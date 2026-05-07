Eine lesbische Liebe zwischen Krieg und Obsession

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Heute, 05:19h 5 Min.

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"Ich wollte sie entführen. Ich wollte sie in einem separaten Haus einschließen, vor allen Menschen verbergen, sie allein und im Geheimen bewundern und sicher sein, dass sie niemand anderem mehr gehören würde. Mir war nicht einmal wichtig, ob sie meine Gefühle erwidert." Spätestens hier kippt die Romantik ins Besitzdenken, die Sehnsucht in Gewaltfantasie: Die Erzählerin möchte die Geliebte ihr Eigen nennen  notfalls unabhängig davon, ob die überhaupt dasselbe empfindet. Liebe wäre hier keine Erlösung, sondern eine Obsession mit gefährlichem Eigentumsanspruch.



"Butter Me Up! Lull mich ein!" (Amazon-Affiliate-Link ) ist das erste Prosawerk der ukrainischen Poetin Liliia Zhernov, die als internationale Juristin tätig war. Sie lebt in Zürich und arbeitet als Regieassistentin und PR-Managerin für ein Theaterkollektiv. In ihrem Buch liegen zwei Kriege übereinander: der Krieg in der Ukraine; und der Krieg im Inneren der namenlosen Erzählerin. Bomben, Tod und die Verwüstung der Heimat stehen neben einer privaten emotionalen Verwüstung: Das Private wird dabei nicht vom Politischen getrennt, sondern permanent von ihm heimgesucht.



Die Liebe wird nicht romantisch verklärt, sondern körperlich als Schmerz eingeschrieben. Herz, Knochen, Haut und Adern werden zu Speichern der Erinnerung: "Seit du fehlst, seh' ich mein Herz nur noch selten / Meine Knochen und Adern / Verwandeln sich in spitze Nadeln." Der Körper selbst verweigert das Vergessen. Sprachlich bewegt sich das Buch zwischen Prosa, Brief, Gedicht und Erinnerung. Seine Fragmentierung ist dabei mehr als eine ästhetische Entscheidung, sondern bildet den Zustand der Erzählerin selbst ab. Eine kohärente Geschichte dieser Liebe ist nicht (mehr) möglich; übrig bleiben Bilder, Sätze, Gerüche und körperliche Rückstände.

Die Liebe ist bereits zerstört



"Butter Me Up! Lull mich ein!" ist im September 2026 im zeitkind verlag erschienen

Das eigentlich Tragische ist: Die Liebe ist bereits zerstört. Der Text gönnt sich kaum eine unbekümmerte, hochromantische Phase des Zusammenseins; selbst die schönsten Erinnerungen stehen schon unter dem Vorzeichen ihres späteren Verlusts. So entsteht weniger eine Liebesgeschichte als deren nachträgliche Trauerarbeit  die Rekonstruktion von etwas, das vielleicht nie die Gelegenheit hatte, unbeschwert zu existieren: "Dich wird' ich mir niemals erlauben " ist dafür der paradigmatische Satz des Buches, dessen Bedeutung zwischen Begehren, Selbstverbot, Sehnsucht und Verlust oszilliert. Die Liebe erscheint von Beginn an als etwas, das sich die Erzählerin eigentlich nicht gestatten kann. Das Begehren trägt sein eigenes Verbot bereits in sich.



Gerade deshalb habe ich persönlich keinen emotionalen Zugang zur lesbischen Liebe bekommen. Die Beziehung ist so vollständig von Verlust, Schmerz, Abhängigkeit, Verbot und Obsession überlagert, dass ich sie kaum als etwas erfahren konnte, das auch leicht, gegenseitig, lustvoll und selbstverständlich sein darf. Mir fehlt in diesem Buch die Vorstellung einer lesbischen Liebe, die nicht bereits beschädigt ist. Was bleibt, ist eine Liebe, die vor allem als Verlust erzählbar wird.



Schreiben als Erinnerung und Narkose



Der Titel  auf Deutsch der Imperativ zu "einlullen"  bezeichnet zugleich die Funktion des Schreibens. Die Texte halten die Geliebte künstlich am Leben  und betäuben gleichzeitig die Erzählerin. Schreiben ist Erinnerung und Narkose; Liebesbitte und Selbstberuhigung. Die Erzählerin möchte nicht unbedingt geheilt werden, sondern in der Erinnerung an die Geliebte weiterträumen dürfen. Besonders deutlich wird das in der Metapher des "Liebesgetränks": Selbst dort, wo eigentlich geschwiegen, gelitten und nach Rettung gesucht werden müsste, schreibt sie weiter. Schreiben wird zur Droge, zur Selbstverletzung und zugleich zum letzten Mittel, die Geliebte überhaupt noch anzusprechen.



Die genannte Geliebte selbst bekommt dabei kaum die Chance, eine vollständige Figur zu werden. Sie erscheint als etwas Unverständliches, zusammengesetzt aus Fragmenten: Briefen, Erinnerungsfetzen, Gerüchen, Körpern, Räumen und Rhythmen. "Sie" bleibt konsequent "sie"  während die Erzählerin sich selbst als "Pein" bezeichnet. In dieser sprachlichen Asymmetrie steckt bereits die ganze Obsession: Die eine wird zum unerreichbaren Objekt, die andere zur eigenen Wunde. Auch die spätere heterosexuelle Beziehung mit Kindern löscht diese Liebe nicht aus. Das gemeinsame Leben mit einem Mann erscheint auffällig als Nebeneinander, "nach vielen Jahren unserer Leben, die wir gemeinsam und doch einzeln verbracht hatten".

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Man liest diese Liebesgeschichte nicht unschuldig

Immer wieder durchbricht die Erzählerin die vierte Wand. Sie spricht die Leser*innen direkt an, beschmutzt sie, macht sie zu Mitwisser*innen und unterstellt ihnen zugleich eine voyeuristische Lust am Lesen ihrer intimen Geschichte. Man liest diese Liebesgeschichte nicht unschuldig: Das Buch zieht seine Leser*innen in die Obsession hinein und macht sie damit selbst zu einem Teil seines Begehrens. Daraus entsteht eine autofiktionale Schleife: Die Erzählerin schreibt selbst Gedichte über ihre Geliebte, und die Frage, wer hier eigentlich wen erzählt, wird zum Bestandteil des Textes. "Sag einfach: 'Sie  das bin ich.'" Die Grenzen zwischen Autorin, Erzählerin und Liebesobjekt werden bewusst porös. Die Geliebte ist zugleich Figur, Erinnerung, literarisches Material und Projektionsfläche.



Formal bleibt "Butter Me Up! Lull mich ein!" eine auffallend schmale, zweisprachige Ausgabe: etwa 80 Seiten je Sprache, deutsch-russisch. Dass der Übersetzer Daniel Henseler auf dem Cover prominent genannt wird, macht die Übersetzungsarbeit erfreulich sichtbar. Bei 24 Euro für einen derart dünnen Band bleibt allerdings die Frage nach dem materiellen Gegenwert der Ausgabe  gerade weil die eigentliche Materialität des Buches so überschaubar ist.

Infos zum Buch



Liliia Zhernov: Roman. Butter Me Up! Lull mich ein! Aus dem Russischen von Daniel Henseler. 164 Seiten. zeitkind Verlag. Meilen 2026. Gebundene Ausgabe: 24  (ISBN 978-3-907724-13-2). E-Book: 12,99 