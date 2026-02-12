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Der rechte Senator Flávio Bolsonaro geht am 25. Oktober leicht favorisiert in die Stichwahl um die brasilianische Präsidentschaft gegen den linken Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva. Bei der Wahl am Sonntag kam der 45-jährige Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 47,0 Prozent, Lula erreichte 45,2 Prozent  und damit mehr als 2,2 Millionen Stimmen weniger. Damit erzielte keiner der beiden die absolute Mehrheit, eine Stichwahl muss entscheiden. Rund 159 Millionen Brasilianer*­innen waren zur Wahl von insgesamt zwölf Kandidat*­innen aufgerufen.



"Brasilien will Veränderung", sagte Bolsonaro nach der Wahl. Er wertete das Abschneiden als Vertrauensbeweis für einen politischen Wandel und erklärte das Ende der Ära von Lulas Arbeiterpartei PT für besiegelt. Lula räumte ein, er sei überzeugt gewesen, die Wahl bereits im ersten Wahlgang zu gewinnen. Nun beginne eine neue Kampagne, sagte der 80-Jährige. "Das Spiel beginnt. Wir sind in der Verlängerung."



Bolsonaro lehnt queere Rechte ab



Für die queere Community beginnt damit eine Zitterpartie: Die beiden Kandidaten haben grundsätzlich unterschiedliche Ansichten, wenn es um LGBTI-Rechte geht. Während Lula diese als festen Bestandteil der universellen Menschenrechte ansieht, will Bolsonaro die Uhren zurückdrehen.



Zwar unterscheidet sich Flávio Bolsonaro spürbar im Tonfall und im politischen Auftreten von seinem Vater, der zwischen 2019 und 2022 das Land als Präsident regierte und durch queer­feindliche Tiraden auffiel. So hatte Jair Bolsonaro dem Magazin "Playboy" etwa gesagt, es wäre ihm lieber, seine Söhne würden sterben, als dass sie sich als schwul outeten. Während seiner Präsidentschaft fiel er immer wieder durch homophobe Tiraden auf  so sagte er etwa 2020: "Wir müssen aufhören, ein Land von Schwuchteln zu sein" (queer.de berichtete). Flávio ist in der Rhetorik weicher, aber in der Sache gleich: So lehnt er etwa ebenfalls Aufklärungs- und Anti­diskriminierungskampagnen an Schulen ab und will trans Menschen Grundrechte entziehen.

Historische Bilanz spricht für Bolsonaro

Der Politikwissenschaftler Oliver Stuenkel sieht nach der Wahl Bolsonaro als klaren Favoriten. Die anderen Kandidat*innen seien im Grunde konservativ gewesen, sagte er. Lula müsse deswegen einen großen Teil ihrer Wähler für sich gewinnen. Angesichts der politischen Ausrichtung der ausgeschiedenen Bewerber*innen und ihrer Anhänger*innen halte er das für unwahrscheinlich.



Auch die historische Bilanz spricht für Bolsonaro: Seit der Rückkehr zu direkten Präsidentschaftswahlen 1989 nach der Militärdiktatur gewann bei allen sieben Stichwahlen Kandidat*innen, die im ersten Wahlgang vorn gelegen hatten. Zuletzt war dies 2022 Lula, der damals Jair Bolsonaro überholte und die Stichwahl schließlich knapp gewann.



Zwei politische Lager  Wahlerfolge für Bolsonaro-Familie



Lula steht für die Fortsetzung seiner seit 2023 betriebenen Politik mit Sozialprogrammen, öffentlichen Investitionen und einer stärkeren Rolle des Staates. Der frühere Gewerkschaftsführer regierte Brasilien bereits von 2003 bis 2010. In seiner dritten Amtszeit sanken die Arbeitslosigkeit und die Abholzung im Amazonasgebiet. Zugleich belasten steigende Lebenshaltungskosten, hohe Staatsausgaben und Schulden die Regierung.



Flávio Bolsonaro von der Liberalen Partei PL verspricht dagegen einen schlankeren Staat, Ausgabenkürzungen und eine härtere Linie gegen Kriminalität. Er knüpft damit an das politische Erbe seines Vaters an, der wegen seiner Beteiligung an einem versuchten Staatsstreich zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt wurde (queer.de berichtete). Eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen ist eine Amnestie für seinen Vater.



Insgesamt errang das rechte Lager um Bolsonaro mit Abstand die meisten Sitze im Senat und stellt dort künftig die größte Fraktion. "Wenn Flávio Bolsonaro gewinnt, hat er eine ausgezeichnete Ausgangslage", sagte Stuenkel.



Neben dem Präsidenten wurden am Sonntag unter anderem auch Abgeordnete, Senator*innen und Gouverneur*innen gewählt. Andere Mitglieder der Bolsonaro-Familie konnten dabei bereits Wahlerfolge verbuchen: Die frühere First Lady Michelle Bolsonaro wurde im Bundesdistrikt Brasília in den Senat gewählt. Carlos Bolsonaro, ein weiterer Sohn des früheren Präsidenten, gewann ebenfalls einen Senatssitz im südlichen Bundesstaat Santa Catarina.

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Sicherheit als zentrales Wahlkampfthema

Die öffentliche Sicherheit gehörte zu den wichtigsten Themen des Wahlkampfs. Drogenbanden wie das Primeiro Comando da Capital (PCC) und das Comando Vermelho (CV) kontrollieren in Teilen des Landes Gebiete und sind in Drogenhandel und weitere illegale Geschäfte verwickelt. Auch Gewalt gegen Frauen bleibt ein großes Problem.



Flávio Bolsonaro setzt auf einen besonders harten Kurs. Im Wahlkampf kündigte er rund eine halbe Million zusätzliche Haftplätze und Hochsicherheitsgefängnisse nach dem Vorbild in El Salvador an. Zudem will er kriminelle Organisationen stärker bekämpfen. Lula setzt stärker auf die Bekämpfung der finanziellen Strukturen organisierter Kriminalität.



Trump und die Souveränität



Auch die Außenpolitik war Teil des Wahlkampfs. US-Präsident Donald Trump hatte Jair Bolsonaro politisch unterstützt und die strafrechtliche Verfolgung des früheren Staatschefs kritisiert. Flávio Bolsonaro näherte sich im Wahlkampf dem politischen Lager Trumps an und traf ihn bereits im Weißen Haus in Washington. Auch die transfeindliche Politik Trumps übernahm Bolsonaro fast eins zu eins. Lula setzt dagegen stärker auf die Verteidigung der brasilianischen Souveränität und versucht, trotz Konflikten mit Washington die Beziehungen zu den USA zu stabilisieren.



Seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hat sich die politische Landschaft Lateinamerikas verändert. In Ländern wie Bolivien, Chile und Kolumbien haben zuletzt rechte Kandidaten die Präsidentenwahlen gewonnen. Zugleich arbeitet die US-Regierung nach der Festsetzung des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro enger mit Venezuelas amtierender Präsidentin Delcy Rodríguez zusammen, unter anderem im Ölsektor.



Brasilien ist als größte Volkswirtschaft und bevölkerungsreichstes Land Lateinamerikas ein wichtiger politischer Akteur der Region  ein Sieg Lulas würde das Land als politischen Gegenpol zu dem regionalen Rechtsruck erhalten. Unter Flávio Bolsonaro würde sich Brasilien stärker an Washington und rechtskonservativen Regierungen der Region orientieren, was auch Trumps Einfluss in Lateinamerika deutlich ausweiten würde.



Streit um Justiz und Korruption



Der Wahlkampf wurde auch vom Streit über das Oberste Gericht (STF) geprägt. Im Mittelpunkt stand der Fall um Daniel Vorcaro, den früheren Eigentümer der Bank Banco Master, gegen den die Bundespolizei wegen milliardenschwerer Finanzdelikte und Korruptionsvorwürfen ermittelt. Bekannt wurden Nachrichten Vorcaros an STF-Richter Alexandre de Moraes sowie ein Vertrag über rund 131 Millionen Real (22,4 Millionen Euro) zwischen der Bank und der Anwaltskanzlei von Moraes' Ehefrau. Moraes, der im Verfahren gegen Jair Bolsonaro eine zentrale Rolle spielte, weist Vorwürfe des Fehlverhaltens zurück. Der Fall führte zu Auseinandersetzungen unter mehreren STF-Richter*innen.



Flávio Bolsonaro kritisierte Moraes und das Gericht wiederholt scharf, geriet aber auch selbst in den Fokus der Ermittlungsbehörden: Bei der Finanzierung des Films "Dark Horse" über seinen Vater geht es unter anderem um Zahlungen Vorcaros. Flávio Bolsonaro bestreitet Unregelmäßigkeiten. (dpa/cw)