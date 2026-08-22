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Fachtag

NRW: Familien- und Innenministerium gemeinsam gegen queer­feindliche Gewalt

Das Land Nordrhein-Westfalen will besser gegen Queerfeindlichkeit vorgehen. Dabei soll insbesondere ein Schulterschluss zwischen Community und Polizei helfen.


Familienministerin Verena Schäffer und Innenminister Herbert Reul nahmen am Fachtag teil (Bild: Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen)


Selm

Angesichts eines drastischen Anstiegs queer­feindlicher Übergriffe haben das nordrhein-westfälische Familien- und das Innenministerium erstmals zu einem gemeinsamen Fachtag eingeladen. Rund 150 Fachkräfte aus Polizei, Sozialer Arbeit, Wissenschaft und queeren Organisationen kamen am Donnerstag im Ausbildungszentrum der Polizei in Selm zusammen, um den Schutz vor Hass­kriminalität besser zu koordinieren und Vertrauen aufzubauen. Eröffnet wurde die Tagung von Familienministerin Verena Schäffer (Grüne) und Innenminister Herbert Reul (CDU).

Die Ausgangslage ist alarmierend: Zwischen 2021 und 2025 stieg die Zahl der angezeigten politisch motivierten Straftaten gegen queere Menschen um 300 Prozent an. Schätzungen zufolge erstattet aber nur etwa jede zehnte betroffene Person Anzeige. Laut der Landesstudie "Queer durch NRW" erlebten über 37 Prozent der befragten queeren Personen in den vergangenen fünf Jahren Übergriffe. Hinzu kamen vermehrt gezielte Störungen von CSDs.

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Mehrere Maßnahmen geplant

Als Maßnahmen sollen die Community-Strukturen gestärkt werden. So soll die "Queere Anti-Gewalt-Arbeit" (QUAGA), die im Kölner Verein Rubicon angesiedelt ist, um eine zusätzliche Vollzeitstelle aufgestockt werden. Zudem wollen die NRW-Polizei und QUAGA einen gemeinsamen Handlungsleitfaden erarbeiten. Just am Tag des Fachtags trat auch das Landesantidiskriminierungsgesetz offiziell in Kraft. NRW ist nach Berlin erst das zweite Land, das ein derartiges Gesetz beschlossen hat, allerdings in einer stark verwässerten Form (queer.de berichtete).

"Wir reagieren mit einem entschlossenen Schulterschluss zwischen Polizei, Sozialer Arbeit und Zivilgesellschaft auf die steigende Anzahl von Übergriffen und die zunehmenden Ängste in den queeren Communitys", erklärte Familienministerin Schäffer. Durch die enge Kooperation sollen Prävention, Opferschutz und Strafverfolgung zusammengeführt werden.

Innenminister Reul betonte, dass in NRW jeder Mensch das Recht habe, "nach den eigenen Vorstellungen zu leben"  und der Staat habe die Pflicht, "dass das sicher möglich ist." An Betroffene richtete er die Botschaft: "Ich möchte, dass queere Menschen wissen, dass sie von der Polizei gesehen, gehört und beschützt werden." (cw)

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Selm
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