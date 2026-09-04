Mal Heilige, mal König, mal Schneemann

Von

Heute, 12:38h 5 Min.

Heute, 12:38h 5 Min.

Die heutige Ausgabe unserer Porträtreihe mit queeren Erfolgsgeschichten fällt buchstäblich aus dem Rahmen. Der Grund: Die Erfolgsgeschichte muss erst noch vom Leben geschrieben werden. Das heißt nichts anderes, als dass ich heute einen jungen queeren Menschen vorstelle, der sich sozusagen in der Startposition befindet. Kostproben der Kreativität gibt es bereits, und sie sind  wie ich meine  wirklich vielversprechend.



Die Rede ist von Maria Bolz, einer nichtbinäre Person (Pronomen wahlweise sie oder er). Aufgewachsen in Fulda und seit 2018 in Berlin lebend. Zur Fotografie kam Maria eher zufällig, erkannte aber ziemlich schnell, dass die Kamera ein geeignetes Instrument ist, sich künstlerisch auszudrücken. Mit einem bescheidenen Fotokurs fing alles an, dann kam der Wechsel an die Neue Schule für Fotografie und schließlich an die fast schon legendäre Ostkreuzschule.



Gelernt wird an diesen Orten eine Menge Basiswissen, angefangen bei der analogen Fotografie, wozu das Entwickeln der Fotos in der Dunkelkammer gehört. Gestaltungslehre steht ebenso im Lehrplan wie Studiofotografie oder die Geschichte des Mediums und noch einiges mehr. Am Ende geht es wohl darum, die ganz eigene Persönlichkeit in der Arbeit mit der Kamera zu finden und zu entwickeln. Das erste große Thema musste Maria allerdings nicht lange suchen  es ist die eigene Person, eine nichtbinäre Identität und die Auseinandersetzung damit.



Und es war übrigens Ingo Taubhorn, in der queeren Community seit seinem Fotoband "Mensch Mann" von 1986 kein Unbekannter, der in Marias fotografischer Arbeit mit den oft bizarren Bildfindungen ein förderwürdiges Talent erkannte. Und so erhielt Maria Bolz für ihre Fotoarbeit, in der eine geradezu exzessive Selbstbeobachtung und Selbstinszenierung eine zentrale Rolle spielt, den Vonovia-Preis. Inzwischen gab es auch erste Ausstellungen, und jüngst schaffte es eine der Fotografien bis nach Paris, berichtete sie stolz.

- Werbung -



"My Nipples Get Harder Than Your Dick"

Kennengelernt habe ich Maria durch eine Einladung zu einem Künstler*innen-Gespräch anlässlich einer Ausstellung im Atelier für Photographie in der Christburger Straße 18 (Prenzlauer Berg). Und so kam es, dass wir an einem Abend im Juni über Fragen von Queerness und Transsein sprachen.



Die Ausstellung trug den Titel "My Nipples Get Harder Than Your Dick". Im Begleittext erklärte Maria, dass es dabei um die Verhandlung der eigenen Geschlechtsidentität und der Körperwahrnehmung gehe:

Ein zentraler Wendepunkt meiner Arbeit ist meine Mastektomie im Jahr 2023. Durch die Veränderung meines äußeren Erscheinungsbildes konnte etwas Inneres erstmals sichtbar und lebendig werden. Diese Entscheidung war kein ästhetischer Akt, sondern ein existentieller. Im Prozess der Vorbereitung wurde mir schmerzhaft bewusst, wie stark Körper politisch reguliert sind.

Die Konzentration auf sich selbst, auf die eigene, veränderte Körperlichkeit und das Mitdenken ihrer Wahrnehmung und Lesbarkeit im öffentlichen Raum brachte Maria zu dieser Einsicht: "Durch die Kamera eigne ich mir den Blick zurück an. Das Selbstporträt wird zu einem Akt der Selbstbestimmung  ein Weg, meinen Körper zu zeigen, ohne ihn erklären zu müssen."



Dass dabei auch Witz mit hineinspielt, spricht für ein bemerkenswertes Selbstbewusstsein, gerade im Umgang mit Identitäten, wenn Maria gleich dreimal zwischen weiblichen und männlichen Rollen wechselnd auf einem Foto erscheint. Und Maria fürchtet sich ebenso wenig vor wirklich extremen Bedingungen in den Inszenierungen, in denen der nackte Körper Kälte ausgesetzt ist und sie/er zum Schneemann wird. Oder wenn der Körper mit einer urwüchsigen Natur buchstäblich zusammenwächst und aus einem Gestrüpp zwei Beine und Arme herausragen oder der Körper von Moos überwachsen scheint. "Lost in Nature" könnte hier als Titel stehen.



Auf einem Foto wird Maria zum König gekrönt, ein weiteres zeigt eine Heilige, umhüllt von hellblauem Satin, die einen Dildo andächtig wie eine Reliquie hält, ein drittes zitiert die Geschichte des in sein Antlitz verliebten Narziss.

Geschlecht als Inszenierung

Was die oft aufwendigen Shootings angeht, erzählt Maria: "Manche Shootings machen sehr viel Spaß, andere sind eher anstrengend oder frustrierend. Gerade bei Selbstporträts ist der Prozess ziemlich mühsam: ständig hin- und herlaufen, Bilder kontrollieren, Licht verändern, manchmal stundenlang in der Kälte stehen."



Doch dann: "Es gibt auch diese Momente, in denen plötzlich alles zusammenkommt und das Bild sogar besser wird, als ich es mir vorgestellt hatte. Wenn ich dann merke: Das ist es jetzt, ist das ein unglaublich gutes Gefühl."



Am Ende gehe es immer darum, Emotionen und innere Spannungen fotografisch zu übersetzen. Dass Maria in der Regel für sich allein arbeitet, ist ihr wichtig, "weil dadurch eine bestimmte Konzentration und Ruhe entsteht". Die eigene Queerness ist Inspirationsquelle und gleichzeitig das beobachtete Objekt:

Mich interessiert, wie sehr Geschlecht auch mit Inszenierung, Symbolen und Rollenbildern verbunden ist. Deshalb tauchen in den Bildern immer wieder bestimmte Insignien auf  etwa Kronen, Kostüme, religiöse Anspielungen oder Make-up. Sie funktionieren fast wie Werkzeuge, um Identität sichtbar oder überspitzt darzustellen.

Klar, Erfolg ist meistens ein mühseliges Geschäft, aber eine eigene künstlerische Sprache zu finden und zu entwickeln, ist schon mal der erste Schritt. Und nun freue ich mich auf die nächste Maria-Bolz-Ausstellung.