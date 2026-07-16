Hegseth beschreibt seine Traumarmee: "Keine Fettsäcke, keine Trannys, keine Weicheier"



Pete Hegseth stellt sich in seiner Rede in Quantico eine Armee so vor, wie sie in einem billigen Actionfilm präsentiert wird (Bild: Youtube)

Heute, 14:57h 3 Min.

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US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat am Mittwoch mit einer aggressiven Schmährede vor Nachwuchs- und Unteroffizier*­innen für Entsetzen gesorgt. In der Grundsatzrede auf dem Militärstützpunkt Quantico nutzte Hegseth dabei auch eine diskriminierende Schmähung gegen trans Personen, um den Kurswechsel seines Ressorts zu untermauern.



So polterte der Minister, dass es unter seiner Führung keine "sinnlosen PowerPoint-Schulungen oder Drag-Queen-Shows", keine Vielfaltsquoten, keine Pronomen und keine "Identitätsmonate" mehr im Verteidigungsministerium gebe, sondern ausschließlich das "Kriegerethos" zähle.



Hegseth fasste seine Analyse von einem vermeintlich "woken oder schwachen" Militär in einer Reihe von Schlagworten zusammen: "No fatties, no trannies, no beardos, no weirdos, no wimps, no radicals." Oder auf Deutsch: "Keine Fettsäcke, keine Trannys, keine Bartträger, keine Spinner, keine Weicheier, keine Radikalen". Der Politiker, der von der Trump-Regierung als "Kriegsminister" bezeichnet wird, wolle stattdessen "nur Krieger, nur zähe, einsatzbereite, engagierte Truppen". In der Rede stellte er auch klar, dass Vielfalt in den US-Streitkräften nicht wichtig sei: "Vielfalt ist nicht unsere Stärke. Einheit ist unsere Stärke", so Hegseth.

Die Streitkräfte als verlängerter Arm des Bibel-Gottes

Der Minister betonte auch, dass er die US-Streitkräfte zu einer christlichen Institution ausbauen wolle. So gab er an, dass sich angeblich weniger als fünf Prozent der Streitkräfte als nicht-religiös identifizierten, was bedeute, dass 95 Prozent an Gott glaubten. Jahrzehntelang hätten aber "säkulare Karrieristen" die Militärseelsorge eingeschränkt.



In der Rede verwendete er auch mehrere Bibel-Zitate, insbesondere aus dem Alten Testament. Dazu gehört etwa Psalm 33, Vers 12: "Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist" (in der englischen Bibelübersetzung ist allerdings nicht von "Volk", sondern von "Nation" die Rede). Dabei gab Hegseth das unter Republikanern sehr verbreitete Selbstverständnis wieder, dass die USA vom christlichen Gott auserwählt worden und damit wichtiger als andere Nationen seien. Hegseth gehört einer konservativ-evangelikalen Glaubensgemeinschaft an und bezeichnet sich selbst gerne als "christlichen Krieger".



| Direktlink | Die gesamte Rede von Pete Hegseth (der "No fatty"-Teil ist bei 6:35 Minuten)

Veteranenverbände und ehemalige Militärs reagierten empört auf die Ansprache gegenüber der Truppe. Ein Armeeveteran kommentierte etwa die Rede auf Social Media mit den Worten: "Wenn man Frauen, queere Leute oder sonst jemanden rausdrängt, weil sie nicht in eine veraltete 'Nur für echte Männer'-Fantasie passen, baut man keine stärkere Armee. Man baut eine kleinere, dümmere Armee." SPARTA Pride, ein Verband queerer Soldat*innen und Veteran*innen, appellierte an das Pentagon, Menschen nicht nach ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität zu beurteilen, sondern nach ihren Leistungen.

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Hegseth lehnt trans und homosexuelle Soldat*innen ab

Hegseth, der vor seinem Minister-Job als Fernsehmoderator beim rechten Nachrichtensender Fox News gearbeitet hatte, hat aus seiner Abneigung gegen queere Menschen nie ein Geheimnis gemacht. So arbeitet er derzeit an dem von Donald Trump verkündeten Plan, alle trans Menschen aus dem Militär zu entfernen (queer.de berichtete).



Auch mit schwulen Soldaten und lesbischen Soldatinnen hat Hegseth ein Problem. Diese bezeichnete er in seinem 2024 veröffentlichten Buch als Teil einer "marxistischen Agenda" (queer.de berichtete). Während seines Studiums an der Elite-Universität Princeton hatte er in einem Artikel sogar geschrieben: "Der homosexuelle Lebensstil ist anormal und unmoralisch." Bislang hat Hegseth aber (noch) nicht versucht, das Homosexuellenverbot im Militär wieder einzuführen. Bis 2011 war es in den US-Streitkräften illegal, als offen homosexuelle Person zu dienen. (dk)