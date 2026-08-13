Jugendnetzwerk Lambda Bayern sucht Werkstudent*in

Heute, 12:33h 2 Min.

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Das Jugendnetzwerk Lambda Bayern e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein:e



Werkstudent*in



im Rahmen des Projekts "QueerStart  Begleitung und Unterstützung für queere Jugendgruppen" (aufgrund der Projektbewilligung zunächst befristet bis 31.12.2027 mit Möglichkeit der Verlängerung).



Deine Aufgaben

● Content Creation & Design: Du gestaltest Posts für Social Media und entwickelst mit Canva ansprechende Vorlagen.

● Web & SEO: Du schreibst Texte für unsere Website und optimierst sie inhaltlich, damit junge Menschen in ländlichen Regionen uns online leichter finden.

● Kampagnen: Du unterstützt die Entwicklung von kreativen Kampagnen, um Jugendliche gezielt in ländlichen Regionen Bayerns zu erreichen.

● Presse & Kommunikation: Du verfasst Pressemitteilungen und unterstützt Mia bei der Öffentlichkeitsarbeit.

● Organisation & Orga: Du koordinierst den Versand von Werbemitteln.



Das bringst du mit

● Du bist eingeschriebene Student*in (z. B. Soziale Arbeit, Kommunikationsdesign, Medien, Pädagogik o.ä.).

● Du bist fit in Canva und hast ein Händchen für Gestaltung.

● Du schreibst gerne und sicher  egal ob Blogpost oder Pressemeldung.

● Strukturierte Arbeit liegt dir.

● Du hast Erfahrungen in der (queeren) Jugendarbeit oder hast schon mal Workshops moderiert oder vorbereitet.

● Lust auf die Kamera? Wenn du Lust hast, unser Gesicht in Reels oder kurzen Videos zu sein, ist das ein riesiges Plus!



Warum unser Projekt?

● Sinnstiftende Arbeit: Du verbesserst die Lebensrealität queerer Jugendlicher in ganz Bayern.

● Team-Spirit: Enge Zusammenarbeit im Team mit Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen.

● Flexibilität: Wir wissen, dass dein Studium Vorrang hat  wir gestalten die Arbeitszeiten flexibel. Im Büro am Kaiser-Ludwig-Platz sind wir Mittwochs und Donnerstags.



Hast du Lust, mit uns queere Jugendarbeit in den ländlichen Räumen in Bayern voranzubringen? Dann schick uns eine kurze Mail mit deinem Lebenslauf und  falls vorhanden  ein paar Arbeitsproben (Texte oder Canva-Designs).



Wir bitten Dich, Deine aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 30. Oktober 2026 in einem einzigen pdf-Dokument an den Vorstand und den Geschäftsführer Patrick Wolf unter . Dieser steht ebenfalls für Rückfragen zur Verfügung.