"Kein klassischer Film für ein erstes Date"

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Heute, 05:54h 6 Min.

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Zwei Teenager verlieben sich auf dem Land ineinander und erfahren erst nach und nach, dass sie Brüder sind: Das Drama "Free at Heart" von Max Hegewald widmet sich einem der größten gesellschaftlichen Tabus (Filmkritik von Fabian Schäfer). Der Film läuft im Oktober in der Queerfilmnacht und startet am 29. Oktober regulär im Kino.



Eine der beiden Hauptrollen spielt Aurel Klug, der als schwuler Fußballer Leo Neubach in der ARD-Soap "Sturm der Liebe" bekannt wurde (queer.de berichtete). Mit elf Jahren stand Klug am Jungen Theater Bonn erstmals in einer Hauptrolle auf der Bühne, als Krümel in "Die Brüder Löwenherz". Dort entwickelt er derzeit mit dem Intendanten und anderen Nachwuchstalenten eine neue Bühnenfassung von Morton Rhues "Die Welle". Im Kino war er außerdem in "Catweazle" und "Trübe Wolken" zu sehen.



Im Interview spricht Klug über die Unterschiede zwischen Soap und Kinofilm, intime Szenen am Set und die Frage, wer queere Rollen spielen sollte.

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Poster zum Film: "Free at Heart" startet am 29. Oktober 2026 im Kino und läuft zuvor bereits in der Queerfilmnacht

Herr Klug, wie waren die Reaktionen auf Ihre Rolle des schwulen Fußballers Leo, der in der Serie "Sturm der Liebe" sein Coming-out erlebt?



Für mich persönlich waren die Reaktionen überwiegend positiv. Zu Beginn gab es allerdings durchaus geteilte Meinungen über die Figur, weil Leo einen schwierigen Start hatte. Er kommt als Teenager aus Australien in ein kleines Dorf und muss sich in einer völlig neuen Umgebung zurechtfinden. Viele Zuschauer wussten zunächst nicht, wie sie ihn einordnen sollten. Umso erfreulicher war es, dass die Reaktionen auf sein Outing später sehr begeistert ausgefallen sind.



In "Free at Heart" spielen Sie erneut einen schwulen Teenager. Ist das bloßer Zufall?



Für mich sind das zwei völlig unterschiedliche Figuren. Natürlich kann man von außen sagen, dass beide homo­sexuell sind, aber damit enden die Gemeinsamkeiten auch schon. Leo beschäftigt sich in "Sturm der Liebe" zunächst sehr mit seiner eigenen Sexualität und seinem Coming-out. In "Free at Heart" geht es dagegen viel stärker um die Liebe zwischen zwei Menschen und nicht darum, welches Geschlecht sie haben. Auch die Lebensumstände und Charaktere unterscheiden sich deutlich. Deshalb empfinde ich diese Rollenüberschneidung tatsächlich als Zufall.



Bei einem Kinofilm hat man doch mehr Freiraum als in einer täglichen Serie mit ihrem engen Produktionsrhythmus. Täuscht dieser Eindruck?



Das Arbeitsumfeld ist tatsächlich ein anderes, aber beides lässt sich nur schwer miteinander vergleichen. Bei einer täglichen Serie entsteht viel mehr Material pro Drehtag, während bei einem Kinofilm deutlich mehr Zeit für einzelne Szenen bleibt. Gleichzeitig arbeitet man bei einer Serie häufig mit einem Team zusammen, das seit vielen Jahren eingespielt ist, während sich ein Filmteam erst im Laufe der Dreharbeiten findet. Beide Formate haben ihre eigenen Anforderungen. Ich habe in beiden Projekten sehr viel gelernt und würde keines dem anderen vorziehen.

Was hat Sie an Ihrer Figur in "Free at Heart" besonders gereizt?



Schon beim ersten Lesen des Drehbuchs hatte ich das Gefühl, dass die Geschichte sehr stimmig erzählt wird. Obwohl ich mir zu diesem Zeitpunkt noch keine konkreten Gedanken über die Figur gemacht hatte, konnte ich mich auf unterschiedliche Weise mit den Charakteren identifizieren. Genau das macht den Schauspielberuf für mich so spannend. Man darf Menschen und Emotionen darstellen, die einem im eigenen Leben vielleicht nie begegnen würden. Für die Dauer eines Films Teil einer solchen Geschichte zu sein, ist etwas ganz Besonderes.



Brauchen Sie Gemeinsamkeiten mit einer Rolle, um sie glaubwürdig spielen zu können?



Für mich ist das keine Voraussetzung. Natürlich bringt jeder Schauspieler etwas von seiner Persönlichkeit und seiner eigenen Art zu sprechen in eine Figur ein. Gleichzeitig entsteht eine Rolle aber erst in der gemeinsamen Arbeit mit Regie und Produktion und entwickelt sich weit über das hinaus, was auf dem Papier steht. Gerade dieser kreative Prozess macht für mich den Reiz aus. Wichtig ist vor allem die Bereitschaft, sich offen auf einen anderen Menschen einzulassen.



In "Free at Heart" gibt es intime Szenen. Wie wichtig ist dabei eine Intimitätskoordination am Set?



Ich habe mich unabhängig davon während der gesamten Dreharbeiten sehr wohl gefühlt. Das Team war ausgesprochen respektvoll und verständnisvoll, was gerade bei intimen Szenen enorm wichtig ist. Der Intimitätskoordinator war dennoch eine wertvolle Unterstützung, weil man gemeinsam Grenzen, Ideen und Abläufe in Ruhe besprechen konnte. Das schafft zusätzliche Sicherheit und Vertrauen. Entscheidend bleibt für mich aber immer der respektvolle Umgang aller Beteiligten am Set.



| Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Welche Eigenschaft ist für Schauspieler*innen am wichtigsten?



Das finde ich schwer zu beantworten, weil jeder Schauspieler seine ganz eigenen Qualitäten mitbringt. Genau diese Individualität macht den Beruf für mich so besonders. Deshalb empfinde ich auch Castings nicht als klassischen Konkurrenzkampf. Jeder interpretiert eine Rolle auf seine eigene Weise und bringt etwas mit, das kein anderer ersetzen kann. Diese Vielfalt ist aus meiner Sicht eine der größten Stärken des Schauspielberufs.



Es gibt die Forderung, queere Rollen nur mit queeren Schauspieler*innen zu besetzen. Wie sehen Sie das?



Ich finde es schön, dass Schauspiel von der Freiheit lebt, unterschiedliche Figuren darstellen zu können. Gerade darin liegt für mich ein wesentlicher Teil dieses Berufs. Gleichzeitig möchte ich mich nicht anmaßen zu entscheiden, ob diese Debatte abgeschlossen ist oder nicht. Ich kann nur sagen, dass ich sehr dankbar bin, diese Rolle spielen zu dürfen und diese Geschichte erzählen zu können.



Was erwartet die Zuschauer*innen bei "Free at Heart"?



Es ist wahrscheinlich kein klassischer Film für ein erstes Date. Der Film greift ein Thema auf, über das viele Menschen im Alltag eher selten sprechen, und erzählt es auf eine sehr emotionale und tiefgründige Weise. Gleichzeitig ist die Geschichte sehr schlüssig und atmosphärisch erzählt. Dazu kommen beeindruckende Naturbilder und eine wunderschöne Musik. Ich glaube, dass der Film viele Zuschauer berühren kann.



Wie geht es für Sie nach "Free at Heart" weiter?



Ich habe unter anderem für Serien bei Sat.1 und der ARD gearbeitet. Außerdem steht bald ein neuer 90-Minüter an. Ich freue mich sehr, dass ich meinen Weg als Schauspieler weitergehen kann und gespannt bin, welche Projekte die Zukunft noch bringen wird.

Infos zum Film



Free at Heart. Drama. Deutschland 2025. Regie: Max Hegewald. Cast: Linus Moog, Aurel Klug, Marlene Strawe, Leon Ndiaye, Oli Bigalke, Annika Kuhl, Marie Becker, Karen Dahmen, Yvonne Werner-Mess, Matthieu Svetchine, Ferdinand Lehmann, Bernd Panzer, Leonie Weber, Denis Lenz, Elias Ulnyrow. Laufzeit: 115 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 16. Verleih: Salzgeber. Kinostart: 29. Oktober 2026. Zuvor läuft der Film in diesem Monat auch in der Free at Heart. Drama. Deutschland 2025. Regie: Max Hegewald. Cast: Linus Moog, Aurel Klug, Marlene Strawe, Leon Ndiaye, Oli Bigalke, Annika Kuhl, Marie Becker, Karen Dahmen, Yvonne Werner-Mess, Matthieu Svetchine, Ferdinand Lehmann, Bernd Panzer, Leonie Weber, Denis Lenz, Elias Ulnyrow. Laufzeit: 115 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 16. Verleih: Salzgeber. Kinostart: 29. Oktober 2026. Zuvor läuft der Film in diesem Monat auch in der Queerfilmnacht