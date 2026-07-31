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Johannes Hegemann als Olivia Jones (Bild: ZDF / Thomas Leidig)

Johannes Hegemann ist für den "Blauer Panther  TV & Streaming Award" 2026 nominiert. Der Schauspieler geht für seine Darstellung der Dragqueen Olivia Jones im ZDF-Film "Olivia" ins Rennen um den Jurypreis "Bester Schauspieler", wie aus einer Mitteilung zum Preis vom Donnerstag hervorgeht.

Die Jury lobt Hegemanns Leistung ausdrücklich. Ihm gelinge "eine außergewöhnliche schauspielerische Gratwanderung", heißt es in der Begründung. Er nähere sich Olivia Jones, "einer ikonischen Persönlichkeit der deutschen Fernseh- und Kulturlandschaft", "mit großer Genauigkeit, ohne sich jemals in bloßer Imitation zu verlieren".

Hegemann zeigte sich erfreut. "Ich freue mich sehr über die Nominierung für den Blauen Panther", sagte er. "Das ist eine tolle Wertschätzung für meine Arbeit und unseren Film." Olivia Jones zu spielen sei "etwas sehr Besonderes" für ihn gewesen. Er danke allen, die ihn dabei begleitet und den Film mit erschaffen hätten.

Neben Hegemann sind Hendrik Duryn für seine Rolle in der RTL-Serie "Der Lehrer" sowie Burghart Klaußner und Jean-Yves Berteloot gemeinsam nominiert. Klaußner und Berteloot spielen im ZDF-Film "An einem Tag im September" Konrad Adenauer und Charles de Gaulle.

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Der "Blauer Panther" ist die Nachfolgeauszeichnung des Bayerischen Fernsehpreises, der seit 1989 verliehen wird und seit 2022 unter dem neuen Namen firmiert. Neben Fernsehproduktionen können auch Produktionen von Streaminganbietern und Formate für Social-Media-Plattformen ausgezeichnet werden. Mit Ausnahme des Publikumspreises entscheidet eine Jury über die Vergabe. Die Trophäe besteht aus Nymphenburger Porzellan.

Wer den Preis als bester Schauspieler erhält, will die Jury erst kurz vor der Verleihung entscheiden. Die große Award-Show findet am 21. Oktober in der BMW Welt in München statt.

Erst im September wurde das Biopic "Olivia" beim Deutschen Fernsehpreis als bester Fernsehfilm ausgezeichnet  die Verantwortlichen widmeten den Preis der LGBTQI+-Community (queer.de berichtete). (cw)

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