"Flutlinien": Schwuler Kriegsreporter, Körperkult, Grindr

Von Saleem Haddad

Heute, 05:20h 10 Min.

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Mit seinem Erfolgsroman "Guapa" (zur queer.de-Besprechung) hat sich Autor Saleem Haddad als eine der spannendsten queeren Stimmen des Nahen Ostens profiliert. Jetzt ist sein zweiter Roman auf Deutsch erschienen. In "Flutlinien" (Amazon-Affiliate-Link ) erzählt Haddad ein irakisches Familienepos  und eine komplizierte schwule Liebesgeschichte.



Wir haben eine Leseprobe des furiosen Auftaktkapitels.



Der Roman "Flutlinien" ist Ende September 2026 im Albino Verlag erschienen

"Du musst Ishtar besuchen."



Seine Mutter hatte klar und deutlich gesprochen. Nizar bat sie dennoch, das Gesagte zu wiederholen.



"Du musst ihr die Familiengeschichte entlocken."



Nizar schaute über den Rand des Balkons. Drei Stockwerke weiter unten wirkte der Beton einladend hart.



"Ich möchte nichts mit ihr zu tun haben."



"Nizar, ich habe niemanden sonst, an den ich mich wenden kann. Ich würde diese Ausstellung gern organisieren, solange deine Großmutter noch unter uns weilt, und ich weiß nicht, wie viel Zeit " Nizar hörte am anderen Ende der Leitung das Klicken eines Feuerzeugs. "Hör mal, ich bitte dich bloß um diese eine Sache. Bring sie einfach dazu, die Familiengeschichte zu erzählen, und schreib alles für mich auf."



"Warum bezahlst du sie nicht einfach dafür, dass sie es selbst tut?"



Zainab seufzte. "Weil ich meine Schwester kenne. Sie würde das Geld nehmen und dann behaupten, es wäre moralisch verwerflich, die Familiengeschichte in ein vereinfachendes Narrativ zu zwängen, und es nicht tun."



"Ich habe seit diesem Essen nicht mehr mit ihr gesprochen", sagte er und nahm es seiner Mutter übel, wie umstandslos sie ihn dazu zwang, verdrängte Erinnerungen wieder hervorzukramen.



"Ich vermute, dass sie gerade in einem labilen Zustand ist."



"Sie ist immer in einem labilen Zustand."



"Diese IS-Geschichte hat sie wirklich " Zainab unterbrach sich, um einen tiefen Zug von ihrer Zigarette zu nehmen. "Genug davon. Bist du bald wieder beruflich unterwegs, Habibi?"



Er richtete den Blick auf die Wohnungen auf der anderen Seite des Kanals. In einer saß ein alter Mann im Bademantel am Schreibtisch und tippte ohne Unterlass. "Ich hab die Arbeit an den Nagel gehängt."



"Was meinst du damit?"



Er überlegte, wie er seiner Mutter die Entscheidung erklären sollte. Wie beschreiben, dass er nach dem Auszug aus der gemeinsamen Wohnung mit Alfie einen Spaziergang in seinem neuen Viertel in Hackney gemacht hatte und ihm dabei ein CrossFit-Studio in einem der Bahnhofsbögen aufgefallen war. Wie ihn die jungen Trainer mit ihren athletischen Körpern und ihren grellen Tattoos in den Bann gezogen hatten, die durch die weißen Magnesiumwolken in der Luft stolzierten und sich gegenseitig auf die Schultern klopften. Wie er früher auf diejenigen herabgeschaut hatte, die Stunden damit verbrachten, einen Körper zu formen, der unweigerlich verfallen würde, aber in diesem Augenblick war ihm klargeworden, dass seine lang gehegte Überzeugung  dass nur eine Investition in den Geist für immer wäre  ihm jetzt naiv vorkam. Wie er eine Mitgliedschaft abgeschlossen und angefangen hatte, jeden Tag ins Studio zu gehen. Wie ihm das Anti-Intellektuelle dort wie eine Gnade vorgekommen war, weil der Geist beim Training keine Chance hatte abzuschweifen; dort konnte er sich nur auf seine Kondition, seine Atmung, seine Gewichte konzentrieren. Wie er sich durch zermürbende Trainingseinheiten kämpfte, die nach amerikanischen, im Irak und in Afghanistan gefallenen Soldaten benannt waren, und wie er nach jedem Kurs im Studio zusammenbrach, tagelanger Muskelkater, ein erfüllen der Schmerz. Wie seine Schultern breiter, seine Schenkel dicker, seine Brust voluminöser wurden. Wie sich unter seiner Haut Muskeln abzeichneten, von deren Existenz er nicht einmal gewusst hatte. Wie die Disziplinierung seines Körpers ihm ein Gefühl von Kontrolle in einer kollabierenden Welt verschaffte; wie er, wenn die Trainer "Fühlt, wie es brennt" riefen, nicht an das verbrannte Fleisch bei der Explosion dachte, sondern an die Milchsäure, die in seinen Muskeln brannte. Wie er anfing, Männern in den sozialen Netzwerken zu folgen, die Trainingseinheiten demonstrierten und die Vorteile von Knochenbrühe erörterten, und wie sein Algorithmus Bilder von halbnackten Männern mit solchen von misshandelten palästinensischen Leichen und kriegstraumatisierten Jungen aus Syrien mischte, ihre Körperteile wie Fleischstücke: hier ein Schenkel, dort ein Rumpf. Wie er sich nicht mehr sicher war, ob die Fotos dazu dienten, ihn zu erregen oder zu empören. Wie sein neuer Körper ihm eine andere Art Aufmerksamkeit einbrachte, und wie ihm im Frühling beim Scrollen durch die endlosen Torsi auf Grindr eine Message ins Auge fiel: "90 Mäuse, wenn ich dir einen blasen darf." Wie der Mann  korpulent, Mitte fünfzig  zu ihm gekommen war, ihm das Geld gegeben hatte und er selbst nichts weiter hatte tun müssen, als die Hose zu öffnen.

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Es war so verdammt einfach, dass er es ein paar Tage später noch mal getan hatte, und noch mal; derweil sich die Leichen türmten und die Grausamkeiten vervielfachten, wandte er sich von jenen ab, die das Loblied des Journalismus sangen und die Medien als heldenhafte Verfechter der Wahrheit verteidigten. Wessen Wahrheit? Mit dem richtigen Dreh konnte eine Regierung ein Massaker aus den Schlagzeilen verschwinden lassen. Wie sollte er seiner Mutter erklären, dass er es für moralischer hielt, seinen Körper gegen Geld anzubieten, als seine Seele für irgendeine Bullshit-Idee von der Wahrheit zu verkaufen? Er glaubte nicht mehr daran, dass Journalisten die Wahrheit suchten. Sie waren Brieftauben der Apokalypse, Aasgeier, die sich auf eine Story stürzten und auf der verzweifelten Suche nach Klicks das weltweite Elend ans Licht zerrten, um sich selbst die Taschen vollzustopfen; sie führten die Massen in einen Mahlstrom aus Clickbaits, als Kuratoren am Fließband des Todes, das die Social-Media-Feeds hinunterströmte, um dann rasch wieder zu verschwinden, bis alle vergessen hatten, was sie so empörte, und nur noch wussten, dass sie einen Feuerball des Zorns in sich trugen, pulsierend und kurz vor der Explosion. In seinem eigenen Feed sah er, wie Nachrichten seine Timeline hinabtrieben wie den Lauf eines Flusses: Tod, Feuersbrünste, Kriege, Fluten, Hungersnöte, Sex. Unterernährte Kinder in Jarmuk, unterernährte Frauen in Beverly Hills. Nach links wischen, nach rechts wischen, Chatrooms, Saunen, ein Meer wechselnder Gesichter als Wichsvorlage, dem einen Mann einen blasen, einen anderen fisten.



Was blieb ihm in dieser unkontrollierbaren Welt anderes übrig, als Kontrolle über seinen eigenen Körper auszuüben? Was für eine Leistung! Die Gletscher schmolzen, aber er konnte fünfzig doppelte Seilsprünge absolvieren, ohne abzusetzen. Palästina wurde ausgelöscht, aber er verdoppelte die Gewichte bei seinen Snatches in nur einem Monat. Der Islamische Staat zerstörte die Konzepte von Syrien und Irak, aber seine Quadrizepse waren unzerstörbar. Das Assad-Regime ließ Hunderttausende hungern, aber wenn er drei Tage lang nichts als gekochtes Hühnchen aß, konnte er bei der richtigen Beleuchtung die Umrisse seiner Bauchmuskeln sehen.



Wie sollte er seiner Mutter erklären, dass Sex die Erlösung war? Dass man sein Loch, aber niemals seinen Geist kolonisieren konnte. Dass er Sex hatte, weil die Welt immer wärmer wurde, immer heißer, so richtig heiß, Baby. Dass er nichts gegen Ölbohrungen unternehmen konnte, aber yeah, Bruder, bohr richtig tief. Dass er danach in einem fremden Bett lag, in einer euphorischen Ruhe, die ein paar Minuten vorhielt, bis die Welt wieder heranrückte und er einen Neuen finden musste, er musste immer weiter, denn sich binden hieß sich anketten, jemanden zu lieben hieß versklavt zu werden. Dann doch besser die Leiber dem Fließband überlassen, immer weiterziehen, bis eines Tages im Sommer, ganz plötzlich und ohne Vorwarnung, ein Twink "Hey, Daddy!" rufen würde, woraufhin er sich umdrehen und merken würde, dass der Twink ihn meinte, dass die Zeit so beharrlich wie gnadenlos verstrichen war, und er würde sich auf die Zähne beißen müssen, um nicht zu schreien.



"Ich war schon das ganze Jahr nicht mehr als Kriegsberichterstatter unterwegs", sagte er. "Hatte ich dir das nicht erzählt?"



Er blickte hinaus zum Horizont. "Ich muss jetzt los. Ich hab zu tun."



"Warte noch", sagte Zainab. "Der Hauptgrund, warum ich anrufe  und das übrigens zum dritten Mal -, ist, dir alles Gute zum Geburtstag zu wünschen."



"Genau. Danke. Dir auch."



"Wie meinst du das?"



"Keine Ahnung. An diesem Tag hast du mich auf die Welt gebracht, also ist es wohl auch irgendwie dein Tag."



"Ist das so?"



Schweigen sickerte durch die Risse des Gesprächs.



"Zweiunddreißig?"



"Dreiunddreißig."



"Solltest du trotzdem Gelegenheit haben, mit Ishtar zu sprechen "



"Ich mische mich nicht in eure Familienstreitigkeiten ein. Bitte ruf mich nicht noch mal deswegen an."



Nizar legte auf und trat vom Balkongeländer zurück. Dunkelgraue Wolken hingen tief am Himmel und hielten die schwüle Hitze in der Luft fest, ganz wie an jenem Tag vor fünf Jahren, als er Alfie begegnet war. Damals, im Sommer 2009, hatte er ebenfalls an einem Abgrund gestanden. In King's Cross am Bahnsteig der Victoria Line Richtung Norden. Er hatte auf die schmutzigen Gleise geschaut, und das Versprechen des Todes war in seinen Gedanken aufgeblitzt.



Er sah hinauf zu den orangefarbenen Ziffern. Noch eine Minute, bis der Zug kam. Oder doch noch etwas länger? Er erinnerte sich, wie ein Freund ihm mal erzählt hatte, dass die angezeigte Zeit nicht wirklich stimmte, dass eine Minute viel länger dauerte  neunzig Sekunden, vielleicht sogar mehr. Ein Trick, um die Nerven der angespannten Pendler zu beruhigen und ihnen die Illusion zu geben, der nächste Zug käme in Kürze.



Ein tiefes Rumpeln zitterte durch seine Schuhsohlen. Er stellte sich die Einfahrt des Zuges vor, den Schwall abgestandener Luft, den er mit sich bringen würde, die Zwillingsscheinwerfer, die die Dunkelheit durchstachen, immer größer wurden, immer näherkamen. Er stellte sich seinen Körper vor, die Glieder verdreht, die Knochen zerschlagen, Blut vermischt mit dem Öl und Ruß der Gleise. Würde es schnell gehen? Ein aufblitzender Schmerz, dann nichts mehr? Oder würde es dauern, sein Bewusstsein in einem zerstörten Körper gefangen, während die Welt sich weiterdrehte? Er schloss die Augen und war auf einen Schlag wieder in Bagdad, inmitten der verstreuten Leiber, der verdrehten Glieder, inmitten des Glutofens der Hitze. Er atmete ein, seine Lungen füllten sich mit feuchter, metallischer Luft. Der Geruch nach verkohltem Fleisch und Gummi erstickte ihn. Er spürte das Blut, das seine Wange hinablief, die entsetzliche Stille, die den Schreien voranging



Eine Hand in seinem Nacken. Unvermittelter Hautkontakt, eine fatale Verletzung der unausgesprochenen Regeln des städtischen Verkehrssystems. Unter anderen Umständen hätte Nizar die fremde Hand wahrscheinlich weggeschlagen, doch eine Vertrautheit in der Berührung hielt ihn davon ab. Die Hand zog ihn aus der Erinnerung zurück ins Hier und Jetzt.



Er öffnete die Augen, während der Zug vorbeidonnerte, ein verschwommener Streifen in Weiß und Blau. Ein Windstoß bauschte seine Kleider auf. Die Beunruhigung zog sich zurück wie eine Welle ins Meer.



"Alles in Ordnung?"



Nizar nickte und folgte der Menge in den Waggon. Der Fremde setzte sich neben ihn. Nizar sah auf die Hand, die eben noch seinen Nacken berührt hatte. Die Finger waren blass und runzlig; die Hände eines alten Mannes. Nizar hob den Blick zu dem dunklen Fenster ihm gegenüber. In der Spiegelung sah der Besitzer der Hand jünger aus als gedacht. Ende zwanzig, höchstens ein paar Jahre älter als Nizar. Der Mann hatte einen dunklen Bart und hielt einen Stoffbeutel auf dem Schoß. Beide Arme waren von oben bis unten tätowiert. Der Mann erwiderte Nizars Blick im Spiegel.



An der nächsten Station stand der Mann auf, bahnte sich einen Weg durch die Menge und stieg aus, ohne zurückzuschauen. Nizar folgte ihm durch eine Gruppe von Teenagern mit großen Einkaufstaschen von Zara. Als er den Fremden am Bahnsteig eingeholt hatte, tippte er ihm auf die Schulter. Der Mann drehte sich um. Er hatte braune Augen, warm und bescheiden. Lachfalten in den Augenwinkeln ließen auf eine glückliche Vergangenheit schließen.



"Vielen Dank", sagte Nizar. Der Fremde ließ die Dankbarkeit mit einem angedeuteten Lächeln abprallen, sein Blick suchte den Boden.



"Ich bin Nizar."



"Alfie."



Die Veröffentlichung des Texts erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Albino Verlags.

Infos zum Buch



Saleem Haddad: Flutlinien. Roman. Deutsche Übersetzung von Andreas Diesel. 416 Seiten. Albino Verlag. Berlin 2026. Taschenbuch: 28  (ISBN 978-3-86300-410-1). E-Book: 19,99 