Cora Schumacher hat Geldsorgen und denkt ans Auswandern

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Cora Schumacher: Wird sie Deutschland verlassen? (Bild: 9EkieraM1 / wikipedia)

Cora Schumacher (49) hat Geldsorgen. Das verriet sie im "Bild"-Podcast "May Way". Vorausgegangen waren gesundheitliche Probleme. Im Oktober 2024 hatte sie sich "proaktiv in die Klinik einliefern" lassen, berichtete sie, weil sie "dunkle Gedanken hatte". Krank sei sie bereits seit Ende 2023 gewesen, sie litt unter Post-Covid. Sie habe "schlussendlich über zwei Jahre nicht gearbeitet", erklärte sie weiter und fügte hinzu, sie könne froh sein, dass sie wenigstens ein bisschen Rücklagen gehabt habe.

In ihrer Abwesenheit sei vieles nicht nach Plan gelaufen. Ihr Steuerberater habe keinen guten Job gemacht und auch bei ihren Immobilien habe es Probleme gegeben, so Schumacher: "Meine Hausverwaltung hat die Sorgfaltspflicht des Verwaltervertrages nicht gewährleistet, das heißt, die Mieter haben keine Miete gezahlt."

Cora Schumacher erklärte in "May Way" weiter: "Ich bin noch nicht pleite." Es werde jetzt aber "langsam wirklich eng, muss ich ehrlich sagen". Nun denkt sie offenbar darüber nach, die Immobilien zu verkaufen und auf Weltreise zu gehen. "Und mich irgendwo, wo es mir gefällt, niederlassen", zum Beispiel in Kanada. Am liebsten würde sie dort ein "Farmerleben" führen, mit "ganz, ganz, ganz vielen Tieren". Texas sei früher mal ein Plan gewesen, auch das schließe sie nicht aus. Im Frühjahr hatte sie sich von ihrem US-amerikanischen Freund getrennt.

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Die 49-Jährige blickt außerdem kritisch auf ihre Ehe mit Ralf Schumacher (51) zurück. In "MayWay" sagte sie auch, dass sie die Hochzeit heute bereue (queer.de berichtete). Die beiden waren von 2001 bis 2015 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn, David (24). Cora Schumacher erklärte ihre Haltung vor allem mit ihrer eigenen Entwicklung während der Ehe. "Ich habe realisiert, dass ich mich in dieser Ehe selbst ein Stück weit verloren habe", sagte sie im Podcast. Ralf Schumacher outete sich im Juli 2024 als schwul (queer.de berichtete). (cw/spot)

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