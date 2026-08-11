Grindr kauft PrEP-Anbieter Freddie für 250 Millionen Dollar

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Die weltweit reichweitenstärkste Dating-App für schwule, bisexuelle und queere Männer sowie trans Personen vollzieht die größte Übernahme ihrer Unternehmensgeschichte: Wie Grindr am Mittwoch bekannt gab, übernimmt der Konzern das kanadische Telemedizin-Start-up PurposeMed. Bekannt ist das Unternehmen vor allem für seinen Dienst Freddie, der sich auf die digitale Verschreibung und postalische Zustellung der HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrEP) sowie von Heimtests für sexuell übertragbare Krankheiten spezialisiert hat.



Der Deal hat ein Gesamtvolumen von 250 Millionen US-Dollar (220 Millionen Euro) in bar und Aktien. Bei Erreichen bestimmter Geschäftsziele im Jahr 2027 könnten weitere bis zu 70 Millionen Dollar hinzukommen. Der Abschluss der Transaktion ist bis Ende des Jahres geplant.

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PrEP direkt über die App bestellen

Das 2020 in Kanada gegründete Unternehmen Freddie expandierte 2024 in die USA und versorgt nach eigenen Angaben bereits mehr als 55.000 Patient*innen in Kanada und allen 50 US-Bundesstaaten. Ziel von Grindr ist es, PrEP-Aufklärung, Online-Beratung, Labortests und die Verschreibung direkt in die eigene Plattform einzubinden.



Big news! PurposeMed, the company behind Freddie, is joining @Grindr!



When we launched Freddie, our mission was simple: build the compassionate, affirming sexual healthcare the LGBTQ2S+ community deserves. Since then, we have helped more than 120,000 people access HIV and STI pic.twitter.com/oNIFQubjxU Freddie (@gofreddie__) September 30, 2026 / gofreddie__

Freddie-Mitgründer und Vorstandschef Dr. Husein Moloo, der künftig mit seinem Führungsteam für Grindr arbeiten wird, sprach von einer enormen Chance für die sexuelle Gesundheit der Community: PrEP dorthin zu bringen, "wo die Menschen ohnehin jeden Tag unterwegs sind", könne den weltweiten Kampf gegen die HIV-Epidemie entscheidend beschleunigen. "Niemand erreicht die Freddie-Community so wie Grindr", so Moloo.



Die Übernahme baut auf einem schrittweisen Kurswechsel des US-Datingkonzerns auf: Bereits 2025 hatte Grindr mit "Woodwork" einen eigenen Telemedizin-Dienst für Potenzmittel gestartet. Beide Zweige sollen künftig unter dem gemeinsamen Dach "Grindr Health" gebündelt werden.

Skepsis beim Thema Datenschutz

Nicht alle Grindr-Nutzer dürften den Schritt als positiv empfinden: Zwar gilt der barrierearme Zugang zu PrEP  insbesondere in den USA, wo das Gesundheitssystem oft teuer, bürokratisch und in ländlichen Regionen stigmatisierend ist  als lebenswichtiger Fortschritt. Gleichzeitig gilt der Umgang von Grindr mit sensiblen Gesundheitsdaten historisch als heikles Pflaster.



Schon 2018 geriet die Plattform massiv in die Kritik, als bekannt wurde, dass der im Profil angegebene HIV-Status und das letzte Testdatum an Drittanbieter weitergegeben worden waren (queer.de berichtete). Erst kürzlich sah sich Grindr in Großbritannien mit Sammelklagen konfrontiert, in denen Nutzer dem Dienst vorwerfen, vertrauliche Gesundheitsangaben für Werbezwecke missbraucht zu haben. Der Konzern einigte sich schließlich auf einen Vergleich und zahlt den Opfern umgerechnet mehr als 30 Millionen Euro (queer.de berichtete). In Norwegen musste Grindr bereits zuvor eine Millionenstrafe wegen ähnlicher Datenschutzverstöße zahlen (queer.de berichtete). (cw)