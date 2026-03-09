Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?59796

Entscheidung einer Grand Jury

Anklage nach Schüssen auf Rihannas Haus

Nach dem Schusswaffenvorfall auf dem Grundstück der Popsängerin Rihanna ist eine 36-Jährige in Kalifornien angeklagt worden. Ihr werden unter anderem versuchter Mord und tätlicher Angriff mit einer halbautomatischen Waffe vorgeworfen.


Rihanna befand sich während Vorfalls in ihrem Haus (Bild: Universal Music)

Nach einem Schusswaffenvorfall auf dem Anwesen von Popstar Rihanna im vergangenen März ist in Kalifornien Anklage gegen eine 36 Jahre alte Frau erhoben worden. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Los Angeles werden ihr unter anderem versuchter Mord und tätlicher Angriff mit einer halbautomatischen Waffe zur Last gelegt. Die aus Florida stammende Frau plädierte auf nicht schuldig. Ende Oktober steht die nächste Anhörung an.

/ LADAOffice

Bereits im März hatte die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe erhoben. Nun kam die Entscheidung einer Grand Jury hinzu. Das ist eine Gruppe von Geschworenen, die nach der Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft entscheidet, ob Anklage in einem Fall erhoben werden kann. Eine Richterin befand diese Woche, dass die Frau zurechnungsfähig sei und damit ein Prozess stattfinden könne.

- Werbung -
Video - Das Business-Reisegefühl mit Air France

Mit einer halbautomatischen Waffe geschossen

Rihanna (38) befand sich laut Polizei auf dem Grundstück, als die Schüsse fielen. Auch ihr Partner, US-Rapper A$AP Rocky, und die drei gemeinsamen Kinder waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu Hause. Die Frau sei mit einem Auto vorgefahren und habe mehrere Schüsse auf das Haus und auf einen Wohnwagen abgegeben. Niemand wurde von den Kugeln getroffen (queer.de berichtete).

Die Frau wurde wenig später festgenommen. Im Falle eines Schuldspruchs in allen Anklagepunkten droht lebenslängliche Haft. Angaben zum möglichen Motiv machten die Ermittler*innen zunächst nicht. Medienberichten zufolge hatte sie sich zuvor in Social-Media-Posts wütend über die Sängerin ausgelassen.

- Werbung -

Rihanna brachte 2005 mit "Pon de Replay" ihre erste Single heraus und wurde später mit Hits wie "Umbrella", "Work" und "Diamonds" zu einer der erfolgreichsten Pop-Sängerinnen überhaupt. Auch durch ihren Einsatz für LGBTI-Rechte gilt sie als queere Ikone. Rihanna hat auch eine eigene Kosmetiklinie und eine Unterwäschemarke. Ihre Söhne RZA und Riot mit Rapper A$AP Rocky wurden 2022 und 2023 geboren. Im September vergangenen Jahres kam Töchterchen Rocki zur Welt. (dpa/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Rihanna
01.06.26 | Vivian Jenna Wilson
Elon Musks trans Tochter modelt für Rihannas Pride-Kampagne
16.04.26 | Historischen Rekord geknackt
Rihanna schreibt Musikgeschichte  ohne neues Album
01.04.26 | Vorwürfe gegen Welt-Hit-Produzenten
Schlagerstar Christian Anders prüft Klage wegen Rihanna-Song
11.03.26 | Vorfall in Los Angeles
Schüsse auf Rihannas Haus  Anklage wegen versuchten Mordes
10.03.26 | Neue Details nach dem Vorfall
Schüsse auf Rihannas Villa: Mutmaßliche Täterin hetzte in Videos
09.03.26 | Verdächtige Frau festgenommen
Rihanna: Auf ihre Villa in Beverly Hills wurde geschossen
-w-
Neu auf queer.de
Nordrhein-Westfalen
Digitale Gewalt: Georgine Kellermann als Sachverständige im Landtag
Entscheidung einer Grand Jury
Anklage nach Schüssen auf Rihannas Haus
Mannheim
Sexparty im Rathaus  750 Euro Ordnungsgeld?
Queerfilmnacht
Verbotene Liebe unter Brüdern
Thüringen
Kerkeling im Landtag: "Diese Demokratie ist in Gefahr"
Teil 1
Der "Vorwärts" und die Homosexualität: Die Wilhelminische Zeit
Anzeige
Deine HIV-Therapie: Welche Option passt wirklich in deinen Alltag?
Repression
Türkei sperrt Nachrichtenseite "T24" wegen "LGBT-Propaganda"