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Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe an queere Menschen. Sie ist mit 290 Mitarbei-tenden einer der größten LSBTI* Hilfsorganisation Europas.

Für den Bereich "ambulante Hilfen" (Eingliederungshilfe/BEW und/oder TWG) suchen wir zum 01.12.2026 (oder später)

Sozialarbeiter*in, Psycholog*in, Erzieher*in
oder vergleichbar

Die vornehmlich aufsuchende Arbeit beinhaltet die Begleitung und Unterstützung von Klient*­innen, die in ihrer eigenen Wohnung leben. Eine intensive Betreuungs- und Beziehungsarbeit, Einzel- und ggfs. Gruppengespräche sowie Hilfe im Alltag sind Kernpunkte der Arbeit und finden in ambulanter Form statt. Am Standort in der Niebuhrstr. in Charlottenburg gibt es Beratungs- und Büroräume für die Mitarbeitenden.

Der Stellenumfang beträgt mindestens 30 Wochenstunden und kann ggfs. erhöht werden.

Aufgaben u.a.:
● Aufsuchende, ambulante Arbeit mit den betreuten Menschen im eigenen Wohnraum
● Praktische und anleitende Unterstützung und Begleitung in allen Belangen des Alltages
● Sozialrechtliche, psychosoziale, alltagsstrukturierende Beratung und Unterstützung
● Erstellen von Behandlungs- und Rehabilitationsplänen

Voraussetzungen:
● Abgeschlossene Ausbildung als Sozialpädagog*in, Psycholog*in, Erzieher*in, Heilerzie-hungspfleger*in, Ergotherapeut*in, Krankenpfleger*in oder vergleichbar
● Bereitschaft zu selbstverantwortlichem Arbeiten und Flexibilität
● Teamfähigkeit, Bereitschaft zur Reflektion, Konfliktfähigkeit
● Zugehörigkeit zur Zielgruppe LSBTI*

Erwünscht:
● Stabile LSBTI* Identität
● Erfahrung im Arbeitsfeld Eingliederungshilfe
● Kenntnisse psychiatrischer Handlungsfelder
● Resilienz

Wir bieten:
● Unbefristeter Arbeitsvertrag
● Entlohnung angelehnt an TV-L je nach Qualifikation (Haustarif)
● 30 Tage Urlaub, Jobticket
● Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungen
● Mitarbeit in einem motivierten, humorvollen und erfahrenen Team
● Selbständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen

Ausführlichere Informationen unter www.schwulenberatungberlin.de oder bei Jörg Duden unter 030  44 66 88 22.

Bewerbungen
bitte bis zum 18.10.2026 mit Angabe der Kennziffer A2/2026/02-AH an: Schwulen­beratung Berlin, Gotenstr. 51, 10829 Berlin oder jobs@schwulenberatungberlin.de. Bewerbungsgespräche finden in Form von Gruppen- und Einzelinterviews am Nachmittag des 03.11.2026 statt  dieser Termin ist leider nicht flexibel.

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