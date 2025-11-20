

Graeme Reid sorgt sich wegen der Zunahme von Populismus in der Welt (Bild: Facebook / UN Human Rights Office)

Heute, 16:04h 4 Min.

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Der weltweite Anstieg von autoritärem Populismus und der Rückbau demokratischer Standards bringen queere Menschen international zunehmend in Bedrängnis. Davor warnte Graeme Reid, seit 2023 unabhängiger UN-Experte für den Schutz vor Diskriminierung und Gewalt aufgrund von sexueller Orientierung und Geschlechts­identität, im Interview mit der Schweizer Nachrichtenplattform "Geneva Solutions".



Der Südafrikaner Reid, der zuvor das queere Programm von Human Rights Watch leitete, sieht hinter der aktuellen Welle queer­feindlicher Gesetzgebungen und Rhetoriken ein klares politisches Kalkül: "Es gehört zum festen Drehbuch autoritärer Populisten, verletzbare Minderheiten  seien es Migranten oder LGBT-Personen  ins Visier zu nehmen, um populistische Unterstützung zu gewinnen", so der 61-Jährige.



Dabei passe sich die Hetze stets den innenpolitischen Verhältnissen an. So sei in den Vereinigten Staaten eine sehr spezifische Fokussierung auf trans Personen zu beobachten: "In den USA sieht man eine sehr gezielte Attacke auf trans Personen  es ist kein allgemeiner Angriff auf Lesben oder schwule Männer. Und zwar genau deshalb, weil es darum geht, was politisch von Vorteil ist." Freilich trifft der Kreuzzug von Donald Trump gegen trans Menschen auch andere queere Personen: So schaffte Washington kürzlich nicht nur den Diskriminierungsschutz aufgrund der Geschlechts­identität an Schulen und Universitäten ab, sondern auch aufgrund der sexuellen Orientierung (queer.de berichtete).



Reid sprach in diesem Zusammenhang von einem Anwachsen von "illiberalen Demokratien", das insbesondere durch den früheren ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán bekannt gemacht wurde. Orbán hatte 2014 gesagt, dass ein Staat nicht auf liberalen Werten des Westens aufbauen muss, sondern nationale Interessen im Mittelpunkt stehen sollen. Merkmale von "illiberalen Demokratien" sind Fehlen von Schutzrechten für Minderheiten, eine Einschränkung der Pressefreiheit und die Schwächung oder Abschaffung der Gewaltenteilung. Der Begriff wird auch kritisiert, weil er verharmlosend wirke  daher befürworten manche das schlichte Wort "undemokratisch".

Queere Menschen als "Sündenböcke" für alles

Die Gefährdung der queeren Community wachse parallel zum Verfall demokratischer Institutionen weltweit, so Reid weiter. Sexuelle und geschlechtliche Minderheiten würden gezielt als Sündenböcke für wirtschaftliche Krisen oder zur Beschwörung einer vermeintlich idealisierten Vergangenheit instrumentalisiert. Ein Musterbeispiel hierfür sei Russland mit seinen "Homo-Propaganda-Gesetzen".



Besonders alarmierend sei die geopolitische Dimension dieser Angriffe: "Was mir Sorgen macht, ist, dass die Rechte von LGBT-Menschen zu einem beinahe symbolischen Merkmal dieser weltweiten geopolitischen Konflikte geworden sind. LGBT-Personen werden als Bedrohung für die Familie, für Kinder und für die Nation selbst dargestellt, und das bringt sie in eine höchst verletzliche Lage."



Zudem wandele sich die Natur der diskriminierenden Gesetze: Es gehe in vielen Regionen nicht mehr nur um das Verbot einvernehmlicher Handlungen, sondern durch weitreichende Zensur- und "Propaganda"-Vorschriften um die Kriminalisierung jeglicher Sichtbarkeit von Identität. "Das hat auch direkte Auswirkungen auf Interessengruppen, die zunehmend außerstande sind, ihre Arbeit zu tun  sei es durch Einschränkungen bei der Finanzierung oder durch Gesetze, die ihre Tätigkeit beschränken", argumentiert Reid.

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Dramatische Lage hinter Gittern

Anlass des Interviews war die Veröffentlichung eines 80-seitigen Berichts der Genfer Vereinigung für die Prävention von Folter, an dem Reid mitgewirkt hatte. Das Dokument beleuchtet die massive Diskriminierung und Gewalt, der queere Menschen im Strafvollzug ausgesetzt sind.



Reid betonte, dass gesellschaftliche Stigmatisierung die Wahrscheinlichkeit einer Inhaftierung drastisch erhöhe  etwa durch Schulabbrüche infolge von Mobbing und das Abdrängen in informelle Arbeitsmärkte: "Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Diskriminierung, Stigmatisierung und dem Risiko, festgenommen und inhaftiert zu werden."



Im Gefängnis eskaliere diese Verwundbarkeit von Personen weiter, weil "sich die Diskriminierung und Stigmatisierung, die sie in der Außenwelt erleben, in einer Haftsituation widerspiegelt und sogar noch verstärkt  sei es durch Mitgefangene, die Gewalt gegen eine inhaftierte Person verüben könnten, oder innerhalb des Gefängnispersonals selbst. [ ] Das ist eine sehr häufige Erfahrung von trans Frauen, die besonders verletzlich sind."



Zwar gebe es in einigen Ländern  unter anderem in Teilen Lateinamerikas  punktuell Fortschritte wie Personalschulungen oder differenzierte Risikobewertungen bei der Unterbringung von trans Frauen, die bisherigen Schutzmaßnahmen reichten global jedoch bei weitem nicht aus. Reid kündigte an, dem UN-Menschenrechtsrat im März 2027 eine umfassende Untersuchung zur Situation von inhaftierten queeren Personen in Gefängnissen, Abschiebezentren und psychiatrischen Einrichtungen vorzulegen.



Boykott im UN-Menschenrechtsrat



Auf internationalem Parkett sieht sich der Sonderberichterstatter derweil wachsenden Blockaden durch konservative Staaten ausgesetzt. Bei der Vorstellung seines ersten Berichts vor der UN-Generalversammlung verließen Delegierte demonstrativ den Saal: "Das verdeutlicht, dass es hierbei nicht um Einwände gegen Details oder das konkrete Thema geht, das ich anspreche. Vielmehr geht es vielen darum, dass Fragen der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität überhaupt nicht in das Menschenrechtssystem gehören. [...] Das ist ein grundlegender Einwand gegen die Universalität und Unteilbarkeit der Menschenrechte."



Trotz der Versuche, queere Rechte aus dem universellen Menschenrechtskatalog zu verdrängen, setzt Reid weiterhin auf informelle Gespräche hinter den Kulissen: Abseits polarisierender öffentlicher Bühnen zeigten viele mitunter durchaus die Bereitschaft zu einem rationaleren und mitfühlenderen Austausch. (dk)