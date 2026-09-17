Heute, 05:46h 2 Min.

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Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe an queere Menschen. Sie ist mit 290 Mitarbei-tenden einer der größten LSBTI* Hilfsorganisation Europas.



Für den Bereich "ambulante Hilfen" (Eingliederungshilfe/BEW und/oder TWG) suchen wir zum 01.12.2026 (oder später)



Sozialarbeiter*in, Psycholog*in, Erzieher*in

oder vergleichbar



Die vornehmlich aufsuchende Arbeit beinhaltet die Begleitung und Unterstützung von Klient*­innen, die in ihrer eigenen Wohnung leben. Eine intensive Betreuungs- und Beziehungsarbeit, Einzel- und ggfs. Gruppengespräche sowie Hilfe im Alltag sind Kernpunkte der Arbeit und finden in ambulanter Form statt. Am Standort in der Niebuhrstr. in Charlottenburg gibt es Beratungs- und Büroräume für die Mitarbeitenden.



Der Stellenumfang beträgt mindestens 30 Wochenstunden und kann ggfs. erhöht werden.



Aufgaben u.a.:

● Aufsuchende, ambulante Arbeit mit den betreuten Menschen im eigenen Wohnraum

● Praktische und anleitende Unterstützung und Begleitung in allen Belangen des Alltages

● Sozialrechtliche, psychosoziale, alltagsstrukturierende Beratung und Unterstützung

● Erstellen von Behandlungs- und Rehabilitationsplänen



Voraussetzungen:

● Abgeschlossene Ausbildung als Sozialpädagog*in, Psycholog*in, Erzieher*in, Heilerzie-hungspfleger*in, Ergotherapeut*in, Krankenpfleger*in oder vergleichbar

● Bereitschaft zu selbstverantwortlichem Arbeiten und Flexibilität

● Teamfähigkeit, Bereitschaft zur Reflektion, Konfliktfähigkeit

● Zugehörigkeit zur Zielgruppe LSBTI*



Erwünscht:

● Stabile LSBTI* Identität

● Erfahrung im Arbeitsfeld Eingliederungshilfe

● Kenntnisse psychiatrischer Handlungsfelder

● Resilienz



Wir bieten:

● Unbefristeter Arbeitsvertrag

● Entlohnung angelehnt an TV-L je nach Qualifikation (Haustarif)

● 30 Tage Urlaub, Jobticket

● Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungen

● Mitarbeit in einem motivierten, humorvollen und erfahrenen Team

● Selbständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen



Ausführlichere Informationen unter www.schwulenberatungberlin.de oder bei Jörg Duden unter 030  44 66 88 22.



Bewerbungen

bitte bis zum 18.10.2026 mit Angabe der Kennziffer A2/2026/02-AH an: Schwulen­beratung Berlin, Gotenstr. 51, 10829 Berlin oder . Bewerbungsgespräche finden in Form von Gruppen- und Einzelinterviews am Nachmittag des 03.11.2026 statt  dieser Termin ist leider nicht flexibel.