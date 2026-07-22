Heute, 12:12h 4 Min.

4 Min.

Rechtswissenschaftlerin Frauke Brosius-Gersdorf hat in der Interview-Sendung "phoenix persönlich" das Verbot von Leihmutterschaften in Deutschland infrage gestellt. "Es ist ziemlich klar, dass Kinder, die mit einer Eizellspende gezeugt wurden  und übrigens auch Kinder von Leihmüttern, das können Sie im Ausland sehen -, eine ganz normale körperliche, geistige, seelische Entwicklung haben."



Vom Grundgesetz her gebe es kein Hindernis, Leihmutterschaft zu legalisieren: Verfassungsrechtlich stehe der Mensch und seine persönliche Freiheit im Mittelpunkt des Grundgesetzes  angelehnt an die Leitentscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum selbstbestimmten Sterben aus dem Jahr 2020. "Wenn man autonom, selbstbestimmt, freiwillig entscheidet, dass man sich als Leihmutter zur Verfügung stellen möchte, und Belange des Kindes stehen nicht entgegen, dann darf der Staat das nicht verbieten. Er darf nicht den Einzelnen vor sich selbst schützen. Der Staat bestimmt nicht, was vernünftig ist, das bestimmen Sie", so Brosius-Gersdorf.



Wichtig sei hier die Freiwilligkeit. "Wann ist es denn freiwillig?", fragte die Professorin der Universität Potsdam. "Das ist es eben nicht, wenn es irgendwie unter Druck, Zwang und in wirtschaftlicher Not erfolgt. Aber da gibt's ganz viele Möglichkeiten, das sicherzustellen."



Brosius-Gersdorf kritisierte die bestehende Rechtslage als inkonsequent  während die Samenspende seit Jahrzehnten erlaubt sei, bleibe die Eizellspende verboten. Sie sieht darin ein veraltetes Familien- und Menschenbild, das pluralen Lebensentwürfen und dem heutigen Stand der Wissenschaft nicht mehr gerecht werde.



Brosius-Gersdorf war letztes Jahr von der SPD als Richterin am Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen worden  mit Zustimmung der Unionsführung. Kurz vor dem geplanten Wahlgang am 11. Juli 2025 starteten AfD und Teile der Union eine Kampagne gegen die Verfassungsrechtlerin, weil sie Schwangerschaftsabbrüche nicht ausdrücklich ablehnte. Das führte zu einer Regierungskrise. Schließlich zog Brosius-Gersdorf ihre Kandidatur selbst zurück. Mitverantwortlich war auch der damalige Unionsfraktionschef Jens Spahn, weil er die Kampagne in seiner Fraktion gegen die Professorin nicht einfangen konnte.

Keine Schadenfreude wegen des Spahn-Absturzes

Spahn sollte ein Jahr später das Thema Leihmutterschaft in die öffentliche Debatte bringen. Er und sein Partner verkündeten Mitte Juni die Geburt ihres Sohnes durch eine amerikanische Leihmutter (queer.de berichtete). Das führte innerparteilich zu scharfer Kritik, weil die Union Leihmutterschaft ablehnt  und auch Spahn wiederholt betont hatte, dass er die Ablehnung teile. Wenige Tage später trat Spahn als Fraktionschef zurück (queer.de berichtete).



"Herr Spahn und ich, wir sind aus denselben Gründen gescheitert, nämlich am Menschenbild der Unionsfraktion", sagte dazu jetzt Brosius-Gersdorf. Sie betonte, dass sie keine Schadenfreude nach dem Absturz Spahns empfunden habe: "Ich habe mich übrigens für Herrn Spahn mit seiner Leihmutterschaft gefreut und mich nicht darüber gefreut, dass er daran gescheitert ist."



| Direktlink | Die Sätze zur Leihmutterschaft sagt Brosius-Gersdorf am Ende des Interviews

Aus Sicht des Grundgesetzes habe Spahn nichts Falsches getan: "Sie müssen eben sehen: Wenn Sie eine Familie gründen wollen, wenn Sie einen Kinderwunsch haben  wie das Herr Spahn und sein Mann ja hatten -, das nicht aus eigener Kraft können und dafür eine Leihmutter in Anspruch nehmen möchten, dann ist das erstmal grundrechtlich geschützt. Das ist Ihre Freiheit. Wenn der Staat das verbietet, wie er es tut in Deutschland, braucht er dafür einen guten Grund. Und den sehe ich eben dann nicht, wenn eine Frau sich freiwillig als Leihmutter bereitstellt."

- Werbung -



Brosius-Gersdorf weist Vorwurf zurück, "ultralinks" zu sein

Brosius-Gersdorf wies in dem Interview auch Vorwürfe aus rechten Kreisen zurück, sie sei "ultralinks" wegen ihrer verfassungsrechtlichen Einstufung von Schwangerschaftsabbrüchen. Sie habe lediglich auf eine anerkannte dogmatische Bruchstelle der Rechtslehre hingewiesen. Konkret sei es darum gegangen, die Menschenwürde von Embryo und Mutter abzuwägen, was eigentlich laut dem Bundesverfassungsgericht nicht stattfinden dürfe. Folglich könnte ein Abbruch niemals rechtmäßig sein  nicht einmal nach Vergewaltigungen. Dass er in diesen Fällen dennoch rechtmäßig ist, zeige nach ihrer Analyse, dass die bisherige Dogmatik einen ungelösten Widerspruch berge.



Die Verfassungsrechtlerin kritisierte auch scharf, dass die Unionsfraktion sich geweigert habe, mit ihr auf der Sachebene zu sprechen oder tragfähige verfassungsrechtliche Gegenargumente vorzubringen. Nach ihrem Rückzug habe ihr ein ranghoher Unionsabgeordneter bestätigt, man habe bewusst den Fachaustausch vermieden, um sie auf politischer Ebene abräumen zu können.



Kürzlich veröffentlichte Brosius-Gersdorf auch ihr Buch "Wahl und Wahrheit: Was unser Grundgesetz gefährdet und wie wir es schützen" (Amazon-Affiliate-Link ). Darin beschreibt sie auch aus ihrer Sicht die Vorgänge rund um ihre gescheiterte Wahl zur Richterin am Bundesverfassungsgericht. Außerdem geht es um die juristische Einordnung gesellschaftlicher Streitfragen. Das Buch soll eine Warnung davor sein, wie sachliche verfassungsrechtliche Debatten durch politische Polarisierung beschädigt werden. (dk)