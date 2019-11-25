Luke Evans über ungeoutete Hollywood-Stars: "Du bist auf dich allein gestellt"

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Hollywood inszeniert sich auf roten Teppichen und in Werbekampagnen gern als progressiv, doch hinter den Kulissen der Traumfabrik sieht die Realität für queere Schauspieler*innen oft ernüchternder aus. In einem Gespräch mit der britischen Zeitung "The Telegraph" (Bezahlartikel) fand der walisische Schauspieler Luke Evans deutliche Worte für ein anhaltendes Branchenproblem: Er kenne mehrere Hollywood-Kollegen, die ihre sexuelle Orientierung bis heute bewusst vor der Öffentlichkeit verbergen.



"Es war nicht einfach, ziemlich lange der Einzige zu sein, der geoutet war, während ich Filme auf diesem Niveau drehte", so der 47-jährige Waliser wörtlich im Interview: "Und ich kenne mehrere Schauspieler in Hollywood [die sich entschieden haben, sich nicht zu outen]. Aber man weiß nie, was ein Mensch durchgemacht hat. Man weiß nicht, wie seine Familie dazu steht oder wie hart er überhaupt dafür gekämpft hat, sich eine Karriere aufzubauen."



Die Filmbranche beschrieb Evans als isoliert. Man erhalte wenig Unterstützung, wenn es um persönliche Lebensentscheidungen geht: "Niemand kommt auf dich zu und sagt: 'Ach, übrigens, so gehst du mit [einem Coming-out] um' oder was auch immer es sein mag. Du bist auf dich allein gestellt."

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Hollywood aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht queerfreundlicher

Die zögerliche Repräsentation offen queerer Darsteller in großen Franchise-Produktionen führt Evans auf wirtschaftliche Erwägungen der Filmstudios zurück. Wie jede andere milliardenschwere Industrie versuche Hollywood, die breite Masse zu bedienen und niemanden zu verprellen: "Gelegentlich versuchen sie es schon. Sie bringen zum Beispiel mal einen vereinzelten schwulen Superhelden heraus, obwohl diese Figur im Franchise dann natürlich nur die zwölfte Geige spielt."



Evans selbst, der durch Blockbuster wie die "Fast & Furious"-Reihe und die "Hobbit"-Trilogie bekannt wurde, hatte über 15 Jahre hinweg überwiegend heterosexuelle Männerrollen übernommen. Darin sieht er rückblickend auch eine Botschaft gegen branchenübliche Vorbehalte: "Auf meine ganz eigene Art habe ich die Botschaft vermittelt, dass wer man ist und wen man liebt absolut keine Rolle für das eigene Talent spielt  und dass man einen Hetero genauso überzeugend spielen kann wie jeder andere auch."



In der Debatte über Casting-Besetzungen vertritt Evans eine differenzierte Position. Heterosexuelle Darsteller könnten überzeugende schwule Rollen spielen, sofern dabei auf abwertende Klischees verzichtet werde. Wenn Heterosexuelle aber sämtliche Klischees überzeichneten, empfinde er das als beleidigend. Zugleich betonte er, dass trans Figuren in Hollywood künftig nicht mehr mit cis-männlichen Großstars besetzt werden sollten.

Evans wuchs in queerfeindlicher Sekte auf

Evans sprach in dem Interview auch über seinen persönlichen Werdegang. Aufgewachsen in der walisischen Bergarbeiterstadt Aberbargoed in einer Familie der Zeugen Jehovas, empfand er das Aufwachsen in einer Sekte, die Homosexuelle als minderwertig ansieht, als extrem belastend: "Ich war Teil einer Religion, die besagte, dass das, was ich war, abscheulich sei und Gott mich töten würde. Da gibt es keine Chance, Selbstvertrauen zu entwickeln, wenn einem das jede Woche eingetrichtert wird."



Mit 16 Jahren verließ er sein Elternhaus, um Gesang und Musiktheater zu studieren. Trotz des anfänglichen Kirchenausschlusses stehe er seinen Eltern heute wieder sehr nahe.



Evans zeigte sich zuletzt vermehrt in queeren Rollen



Beruflich wandte sich Evans in den vergangenen Jahren verstärkt kleineren Dramen und queeren Rollen zu, darunter Dan Levys "Good Grief" sowie das Scheidungsdrama "Our Son". Anlässlich des Starts der fünfteiligen britischen Thrillerserie "The Party" im englischen Sender ITV sowie seiner jüngsten Auftritte  etwa als Frank-N-Furter in der Broadway-Inszenierung der "Rocky Horror Show"  begründete Evans seine heutige modische und künstlerische Experimentierfreude mit gelassener Souveränität: "Ich bin 47! Wenn ich mich jetzt nicht damit wohlfühle, wer ich bin und wie ich aussehe, wie sollen dann die nächsten 20 Jahre werden? [ ] In der Öffentlichkeit gehe ich mit all dem inzwischen einfach etwas entspannter um als früher. Also dachte ich mir, es ist Zeit für ein bisschen Spaß." (cw)