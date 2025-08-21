Bremen: Zehnköpfige Gruppe greift schwules Paar an

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Sögestraße, Bremen

Symbolbild (Bild: IMAGO / IPA Photo))

Am Rande der Feierlichkeiten zum Einheitstag in Bremen ist es zu einem Angriff auf ein schwules Paar gekommen. Die beiden 29 und 33 Jahre alten Männer wurden am Samstagabend aus einer etwa zehnköpfigen Gruppe heraus aufgrund ihrer sexuellen Orientierung beleidigt und geschlagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Angriff ereignete sich in der Sögestraße. Als der 29-Jährige sein Handy zückte, um die Pöbeleien zu dokumentieren, wurden er und sein Partner aus der Gruppe heraus von mehreren Angreifern mit Fäusten geschlagen. Im Anschluss flüchteten die Verdächtigen zu Fuß.

Der 29-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Das Paar hatte zuvor die Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit in der Altstadt besucht.

Die Polizei eröffnete Strafverfahren wegen verhetzender Beleidigung und gefährlicher Körper­ver­letzung. Da queer­feindliche Straftaten als Hass­kriminalität gewertet werden, übernahm der Staatsschutz die Ermittlungen. Hinweise von Zeug*­innen nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer (0421) 362-3888 entgegen. (AFP/cw)

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Sögestraße, Bremen
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