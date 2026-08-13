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Stellenausschreibung
Jugendnetzwerk Lambda Bayern sucht Werkstudent*in
- Heute, 12:33h 2 Min.
Das Jugendnetzwerk Lambda Bayern e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein:e
Werkstudent*in
im Rahmen des Projekts "QueerStart Begleitung und Unterstützung für queere Jugendgruppen" (aufgrund der Projektbewilligung zunächst befristet bis 31.12.2027 mit Möglichkeit der Verlängerung).
Deine Aufgaben
● Content Creation & Design: Du gestaltest Posts für Social Media und entwickelst mit Canva ansprechende Vorlagen.
● Web & SEO: Du schreibst Texte für unsere Website und optimierst sie inhaltlich, damit junge Menschen in ländlichen Regionen uns online leichter finden.
● Kampagnen: Du unterstützt die Entwicklung von kreativen Kampagnen, um Jugendliche gezielt in ländlichen Regionen Bayerns zu erreichen.
● Presse & Kommunikation: Du verfasst Pressemitteilungen und unterstützt Mia bei der Öffentlichkeitsarbeit.
● Organisation & Orga: Du koordinierst den Versand von Werbemitteln.
Das bringst du mit
● Du bist eingeschriebene Student*in (z. B. Soziale Arbeit, Kommunikationsdesign, Medien, Pädagogik o.ä.).
● Du bist fit in Canva und hast ein Händchen für Gestaltung.
● Du schreibst gerne und sicher egal ob Blogpost oder Pressemeldung.
● Strukturierte Arbeit liegt dir.
● Du hast Erfahrungen in der (queeren) Jugendarbeit oder hast schon mal Workshops moderiert oder vorbereitet.
● Lust auf die Kamera? Wenn du Lust hast, unser Gesicht in Reels oder kurzen Videos zu sein, ist das ein riesiges Plus!
Warum unser Projekt?
● Sinnstiftende Arbeit: Du verbesserst die Lebensrealität queerer Jugendlicher in ganz Bayern.
● Team-Spirit: Enge Zusammenarbeit im Team mit Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen.
● Flexibilität: Wir wissen, dass dein Studium Vorrang hat wir gestalten die Arbeitszeiten flexibel. Im Büro am Kaiser-Ludwig-Platz sind wir Mittwochs und Donnerstags.
Hast du Lust, mit uns queere Jugendarbeit in den ländlichen Räumen in Bayern voranzubringen? Dann schick uns eine kurze Mail mit deinem Lebenslauf und falls vorhanden ein paar Arbeitsproben (Texte oder Canva-Designs).
Wir bitten Dich, Deine aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 30. Oktober 2026 in einem einzigen pdf-Dokument an den Vorstand und den Geschäftsführer Patrick Wolf unter . Dieser steht ebenfalls für Rückfragen zur Verfügung.