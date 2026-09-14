Zur Selbstverteidigung bewaffnet: Russell T. Davies wegen transphobem Mob verunsichert

Heute, 15:00h 3 Min.

3 Min.

Der walisische Erfolgsproduzent und queere Vorreiter Russell T. Davies ("Queer as Folk", "It's a Sin", "Tip Toe", "Doctor Who") sieht sich durch anhaltende Hetzkampagnen aus dem transfeindlichen Spektrum dazu gezwungen, sein eigenes Zuhause in Swansea aktiv abzusichern. In einem Interview mit dem "Guardian" enthüllte der 63-Jährige, dass die digitale Hetze mittlerweile so weit in sein Privatleben vorgedrungen ist, dass er zu drastischen Selbstschutzmaßnahmen greift: Um sich im Ernstfall gegen potenzielle Angreifer verteidigen zu können, deponiert er ein Küchenmesser griffbereit direkt an seiner Eingangstür.



Hintergrund der Bedrohungslage sind laut Davies jahrelange Schmutzkampagnen und gezieltes Doxxing, also die Veröffentlichung seiner Privatadresse. "Ich werde online von Leuten wie Graham Linehan als Pädophiler und Groomer bezeichnet, und mittlerweile haben Leute meine Adresse herausgefunden", schilderte Davies. Fremde Personen seien bereits an seinem Anwesen aufgetaucht. Davies ordnete die reale Gefahr nüchtern wie erschreckend ein: "Wenn jemand wirklich glaubt, dass hier ein Pädophiler wohnt, ist es nicht das Verrückteste auf der Welt, vorbeizukommen und mich zu stellen."

Graham Linehan war einst angesehener Schöpfer von Sitcom-Hits wie "Father Ted", gehört heute aber zu einem der militantesten Akteuren der britischen Anti-Trans-Bewegung. Er reagierte umgehend auf X auf die Äußerungen von Davies und bestritt, Davies als "Pädophilen" bezeichnet zu haben, erneuerte jedoch demonstrativ den zweiten Vorwurf: "Ich habe ihn tatsächlich einen Groomer genannt, weil er 'Doctor Who' nutzt, um Gender-Ideologie zu pushen, an die kein Kind glauben würde, wenn es ihm nicht ein Erwachsener eingepflanzt hätte." Hintergrund ist, dass in "Doctor Who" die trans Figur Rose Noble (gespielt von Yasmin Finney) eingeführt wurde.



(Bild: X)

Ein Groomer bezeichnet im kriminologischen Sprachgebrauch eine Person, die gezielt das Vertrauen von Minderjährigen oder schutzbedürftigen Personen erschleicht, um sie emotional abhängig zu machen und einen späteren sexuellen Missbrauch anzubahnen. In den letzten Jahren wurde das Wort vermehrt als abwertende Bezeichnung für Homosexuelle verwendet, die es angeblich generell auf Minderjährige abgesehen hätten. Die wissenschaftliche Forschung, kriminologische Studien und psychologische Fachgesellschaften belegen allerdings seit Jahrzehnten eindeutig, dass Homosexuelle nicht häufiger pädophil sind. Homosexuelle Männer sind auch unter Tätern von Kindesmissbrauch im Vergleich zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung nicht überrepräsentiert.



Graham Linehan hatte sich in den letzten Jahren wiederholt auf Twitter/X sowie in Interviews gegen die Akzeptanz von trans Menschen ausgesprochen. Er sieht trans Frauen als pauschale Gefahr für andere Frauen an und zog wiederholt Vergleiche zwischen Trans-Rechten und totalitären Bewegungen, auch dem deutschen Nationalsozialismus. Er gehört dabei zu einer Reihe von Personen in Großbritannien, die trans Menschen grundsätzlich ihr Existenzrecht absprechen  Hauptvertreterin dieser Gruppe ist die Autorin J.K. Rowling. (dk)