo das herkommt." Er stellte klar, dass es sich bei solchen Events nicht um private Termine handle. "Das sind ja alles berufliche Dinge, das ist ja unser Job." Und weiter: "Jeder von uns hat einen ganz vollen Terminkalender."



Auch das "HeidiFest" sei eine TV-Show gewesen, "das ist ja nicht, als ob ich jetzt nicht zu ihrem privaten Geburtstag komme". Er arbeite eben auch. "Dieses Mal hat es nicht geklappt, nächstes Mal klappt es vielleicht wieder", erklärte auch Tom beschwichtigend. (spot/cw)