Razzia in Taipeh: Polizei nimmt 51 Gäste einer Schwulenbar mit

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Nach einer Polizeirazzia in einer bekannten Schwulenbar in Taiwans Hauptstadt Taipeh haben rund 100 Menschen aus der queeren Community protestiert. Beamt*­innen hatten das Lokal "Commander D" im Stadtbezirk Wanhua am Samstag durchsucht, 51 Menschen zur Befragung auf die Wache gebracht und den Inhaber festgenommen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Der Einsatz ist ungewöhnlich, denn Taiwan versteht sich als liberal und bietet sexuellen Minderheiten rechtlichen Schutz.



Ein Sprecher des zuständigen Polizeireviers erklärte Reuters, die Polizei habe auf Grundlage eines Durchsuchungsbefehls wegen des Verdachts auf "Verstöße gegen die öffentliche Moral" gehandelt. Den 51 Personen werde vorgeworfen, gegen ein Gesetz verstoßen zu haben, das das mutwillige Entblößen des nackten Körpers und laszive Haltungen an öffentlich zugänglichen Orten verbietet. Die Stadtregierung verwies auf eine Mitteilung der Polizei. Dort heißt es, es sei eine Beschwerde eingegangen, wonach die Bar gegen Vorschriften zur öffentlichen Anständigkeit verstoßen könnte.



| Direktlink | Bericht über die Razzia

Protest vor dem Polizeirevier



Die Demonstrierenden zogen am Sonntag laut Reuters friedlich, aber lautstark zur Polizeiwache. Einer der Festgenommenen, der nur mit seinem Nachnamen Wen genannt werden wollte, sagte der Agentur, die Polizei sei gewaltsam vorgegangen. Das sei sehr beängstigend gewesen.



Der Revierleiter sprach kurz mit den Protestierenden. Man respektiere die Kultur einer pluralistischen Gesellschaft und schütze die Rechte aller Bürger*­innen, sagte er laut Reuters, während ihn die Menge auspfiff. Ein Demonstrant namens Kang Yang sagte, die Stadt habe sich früher als queer­freundlich bezeichnet. Er sei wütend, dass die Razzia ausgerechnet im Pride-Monat stattfand.

24. Taiwan LGBT+ Pride am 31. Oktober

Die Kritik richtet sich auch gegen Taipehs Bürgermeister Chiang Wan-an. Der Politiker der Oppositionspartei Kuomintang hat in der Vergangenheit an der Pride-Demo teilgenommen und seine Unterstützung für die LGBTI-Community bekundet. Er stellt sich im kommenden Monat zur Wiederwahl.



Taiwan hatte 2019 als erstes Land Asiens die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt und gilt in einer Region, in der queere Rechte oft eingeschränkt oder verboten sind, als Hort der Toleranz. Die Regierung vermarktet das Land gezielt als queerfreundliches Reiseziel. Am 31. Oktober findet in Taipeh die Pride-Parade statt. Sie gilt als größte Veranstaltung dieser Art in Ostasien. (cw)