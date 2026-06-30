Kein Coming-out auf Kommando

Von Nick Thriene

Heute, 12:56h 4 Min.

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Ein Mensch flieht aus einem Land, in dem Queersein gefährlich sein kann. In Deutschland wird er gefragt, warum er Schutz braucht. Über seine sexuelle Orientierung sagt er zunächst nichts. Erst später erzählt er davon. Dann kommt schnell die Frage: Warum haben Sie das nicht gleich gesagt?



Die Frage klingt nachvollziehbar, kann aber ziemlich viel übersehen. Wer jahrelang gelernt hat, dass Offenheit gefährlich ist, verliert diese Erfahrung nicht in dem Moment, in dem er eine deutsche Behörde betritt. Vielleicht sitzt ihm eine fremde Person als Dolmetscher*in gegenüber, vielleicht stammt sie sogar aus derselben Community. Vielleicht waren Behörden bisher gerade die Stellen, vor denen man Angst haben musste. Vertrauen entsteht nicht automatisch mit der Einreise.



Das ist kein Randproblem. Nach den aktuellen Daten von ILGA World kriminalisieren 2026 noch 65 UN-Mitgliedstaaten einvernehmliche gleichgeschlechtliche Handlungen; in sieben ist dafür die Todesstrafe gesetzlich vorgesehen. Wer unter solchen Bedingungen gelernt hat, die eigene Identität zu verbergen, soll sie im Asylverfahren plötzlich offenlegen, erklären und glaubhaft machen.

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Das Offenlegungsparadoxon

Darin steckt ein Paradox: Um Schutz vor Verfolgung wegen der eigenen Identität zu bekommen, muss diese Identität zunächst offengelegt werden. Gerade das Nicht-Offenlegen kann aber jahrelang eine Strategie gewesen sein, um sich vor Verfolgung zu schützen. Man könnte es ein Offenlegungsparadoxon nennen. Der Schutzmechanismus setzt damit ausgerechnet dort Mitwirkung voraus, wo die Verfolgung selbst gelerntes Schweigen hervorgebracht haben kann.



Natürlich müssen Behörden Angaben prüfen dürfen. Nicht jede Behauptung muss ungeprüft übernommen werden. Aber das europäische Recht hat klare Grenzen gezogen. Niemand muss intime Fotos vorlegen oder sexuelle Handlungen schildern, um zu beweisen, schwul, lesbisch oder bisexuell zu sein. Auch stereotype Vorstellungen darüber, wie queere Menschen angeblich leben oder sich verhalten, dürfen nicht zum Maßstab werden. Der Europäische Gerichtshof hat außerdem projektiven psychologischen Tests zur Feststellung der sexuellen Orientierung Grenzen gesetzt. Und auch ein spätes Offenlegen macht jemanden nicht automatisch unglaubwürdig.



"Inviting-in" statt Coming-out



Diese Grenzen sind richtig. Denn wie sollte ein solcher Test auch aussehen? Muss ein schwuler Mann die queere Szene kennen? Muss eine lesbische Frau schon mit fünfzehn gewusst haben, dass sie Frauen liebt? Muss eine trans Person die richtigen Begriffe benutzen? Natürlich nicht. Trotzdem bleibt das Grundproblem: Wenn die alten Tests verboten sind, darf nicht einfach ein neuer entstehen  der Test auf die richtige Geschichte.



Genau hier wird es heikel. Eine glaubhafte queere Biografie muss nicht von Scham, Verzweiflung und jahrelangem innerem Kampf handeln. Manche Menschen wissen sehr früh, wer sie sind. Andere erst spät. Manche erzählen es ihrer Familie, andere niemals. Manche leiden stark unter ihrer Situation, andere verdrängen sie, wieder andere finden lange überhaupt keine Worte dafür. Keine dieser Geschichten ist "queerer" als die andere. Ein Asylverfahren darf deshalb nicht ausgerechnet jene Coming-out-Erzählung belohnen, die europäischen Vorstellungen am vertrautesten erscheint. Sonst verschwindet der alte Test nicht. Er verändert nur seine Form: Aus dem Test auf Sexualität wird ein Test auf die richtige Emotion.



Vielleicht ist deshalb schon das klassische Bild vom Coming-out zu eng. In queeren Debatten wird zunehmend auch vom "Inviting-in" gesprochen (queer.de berichtete). Der Gedanke dahinter ist einfach: Ein Mensch muss seine Identität nicht wie ein Geheimnis vor der Welt enthüllen. Er entscheidet selbst, wen er in diesen persönlichen Teil seines Lebens hineinlässt, wann er davon erzählt und wem gerade nicht. Für das Asylrecht ist dieser Perspektivwechsel wichtig. Denn vielleicht lautet die richtige Frage nicht: Warum haben Sie sich nicht früher geoutet? Sondern: Warum hätten Sie sich gerade in diesem Moment sicher genug fühlen sollen, davon zu erzählen? Das klingt ähnlich, ist aber etwas völlig anderes.

Queerness lässt sich nicht an einer perfekten Geschichte erkennen

Behörden und Gerichte müssen Widersprüche prüfen können. Sie müssen nachfragen, Angaben vergleichen und Herkunftslandinformationen einbeziehen. Aber sie sollten dabei eines nicht vergessen: Menschen erzählen intime Dinge nicht immer chronologisch, vollständig und beim ersten Gespräch. Gerade dann nicht, wenn sie gelernt haben, dass genau diese Offenheit gefährlich sein kann. Das neue europäische Asylrecht versucht, dafür Schutzmechanismen zu schaffen. Es verlangt eine individuelle Prüfung und setzt problematischen Methoden Grenzen. Kein Gesetz kann aber vollständig verhindern, dass sich Erwartungen einschleichen  darüber, wie ein queerer Mensch aussieht, wie er spricht, was er fühlt oder wann er sich "outen" müsste. Genau dort entscheidet sich, ob aus einer individuellen Prüfung wieder ein versteckter Standardtest wird.



Queerness lässt sich nicht an einer perfekten Geschichte erkennen. Schutz darf nicht davon abhängen, ob jemand die eigene Biografie im richtigen Moment, mit den richtigen Worten und den erwarteten Gefühlen erzählt. Ein faires Asylverfahren darf prüfen. Aber es darf kein Coming-out auf Kommando verlangen.



Unser Gastautor Nick Thriene studiert Rechtswissenschaften und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer Rechtsanwaltskanzlei.