Harry Styles gibt viertes Konzert in Berlin

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Harry Styles (32) legt noch einmal nach: Der britische Popstar wird im Sommer 2027 viermal in Berlin auftreten. Nachdem für seine "Together, Together"-Tour bereits drei Konzerte auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof angekündigt worden waren, kommt nun eine weitere Show hinzu.



Das vierte Berlin-Konzert findet am 10. Juli 2027 statt. Damit spielt Styles innerhalb von gut einer Woche viermal in der Hauptstadt. Zuvor sind Auftritte am 2., 3. und 9. Juli geplant. Der zusätzliche Termin wurde wegen der Nachfrage angekündigt.



Alle vier Konzerte finden auf dem Gelände des Flughafens Tempelhof statt. Als Special Guest ist bei den Berliner Shows das britische Indietronica- und Disco-Punk-Duo Getdown Services angekündigt.



Der Vorverkauf für die ersten beiden Konzerte war am 16. September gestartet. Kurz darauf war bereits ein dritter Termin für den 9. Juli hinzugekommen. Nun folgt also die nächste Zusatzshow.

Tickets für die neue Show

Für den neuen Termin gibt es ebenfalls einen Vorverkauf. Amex-Kund*innen können bereits am Montag (5. Oktober) um 10 Uhr in den Presale einsteigen, Telekom-Kund*innen können um 16 Uhr das PrioTicket-Angebot nutzen. Der Vorverkauf läuft 17 Stunden. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Dienstag (6. Oktober) um 10 Uhr.



Tickets werden über Ticketmaster angeboten. Wie viele Karten nach dem Presale jeweils noch verfügbar sind, kann sich laufend ändern. Für die bereits angekündigten drei Konzerte waren zuletzt weiterhin Tickets im regulären Verkauf zu finden.



Eine weitere Besonderheit sind die sogenannten "Unpredictable Fun Tickets". Für die europäischen Konzerte soll es ein begrenztes Kontingent dieser besonders günstigen Karten für 20 Euro geben. Wie genau diese Tickets vergeben werden und wann sie erhältlich sind, hat der Veranstalter bislang allerdings noch nicht bekannt gegeben.



Styles setzt mit den Berliner Konzerten seine "Together, Together"-Tour fort. Die Tour war ursprünglich für 2026 mit Auftritten in sieben Städten angekündigt worden. 2027 kommen zahlreiche weitere Termine hinzu. In Europa stehen neben Berlin unter anderem Paris, Madrid, Rom und Dublin auf dem Plan. Zum Abschluss geht es für Styles nach London, wo drei Konzerte im Wembley-Stadion geplant sind.



Für Styles ist Berlin dabei kein beliebiger Tourstopp: Der Sänger hat eine besondere Verbindung zur Stadt. Teile seines vierten Studioalbums "Kiss All the Time. Disco, Occasionally." entstanden in den Berliner Hansa Studios. Das Album erschien im März 2026. (spot/cw)