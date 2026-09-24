Landshut: 57-Jährige schlägt jungen CSD-Teilnehmer

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Eine 57-Jährige soll beim Christopher Street Day (CSD) am vergangenen Samstag in Landshut einen Teilnehmer der queeren Demonstration tätlich angegriffen haben. Die Frau habe auf dem Straßenfest am Ländtorplatz einem 25-Jährigen mit der Hand gegen die Brust geschlagen, teilte die Polizei mit. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körper­ver­letzung eingeleitet.



Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge gegen 19:25 Uhr. Der Mann, der zuvor am CSD-Aufzug teilgenommen hatte, benötigte keine ärztliche Behandlung. "Das Motiv für den Schlag ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen", hieß es von der Polizei.



Bereits am Nachmittag hatten Gäste des Straßenfests nach Polizeiangaben gegen 14:20 Uhr Menschen mit Plakaten am Festgelände gemeldet. Die Beamt*­innen trafen in der Nähe eines Infostands drei Menschen im Alter von 17 bis 21 Jahren an, die drei Plakate in die Luft hielten. Wegen der Inhalte der Plakate besteht der Anfangsverdacht einer Beleidigung von Personen des politischen Lebens. Zum Inhalt machte die Polizei zunächst keine näheren Angaben.



Die CSD-Demo mit über 1.000 Teilnehmer*­innen war gegen 14 Uhr am Ländtorplatz eingetroffen, wo das Straßenfest eröffnet wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut führt die Ermittlungen in beiden Fällen. (cw)