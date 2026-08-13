Jugendnetzwerk Lambda Bayern sucht Referent*in für Kommunikation (m/w/d/x)

Heute, 12:34h 4 Min.

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Das Jugendnetzwerk Lambda Bayern e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein:e



Referent*in für Kommunikation (m/w/d/x)

(festangestellt mit bis zu 10 Stunden/Woche oder geringfügiger Beschäftigungsbasis)



im Rahmen des Projekts "QueerStart  Begleitung und Unterstützung für queere Jugendgruppen" (aufgrund der Projektbewilligung zunächst befristet bis 31.12.2027 mit Möglichkeit der Verlängerung).



Deine Aufgaben



Gestaltung, Kreation & Content (Multimedia)

● Texten & Redaktion: Schreiben für Werbe- und Infotexte mit feinem Gespür für Sprache, zielgruppengerechte Tonalität und queer-politische Awareness (inkl. sensibler Sprachregelung)

● Foto- & Videoproduktion: Handwerkssicherheit im Drehen von Videos und Aufnehmen von Fotos sowie in der anschließenden Postproduktion (Fotobearbeitung und Videoschnitt)

● Kamera-Präsenz: Mut und Lust, sich bei Bedarf selbst vor der Kamera zu inszenieren, um Inhalte nahbar und authentisch zu transportieren.



Digitale Kanäle, Website & Kampagnen

● Social Media Management: Planung und Ausspielung von Inhalten zur zielgruppengerechten Ansprache Jugendlicher

● Webseiten-Pflege & Optimierung: Redaktionelle Betreuung und Weiterentwicklung der Website, Sinn für die "Customer Journey" und Grundlagen im Bereich SEO sowie Pretix

● Merchandising: Ideenfindung, Konzeption und Begleitung von Merch-Artikeln



Unsere Erwartung



● Begonnenes Fachhochschul- bzw. Bachelorstudium der Studienrichtungen Medien & Kommunikationswissenschaften oder der Sozialen Arbeit mit journalistischer/gestalterischer Zusatzausbildung oder vergleichbare einschlägige Kenntnisse wie z. B. eine Ausbildung im Bereich Grafik-/Kommunikationsdesign bzw. Mediengestaltung

● Qualifikation im Kommunikations- und Informationsbereich bzw. einschlägige Erfahrungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

● Visuelles Design & Ästhetik: Stilsicherer Blick für modernes Design bei Social-Media-Posts, Printmaterialien und der Weiterentwicklung der Website

● Strukturiertes Selbstmanagement: Hohe Eigenverantwortung, Organisationstalent und die Fähigkeit, verschiedene Projekte (Design, Web, Content) parallel zu steuern

● Vertrautheit mit den Lebensverhältnissen von LSBTIQA* Personen

● eine Selbstverortung in der Community sowie bereits bestehende Vernetzung werden begrüßt

● einschlägige Berufserfahrungen, möglichst im Non-Profit-Bereich

● Fähigkeiten in der Erstellung von Texten sowie Beurteilung von Layout und Gestaltung

● Erfahrung und Fähigkeit zu konzeptionellem Arbeiten

● Belastbare Kenntnisse in Social Media

● Sicherheit im Umgang mit Tools wie Microsoft TEAMS, Canva und WordPress

● Flexibilität und Mobilität (wg. Arbeit mit Ehrenamtlichen, landesweite Termine sowie Wochenend- und Abendtermine)



Unser Angebot

● viel Platz für Kreativität, neue Ansätze und Gestaltungsfreiraum zur Umsetzung des Projekts

● eine flexible Arbeitszeitgestaltung (Mobile Arbeit nach Absprache möglich)

● Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen im Verband sowie mit Personen im Queeren Netzwerk Bayern und im LSBTIQ-Netzwerk Bayern

● Büroarbeitsplatz in München (Kaiser-Ludwig-Platz)

● eine vorerst befristete Stelle bis 31.12.2027, eine Verlängerung des Projekts wird angestrebt

● Vergütung in Anlehnung an den TV-L bis zu EG 9 mit den üblichen Leistungen des öffentlichen Dienstes

● 30 Tage Urlaub für ein komplettes Jahr auf Grundlage einer 5-Tage-Woche sowie Heiligabend und Silvester als freie Tage



Über uns

Das Jugendnetzwerk Lambda Bayern e.V. ist der Dachverband der LSBTIQ*-Jugendgruppen in Bayern und Teil des bundesweiten Jugendnetzwerk Lambda e.V.. Dort sind Jugendliche und junge Erwachsene engagiert, die ehrenamtlich und nach dem peer-to-peer-Ansatz queere Jugendarbeit gestalten  von jungen Menschen für junge Menschen. Gegründet wurde das Jugendnetzwerk 2002 in München. Als gemeinnützig anerkannter Verband und Mitglied im Bayerischen Jugendring fördert das Jugendnetzwerk die Gleichstellung und Akzeptanz von LSBTIQ*-Jugendlichen in Bayern.



Über das Projekt

Das Projekt "QueerStart" zielt darauf ab, queeren Jugendlichen in ganz Bayern eine nachhaltige Unterstützung und Begleitung durch den Aufbau von Jugendgruppen zu bieten. Im Fokus steht die Stärkung der Selbstorganisation junger LSBTIQ*-Menschen, insbesondere in ländlichen Gebieten, um ihnen vor Ort einen sicheren Raum für Austausch und Gemeinschaft zu schaffen. Durch gezielte Maßnahmen wie Peer-to-Peer-Beratung, Schulungen, Seminare und Vernetzungsveranstaltungen werden neue Jugendgruppen gegründet und bestehende Gruppen unterstützt. Das Projekt reagiert auf den Bedarf nach queeren Schutzräumen, die Diskriminierung entgegenwirken und jungen Menschen helfen, eine positive Identität zu entwickeln. Finanziert durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, soll das Projekt langfristige Strukturen schaffen, die auch nach Projektende weiter bestehen können.



Wir bitten Dich, Deine aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 31. Oktober 2026 in einem einzigen pdf-Dokument an den Vorstand und den Geschäftsführer Patrick Wolf unter . Dieser steht ebenfalls für Rückfragen zur Verfügung.



Datenschutzhinweis

Das Jugendnetzwerk Lambda Bayern e.V. erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten von Bewerber*­innen zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung erfolgt auch auf elektronischem Wege. Schließt das Jugendnetzwerk Lambda Bayern e. V. einen Anstellungsvertrag mit einer*m Bewerber*in, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird kein Anstellungsvertrag mit der*m Bewerber*in geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen spätestens zwei Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen des Jugendnetzwerk Lambda Bayern e. V. entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleich­behandlungs­gesetz (AGG).