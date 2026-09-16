Türkei: Schwulem Sänger drohen drei Jahre Haft



Matiz in dem Musikvideo "Ha Leylim", das ihn vor Gericht brachte (Bild: Youtube-Screenshot)

Heute, 18:30h 3 Min.

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Der bekannte türkische Sänger mit dem Künstlernamen Mabel Matiz ist erneut wegen des Vorwurfs der "Obszönität" angeklagt worden. Wie die private Nachrichtenagentur DHA berichtete, drohen dem Musiker, der sich für die queere Community einsetzt, zwischen sechs Monaten und drei Jahren Haft.



Vorgeworfen werden dem schwulen Musiker die "Veröffentlichung oder Vermittlung der Veröffentlichung obszöner Bilder, Texte oder Äußerungen über Presse und Rundfunk". In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Istanbul geht es laut DHA um das Musikvideo zu dem Lied "Ha Leylim", in dem unter anderem zwei Männer miteinander tanzen. Der Liedtext und die visuellen Darstellungen der tanzenden Männer, die wiederholte Arm- und Hüftbewegungen ausführen, wären deutlich miteinander verbunden. Dadurch würden "die allgemein anerkannten Grenzen der öffentlichen Moral überschritten", zitiert DHA die Staatsanwaltschaft.

Das im August veröffentlichte Video wurde bisher auf YouTube 14 Millionen Mal angeschaut. Mabel Matiz heißt mit bürgerlichem Namen Fatih Karaca und hat seit dem Beginn seiner Musikkarriere 2011 fünf Studioalben veröffentlicht. Für seine Musik, die anatolische Melodien, Pop und Elektronik kombiniert, hat der 41-Jährige zahlreiche Preise gewonnen. Die Medienaufsicht sperrte die Verbreitung mehrerer Songs des Sängers. Bereits im letzten Jahr hatte es Ermittlungen gegen den Sänger zu einem anderen Lied gegeben (queer.de berichtete), ein Gericht sprach ihn in diesem Mai frei. Seit einem Gerichtstermin zu den neuen Ermittlungen Mitte August darf der Sänger nicht mehr die Türkei verlassen.

Beispiellose Verhaftungswelle

Die neuen strafrechtlichen Ermittlungen fallen in eine Zeit, in der die türkischen Behörden ihr Vorgehen gegen queere Menschen extrem verschärft haben. Mitte September hatte die türkische Polizei in mehreren Städten Razzien in queeren Bars und Clubs sowie in Büros und Wohnungen von queeren Aktivist*innen durchgeführt und dabei zahlreiche Menschen festgenommen (queer.de berichtete). Auch anschließende Proteste gegen das Vorgehen der Behörden wurden niedergeschlagen (queer.de berichtete). Über 100 Menschen befinden sich in Untersuchungshaft. Zudem wurden zahlreiche LGBTI-Websites und Konten in Online-Netzwerken gesperrt.



Im Rahmen der landesweiten Aktion "Meine Familie ist sicher" sperrten die Behörden diese Woche auch den Zugang zu dem großen unabhängigen Nachrichtenmedium "T24"  unter Verweis auf angebliche "LGBT-Propaganda" (queer.de berichtete). Ein Freiheitsstrafen vorsehendes Gesetz gegen queere "Propaganda" war in den letzten Jahren mehrfach angekündigt, aber noch nicht verabschiedet worden.

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Dennoch ging der Staat bereits vor den konzentrierten Razzien ebenso vereinzelt gegen Clubs vor wie gegen mehrere LGBTI-Aktivist*innen im Rahmen der Unterdrückung der Opposition. Der CSD in Istanbul, bis 2014 eine Massenveranstaltung, wird wie jeder andere Pride seit Jahren verboten und mit Festnahmen und Polizeigewalt unterbunden (queer.de berichtete). (cw/dpa)