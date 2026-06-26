Sachsen-Anhalt: Mehr Frauen- als Männerpaare sagten 2025 "Ja"

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Frauen heiraten in Sachsen-Anhalt öfter als Männer (Bild: KI-Bild / ChatGPT)

Mehr Frauen als Männer haben sich im vergangenen Jahr für die gleich­geschlechtliche Ehe entschieden. Rund 60 Prozent der 183 Eheschließungen in dem Bundesland entfielen auf Frauenpaare, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Demnach hatten 2025 etwa 2,3 Prozent der Paare, die sich in Sachsen-Anhalt das Ja-Wort gaben, dasselbe Geschlecht.



Der Anteil an gleich­geschlechtlichen Ehen in Sachsen-Anhalt sei somit nicht gestiegen, sondern läge in etwa auf dem Niveau des Vorjahres, hieß es. Das setzte den Trend der letzten Jahre fort, so entspricht der Anteil der gleich­geschlechtlichen Ehen des letzten Jahres dem Durchschnitt aller Jahre seit 2019.



Insgesamt gibt es deutliche Unterschiede beim Anteil gleich­geschlechtlicher Ehen zwischen Stadt und Land. So teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg kürzlich mit, dass in der Bundeshauptstadt 6,4 Prozent aller Eheschließungen zwischen Menschen des gleichen Geschlechts geschlossen wurden  im benachbarten Land Brandenburg waren es hingegen nur 2,9 Prozent. (dpa/cw)