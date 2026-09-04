Taylor Swifts renoviertes "1989"-Zuhause wird verkauft

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Zum Immobilienportfolio von Taylor Swift (36) gehören mehrere Traumbleiben, von einer bestimmten in der Nähe von Beverly Hills hat sie sich Medienberichten zufolge allerdings schon im Jahr 2018 getrennt. Genau jenes Anwesen, das Pillsbury Estate, steht jetzt zu einem Preis von rund acht Millionen US-Dollar  umgerechnet etwa sieben Millionen Euro  erneut zum Verkauf.



Auf dem Anwesen soll Swift damals ihr Album "1989" geschrieben haben, berichtet die "Page Six". Die im Jahr 2014 erschienene Platte enthält unter anderem Hits wie "Shake It Off" und "Bad Blood". Die Sängerin habe demnach im Jahr 2011 das Pillsbury Estate erworben und es 2018 an den Designer Nicolas Bijan sowie dessen Ehefrau Roxy, eine Innenarchitektin, verkauft, ohne dass es auf dem Immobilienmarkt landete.



Vier Schlafzimmer und eine Brücke



Dort ist das Anwesen jetzt allerdings zu finden, gelistet beim Luxusmakler Sotheby's International Realty. Das Zuhause wurde den Angaben nach im Jahr 1927 erbaut und befindet sich bei Beverly Hills. Die künftige Eigentümerin oder der neue Eigentümer wird sich dann in bester Gesellschaft befinden. Die Region um Beverly Hills gilt als Zuhause zahlreicher Hollywoodstars.



Das Pillsbury Estate umfasst ein Areal von rund 6.000 Quadratmetern und wird als verstecktes Anwesen, umgeben von gepflegten Gärten, beschrieben. In den vergangenen Jahrzehnten soll es mehrfach unter der "Hollywood-Elite" die Hände gewechselt haben. Wer die bisherigen Eigentümer waren, wird allerdings nicht genannt.

Versprochen wird eine natürliche Idylle, die nur wenige Minuten vom Zentrum von Beverly Hills entfernt liegt und trotzdem beispielsweise immer wieder Rehe anlockt. Hinter einem Eingangstor befindet sich laut der Beschreibung eine kleine Brücke, die zum Haus führt, vor dem Stellplätze für bis zu acht Autos liegen. Das Haupthaus ist umgeben von Rasenflächen, Gärten und Terrassen mit Springbrunnen, Feuerstellen und einem Grillbereich. Daneben findet sich ein Sportplatz.



Das Haupthaus selbst ist mit drei Schlafzimmern sowie dreieinhalb Bädern ausgestattet und wurde seit dem Besitzerwechsel umfassend renoviert. Hier finden sich unter anderem eine luxuriöse Hauptsuite mit je zwei Ankleiden und Bädern, ein großes Wohnzimmer mit Kamin, ein Barbereich, ein Esszimmer und ein Büro mit Blick auf die Gärten. Die Küche verfügt über einen Frühstücksbereich, der einem Atrium ähnelt.



Daneben gibt es auf dem Anwesen ein separates Gästehaus, das mit eigenem Schlaf- und Badezimmer, Wohnzimmer und Küche ausgestattet ist. (spot/cw)