AGG: Reförmchen statt Reform

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Heute, 16:38h 7 Min.

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Die demokratischen Parteien in unserem Land sind sich einig, dass es einer Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) bedarf, auch wenn sie über das Was und das Wie unterschiedliche Ansichten vertreten. Einige fordern zudem eine Besserstellung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS), so beispielsweise die Linke.



Das AGG entstand 2006 und wurde zuletzt 2023 geändert. Es dient dem Schutz vor Diskriminierung im Arbeitsleben (so bei Bewerbungen um einen Job) und in Alltagsgeschäften (wenn wir zum Beispiel eine Wohnung mieten). Benachteiligungen von Personen aufgrund bestimmter Merkmale sollen verhindert und die Gleichbehandlung befördert werden. Wo dennoch Benachteiligungen geschehen, gibt das AGG eine rechtliche Handhabe. Für genau diesen Fall dient die ADS als beratende Anlaufstelle, aber keineswegs ausreichend. Nachbesserung in Sachen Kompetenzen ist dringend geboten. Andere Länder machen entschieden mehr als wir.



Öffentliche Anhörung zur AGG-Reform



Soweit so gut. Klar ist ebenso, wie schon gesagt, dass das bestehende Gesetz neu justiert und auf den aktuellen Wissensstand in Sachen Diskriminierungsformen gebracht werden muss, um ein effektives Instrument gegen Benachteiligung auch in Zukunft zu bleiben. Der Rechtsausschuss des Bundestages hatte nun am Montag zu einer öffentlichen Anhörung zur AGG-Reform eingeladen, und eine Reihe Sachverständiger kamen zu Wort (darunter die ehemalige Verfassungsrichterin Susanne Baer).



Das ist erfreulich, sagt aber freilich noch nichts darüber, wo am Ende der Konsens beim gut gefüllten Forderungskatalog liegen wird, nachdem die einen mehr und die anderen lieber weniger ändern wollen. Die Statements der Sachverständigen sprachen einigen Diskussionsstoff an  wie etwa die Einführung einer Pflicht zur Barrierefreiheit, die Möglichkeit der Verbandsklage, Anerkennung chronischer Krankheiten als Behinderung, Verlängerung von Fristen, mehr Prävention und vieles mehr. Auch über Missbrauch und über das sogenannte AGG-Hopping wurde gesprochen, nicht ohne die geringen Fallzahlen zu erwähnen.



Die geplanten Änderungen sind in der Summe sehr dürftig



Schauen wir uns an, was denn gerade so alles auf dem Tisch liegt. Zunächst natürlich das aktuelle AGG, wo es in § 1 heißt: "Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen." Der § 2 schlüsselt die Anwendungsbereiche in Arbeitswelt und Alltagsgeschäften auf.



Ein Entwurf zur Änderung des AGG liegt bereits vor und ebenso die Stellungnahme aus dem Bundesrat. Die geplanten Änderungen sind in der Summe sehr dürftig, zwar zu begrüßen, aber doch auch gekennzeichnet vor allem und wie üblich von der Unkenntnis gewisser Realitäten in Bezug auf Geschlecht. Ich komme darauf zurück.

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Schaffung einer Schlichtungsstelle

Was soll sich ändern? Zum Beispiel, dass die Angabe "Alter" durch "Lebensalter" aus ersetzt wird. Sodann wird ein Absatz neu formuliert, der besagt, dass Religionsgemeinschaften die Zugehörigkeit ihrer Beschäftigten zur jeweils repräsentierten Religion verlangen können. Gut, ein katholischer Priester darf nicht von einer evangelischen Kanzel predigen. Soweit geht die Ökumene nicht, auch wenn man zum gleichen Gott betet. Aber die Diskriminierungspotentiale liegen hier ja mit Blick auf queer bekanntlich auch ganz woanders. Bleibt aber unterm Tisch und fraglich, ob hier das Merkmal "sexuelle Identität" bei so viel Extrawurst für Religionen wirklich hilft.



Keine Probleme hat der Gesetzgeber mit dem nun wirklich obsoleten Begriff "Rasse". Hinzu kommen noch Erweiterungen, wo es um die Befugnisse der Antidiskriminierungsstelle geht, ergänzt durch den neuen § 27a zum Thema Schlichtungsstelle und -verfahren und Verordnungsermächtigung. Die Schaffung einer Schlichtungsstelle wurde als ausgesprochen sinnvoll beschrieben.



Sachverständige: Änderungen gut, aber noch lange nicht gut genug



Das Ganze als AGG-Reform jedoch auszugeben, ist angesichts eher kosmetischer Änderungen fast schon wieder mutig zu nennen. Mehr als ein Reförmchen kommt bei dem Entwurf nicht raus. Das Bündnis AGG Reform  jetzt! fasst es so zusammen: Der Entwurf vermittelt "den Eindruck einer vorsichtigen Nachjustierung statt einer mutigen Reform". Dies war auch der Tenor unter den Sachverständigen: Änderungen sind gut, aber noch lange nicht gut genug.



Der Bundesrat jedenfalls verlangt in seiner Stellungnahme mehr Sensibilisierung, und schlägt darum vor, die Formulierung "aus Gründen der Rasse" durch "aufgrund von rassistischen, antisemitischen oder antiziganistischen Zuschreibungen" zu ersetzen. Ja, warum eigentlich nicht!



Mehr fällt dem Bundesrat allerdings auch nicht ein, während die Bundesregierung in ihrer Antwort sich auf sprachliche Spitzfindigkeit einlässt. Zum einen sei der Begriff "Rasse" europäische Vorgabe, andererseits leite sich Rassismus von Rasse ab. Ja, und? Dass die Formulierung "wegen der Rasse" in "aus Gründen der Rasse" geändert wurde, stelle angeblich klar, "dass nicht das Gesetz das Vorhandensein verschiedener menschlicher 'Rassen' voraussetzt, sondern dass derjenige, der sich rassistisch verhält, eben dies annimmt". Ist jetzt wirklich allen alles klar?



Trans, inter und nichtbinäre Menschen gehen leer aus



Wie üblich gehen trans, inter und nichtbinäre Menschen leer aus und damit komme ich zu einem für die TIN-Community schon länger bestehenden Dauerärgernis, nämlich seit es den Begriff der geschlechtlichen Identität gibt, der unabhängig von körperlichen Merkmalen die Geschlechtszugehörigkeit eines Menschen bestimmt. Das wird zwar in der Verfassungsrechtsprechung anerkannt, aber nicht wenige Politiker*innen haben in diesem Punkt auf Durchzug gestellt. Das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) beruht letzten Endes auf Geschlechtsidentität. Nur scheuen sich vor allem CDU und CSU eine auch noch so klitzekleine Geschlechtsidentität in gesetzliche Kontexte zu übernehmen.



Das Argument: Das sei doch schon in dem Begriff "Geschlecht" enthalten, um aber bei nächster Gelegenheit vom biologischen Geschlecht zu faseln, womit Menschen allein mit einer weiblichen Identität der Zugang zu geschlechtsspezifischen Räumen verwehrt wird. Zu dieser Diskriminierung kommt dann noch eine zweite, indem von Bedrohung fantasiert wird. Dabei wissen wir, dass Frauen und Mädchen am unsichersten in den eigenen vier Wänden leben. Die anderen Beispiele aus der Lebensrealität von TIN-Personen spare ich mir, wir bekommen sie täglich frei Haus geliefert. Es ist eine Tatsache, dass um das Merkmal geschlechtliche Identität ein großer Bogen gemacht wird, als ob in bestimmten Kreisen eine Geschlechtsidentitäts-Allergie verbreitet ist.

Neues Diskriminierungsmerkmal "Geschlechtsidentität" notwendig

In der Realität erweist sich der Begriff "Geschlecht" in Bezug auf TIN-Personen als eines der zuverlässigsten Diskriminierungspotentiale. Das blenden vor allem diejenigen aus, die vor lauter Genitalien nicht mehr wissen, was Persönlichkeitsrechte sind und was eigentlich Menschen diskriminiert.



Die Linke jedenfalls forderte mit einem Antrag vom März dieses Jahres eine Klärung, inwiefern TIN-Personen von den Kategorien sexuelle Identität beziehungsweise Geschlecht erfasst sind und sieht hier schon mal ein weiteres Diskriminierungsmerkmal mit Namen "Geschlechtsidentität" für erforderlich. Auch in einer Entschließung der Grünen wird gefordert klarzustellen, "dass mit dem Merkmal 'Geschlecht' sowohl nicht binäre Menschen als auch trans* und intergeschlechtliche Personen erfasst sind".



Der Bundesverband Trans* sieht das genauso, obschon ein wenig zaghaft formuliert, denn selbstverständlich darf eine Differenzierung die Rechtsdurchsetzung nicht verschlechtern. Das SBGG und seine Hausrechts-Ideologie ist dafür ein Beispiel, wie es falsch laufen kann. So also nicht, liebe Politik.



Ignoranz ist eine Form von Abwertung



Und auch in der Stellungnahme der unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, wird auf die Missverständnisse in der Praxis verwiesen, wo immer es um das Verhältnis von Geschlecht und geschlechtlicher Identität geht. Zugleich verweist sie auf das Berliner Antidiskriminierungsgesetz, wo beide Begriffe ganz selbstverständlich verwendet werden  und ebenso in entsprechenden Gesetzen beziehungsweise Gesetzentwürfen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Es geht also. Vielleicht schafft diesen Ruck eines Tages auch die Bundesregierung mit ihrer ansonsten lauwarm zu nennenden Queerpolitik.



Es ist leider so, dass die mal offene, mal versteckte Abwertung von Minderheiten nicht nur vom rechten Rand kommt, sondern ebenso aus der Mitte der Gesellschaft. Und Ignoranz in Bezug auf TIN-Personen ist eine Form von Abwertung. Der Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller hat das neulich in der "Frankfurter Allgemeinen" treffend als "reaktionären Zentrismus" beschrieben. Er meint damit das Phänomen, "wie Stimmen aus der vermeintlich [ ] immer moderaten Mitte de facto den Rechtsextremismus stärken können", weil sie in moralische Panik verfallen und identitätspolitische Forderungen zum Sündenbock erklären. Deshalb: Kein Reförmchen, sondern eine mutige Reform, in der sich auch TIN-Personen wiederfinden!