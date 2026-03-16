Harry Styles gibt viertes Konzert in Berlin

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?59811

Harry Styles bleibt länger in Berlin (Bild: Lily Redman / wikipedia)

Harry Styles (32) legt noch einmal nach: Der britische Popstar wird im Sommer 2027 viermal in Berlin auftreten. Nachdem für seine "Together, Together"-Tour bereits drei Konzerte auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof angekündigt worden waren, kommt nun eine weitere Show hinzu.

Das vierte Berlin-Konzert findet am 10. Juli 2027 statt. Damit spielt Styles innerhalb von gut einer Woche viermal in der Hauptstadt. Zuvor sind Auftritte am 2., 3. und 9. Juli geplant. Der zusätzliche Termin wurde wegen der Nachfrage angekündigt.

Alle vier Konzerte finden auf dem Gelände des Flughafens Tempelhof statt. Als Special Guest ist bei den Berliner Shows das britische Indietronica- und Disco-Punk-Duo Getdown Services angekündigt.

Der Vorverkauf für die ersten beiden Konzerte war am 16. September gestartet. Kurz darauf war bereits ein dritter Termin für den 9. Juli hinzugekommen. Nun folgt also die nächste Zusatzshow.

- Werbung -
Video - Das Business-Reisegefühl mit Air France

Tickets für die neue Show

Für den neuen Termin gibt es ebenfalls einen Vorverkauf. Amex-Kund*innen können bereits am Montag (5. Oktober) um 10 Uhr in den Presale einsteigen, Telekom-Kund*innen können um 16 Uhr das PrioTicket-Angebot nutzen. Der Vorverkauf läuft 17 Stunden. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Dienstag (6. Oktober) um 10 Uhr.

Tickets werden über Ticketmaster angeboten. Wie viele Karten nach dem Presale jeweils noch verfügbar sind, kann sich laufend ändern. Für die bereits angekündigten drei Konzerte waren zuletzt weiterhin Tickets im regulären Verkauf zu finden.

Eine weitere Besonderheit sind die sogenannten "Unpredictable Fun Tickets". Für die europäischen Konzerte soll es ein begrenztes Kontingent dieser besonders günstigen Karten für 20 Euro geben. Wie genau diese Tickets vergeben werden und wann sie erhältlich sind, hat der Veranstalter bislang allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Styles setzt mit den Berliner Konzerten seine "Together, Together"-Tour fort. Die Tour war ursprünglich für 2026 mit Auftritten in sieben Städten angekündigt worden. 2027 kommen zahlreiche weitere Termine hinzu. In Europa stehen neben Berlin unter anderem Paris, Madrid, Rom und Dublin auf dem Plan. Zum Abschluss geht es für Styles nach London, wo drei Konzerte im Wembley-Stadion geplant sind.

Für Styles ist Berlin dabei kein beliebiger Tourstopp: Der Sänger hat eine besondere Verbindung zur Stadt. Teile seines vierten Studioalbums "Kiss All the Time. Disco, Occasionally." entstanden in den Berliner Hansa Studios. Das Album erschien im März 2026. (spot/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Harry Styles
14.09.26 | Fans hoffen auf Auftritt
Harry Styles: Wird er 2027 Glastonbury-Headliner?
11.09.26 | Together, Together"-Tour
Harry Styles: Musiker kündigt Deutschlandkonzerte in Berlin an
10.09.26 | Aussage verwirrt Fans
Harry Styles verlängert seine "Together, Together"-Tour bis 2027
22.05.26 | Ivor Novello Awards in London
Harry Styles verrät: Zu diesem Song hat er seine Unschuld verloren
29.04.26 | Mögliche Konzerte auf dem Tempelhofer Feld
Gerüchte: Spielt Harry Styles 2027 in Berlin?
16.03.26 | Bild des Tages
Harry Styles reagiert auf "Queerbaiting"-Vorwürfe mit schwulem Kuss
-w-
Neu auf queer.de
Köln
Dada Stievermann ist tot
Stellenausschreibung
Jugendnetzwerk Lambda Bayern sucht Referent*in für Kommunikation (m/w/d/x)
Stellenausschreibung
Jugendnetzwerk Lambda Bayern sucht Werkstudent*in
Einstieg in HIV-Prävention
Grindr kauft PrEP-Anbieter Freddie für 250 Millionen Dollar
Im Juli 2027
Harry Styles gibt viertes Konzert in Berlin
Minneapolis
Tödliche Schüsse durch Trump-Beamten: Renee Goods Familie verklagt US-Regierung
Bild des Tages
Nackte Männer, unretuschiert
Gewinnspiel
Ein Münchner im Himmel  Der Tod ist erst der Anfang