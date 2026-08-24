Hayden Panettiere: Polizeieinsatz eine Woche vor ihrem Tod

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Hayden Panettiere wurde vor anderthalb Monaten leblos aufgefunden (Bild: Tabercil / flickr)

Eine Woche vor dem Tod von Hayden Panettiere soll die Polizei zu ihrer Wohnung in West Hollywood gerufen worden sein. Neue Unterlagen geben nun weitere Einblicke in die letzten Tage der Schauspielerin.

Wie "Us Weekly" unter Berufung auf einen Einsatzbericht berichtet, ging am 9. August gegen 22 Uhr ein Anruf beim Sheriff's Department des Bezirks Los Angeles ein. Die Person am anderen Ende habe sich Sorgen um eine Frau gemacht, die nicht auf ihre Anrufe reagierte, und um einen sogenannten Fürsorge-Check gebeten.

Der stark geschwärzte Einsatzbericht nennt Panettiere nicht namentlich. Eine mit dem Fall vertraute Quelle bestätigte "Us Weekly" jedoch, dass es sich bei der Frau um die "Heroes"-Schauspielerin gehandelt habe. Dem Bericht zufolge wurde den Einsatzkräften bei ihrer Ankunft mitgeteilt, die Frau sei den ganzen Tag krank gewesen und habe sich nicht gut gefühlt.

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Freund soll Tür geöffnet haben

Wer den Anruf absetzte, ist nicht bekannt. Eine Quelle berichtete "Us Weekly" zudem, Panettieres On-off-Freund Brian Hickerson (37) habe den Einsatzkräften die Tür geöffnet. Weitere Maßnahmen der Polizei sind in dem Einsatzbericht nicht vermerkt.

Die neuen Informationen kommen nur wenige Tage, nachdem weitere Details zu Panettieres Gesundheitszustand vor ihrem Tod bekannt geworden waren. Laut "Page Six" hatte sie zuvor zwei bis drei Wochen in einer Behandlungseinrichtung in Malibu verbracht. Ihr Vater Skip Panettiere soll gegenüber Ermittler*innen von dem Aufenthalt berichtet haben.

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Todesursache offiziell geklärt

Am 16. August wurde die offen bisexuelle Schauspielerin schließlich in einer Wohnung in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina leblos aufgefunden (queer.de berichtete). Sie wurde 36 Jahre alt. Hickerson und sein Bruder Zach waren nach bisherigen Angaben vor Ort und verständigten den Notruf. Die Ermittlungsbehörden fanden zunächst keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder Verletzungen, die zum Tod beigetragen hätten.

Die Todesursache wurde inzwischen vom zuständigen Gerichtsmediziner veröffentlicht. Demnach starb Panettiere an den toxischen Auswirkungen mehrerer Substanzen, darunter Fentanyl (queer.de berichtete). Als Todesart wurde ein Unfall festgestellt. Zu den weiteren genannten Substanzen gehörten 4-ANPP, Alprazolam, Methocarbamol und Quetiapin. (spot/cw)

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