Freddie Mercurys handgeschriebene Songtexte bringen 277.000 Pfund

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Ein Notizbuch mit handgeschriebenen Songtexten von Freddie Mercury (1946-1991) ist für 277.000 Pfund (umgerechnet 325.442 Euro) versteigert worden. Das berichtet der britische Sender "Sky News". Damit war es das teuerste Versteigerungsobjekt am ersten Tag der Music Live Auction des Auktionshauses Propstore.



Die Texte stammen aus den Aufnahmesessions zu "Mr. Bad Guy". Mit dem 1985 erschienenen Album legte der queere Queen-Frontmann sein Solodebüt vor.



Aus dem Archiv seines Produzenten



Das Notizbuch war Teil der Reinhold Mack Collection. Der Produzent arbeitete eng mit Mercury zusammen, die beiden verband auch eine enge Freundschaft. Seine Sammlung umfasst handschriftliche Songtexte, Erinnerungsstücke aus dem Studio sowie persönliche Geschenke des Sängers.



Mark Hochman, Musikexperte bei Propstore, schwärmt von dem Auktionstagessieger. Das Notizbuch biete einen außergewöhnlichen Einblick in Mercurys Arbeit als Songwriter, wird er zitiert. Dass es den höchsten Preis des Tages erzielt habe, sei ein weiterer Höhepunkt gewesen.

Weltrekord für Noel Gallaghers Gitarre

Den ersten Höhepunkt hatte ein Instrument von Noel Gallagher (59) geliefert. Seine signierte Akustikgitarre vom Typ Takamine FP460SC brachte 226.800 Pfund (266.463 Euro) ein. Nie zuvor wurde bei einer Auktion mehr für eine Oasis-Akustikgitarre gezahlt, es ist ein Weltrekord.



Gallagher besaß die Gitarre nicht nur, er spielte sie auch beim "MTV Unplugged"-Auftritt von Oasis im Jahr 1996. Hochman sprach von einem fantastischen Ergebnis für das Auktionshaus. Der Rekord belege, wie eng die Fans bis heute mit der Band verbunden seien.

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Jacksons Jacke und Lennons Brille

Exakt dieselbe Summe erzielte eine Jacke von Michael Jackson (1958-2009). Das schwarz-goldene Stück im Militärstil trug der King of Pop in seinen "Dangerous"- und "HIStory"-Jahren. Angeboten wurde es als Teil der Omer Bhatti Collection: Jackson hatte die Jacke dem norwegischen Rapper und Tänzer einst geschenkt, aus dessen Besitz kam sie nun direkt unter den Hammer.



Für 126.000 Pfund wechselte eine getönte Brille von John Lennon (1940-1980) den Besitzer. Der Ex-Beatle trug die Gläser mit Sehstärke während seines "Lost Weekend". So wird die rund 18 Monate lange Phase genannt, in der er von Yoko Ono getrennt lebte. (spot/cw)