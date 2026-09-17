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Stellenausschreibung
Schwulenberatung Berlin sucht Sozialarbeiter*in, Psycholog*in, Erzieher*in
- Heute, 05:46h 2 Min.
Die Schwulenberatung Berlin bietet vielfältige Hilfe an queere Menschen. Sie ist mit 290 Mitarbei-tenden einer der größten LSBTI* Hilfsorganisation Europas.
Für den Bereich "ambulante Hilfen" (Eingliederungshilfe/BEW und/oder TWG) suchen wir zum 01.12.2026 (oder später)
Sozialarbeiter*in, Psycholog*in, Erzieher*in
oder vergleichbar
Die vornehmlich aufsuchende Arbeit beinhaltet die Begleitung und Unterstützung von Klient*innen, die in ihrer eigenen Wohnung leben. Eine intensive Betreuungs- und Beziehungsarbeit, Einzel- und ggfs. Gruppengespräche sowie Hilfe im Alltag sind Kernpunkte der Arbeit und finden in ambulanter Form statt. Am Standort in der Niebuhrstr. in Charlottenburg gibt es Beratungs- und Büroräume für die Mitarbeitenden.
Der Stellenumfang beträgt mindestens 30 Wochenstunden und kann ggfs. erhöht werden.
Aufgaben u.a.:
● Aufsuchende, ambulante Arbeit mit den betreuten Menschen im eigenen Wohnraum
● Praktische und anleitende Unterstützung und Begleitung in allen Belangen des Alltages
● Sozialrechtliche, psychosoziale, alltagsstrukturierende Beratung und Unterstützung
● Erstellen von Behandlungs- und Rehabilitationsplänen
Voraussetzungen:
● Abgeschlossene Ausbildung als Sozialpädagog*in, Psycholog*in, Erzieher*in, Heilerzie-hungspfleger*in, Ergotherapeut*in, Krankenpfleger*in oder vergleichbar
● Bereitschaft zu selbstverantwortlichem Arbeiten und Flexibilität
● Teamfähigkeit, Bereitschaft zur Reflektion, Konfliktfähigkeit
● Zugehörigkeit zur Zielgruppe LSBTI*
Erwünscht:
● Stabile LSBTI* Identität
● Erfahrung im Arbeitsfeld Eingliederungshilfe
● Kenntnisse psychiatrischer Handlungsfelder
● Resilienz
Wir bieten:
● Unbefristeter Arbeitsvertrag
● Entlohnung angelehnt an TV-L je nach Qualifikation (Haustarif)
● 30 Tage Urlaub, Jobticket
● Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungen
● Mitarbeit in einem motivierten, humorvollen und erfahrenen Team
● Selbständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen
Ausführlichere Informationen unter www.schwulenberatungberlin.de oder bei Jörg Duden unter 030 44 66 88 22.
Bewerbungen
bitte bis zum 18.10.2026 mit Angabe der Kennziffer A2/2026/02-AH an: Schwulenberatung Berlin, Gotenstr. 51, 10829 Berlin oder . Bewerbungsgespräche finden in Form von Gruppen- und Einzelinterviews am Nachmittag des 03.11.2026 statt dieser Termin ist leider nicht flexibel.
Links zum Thema:
» Homepage der Schwulenberatung Berlin
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