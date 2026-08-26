Mario Basler: Geouteter Profi würde "zerstört werden"

Heute, 06:57h 3 Min.

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Der frühere Fußball-Nationalspieler Mario Basler hält ein Coming-out im deutschen Profifußball auch heute noch für kaum möglich. Das sagte der 57-Jährige im Podcast "Gestatten, von Sinnen!" der Komikerin Hella von Sinnen. Ein "Spieler, der sich outet, der hat  ich übertreibe es jetzt ein bisschen  keine Überlebenschance", so Basler. "Der würde so zerstört werden."



Von Sinnen (67) moderiert den Podcast seit Juni. Jeden Freitag erscheint eine neue Folge, die sich hören und auch als Video ansehen lässt. Die lesbische Entertainerin spricht darin mit Prominenten, zu den bisherigen Gästen zählen Mike Krüger und Evelyn Burdecki. Produziert wird das Format von Re*play, dem Podcast-Studio von Raab Entertainment (queer.de berichtete).

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Schwule Spieler erwarte ein "Spießrutenlaufen"

In der Folge mit Basler wollte von Sinnen wissen, wie er das Thema während seiner aktiven Zeit erlebt habe. Es müsse damals wie heute schwule Profis gegeben haben, das sei "rein prozentual gar nicht anders möglich". Basler antwortete: "Ich kann nur sagen: Ich hab es nicht kennengelernt, ich weiß es nicht." Vermutungen habe man "natürlich auch" angestellt. "Das Problem war nur, wenn du dich in der deutschen Bundesliga geoutet hättest als Spieler, dass du homosexuell bist, hättest du sofort aufhören können."



Er selbst sei gegenüber der queeren Community offen und tolerant, betonte Basler. Ihm sei es gleich, "ob eine Frau lesbisch ist, ob ein Mann schwul ist. Das ist mir alles egal." Im Fußball sei es aber auch heute noch "fast nicht möglich, dich zu outen". Betroffene erwarte ein "Spießrutenlaufen". Den Zustand beschrieb er als "katastrophal", denn alle hätten unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung das Recht, Sport zu treiben.



Kritik an Thomas Hitzlsperger



Von Sinnen sprach auch Thomas Hitzlsperger an. Der frühere Nationalspieler hatte sich 2014 nach dem Ende seiner Profikarriere öffentlich als schwul geoutet. Basler sagte dazu: "Ich fand es super, aber ich fand schlecht, dass er gesagt hat, die Spieler sollen sich auch outen, wenn sie noch spielen." Er habe sich gefragt: "Warum hat er es nicht gemacht?" Hitzlsperger hätte so ein Vorbild sein können. "Er hätte ja auch ein Jahr vorher sagen können: 'Ich bin homosexuell.' Hat er ja auch nicht getan und das dann von anderen zu verlangen, fand ich nicht gut."



Die Gastgeberin entgegnete, bei Hitzlsperger habe wohl eher ein "Hoffen" als ein "Verlangen" dahintergesteckt. "Es wäre einfach so großartig, wenn in diesen medienwirksamen Berufen sich mehr Mädchen und Jungs outen würden, damit sich mehr verändert in dieser Gesellschaft", sagte sie. Von Sinnen outete sich 1990 selbst öffentlich als lesbisch. "Wir alle wissen, nachdem wir uns geoutet haben, wie viel besser es sich lebt, wie viel glücklicher du lebst, wenn du zu deiner Liebe stehen kannst."

Basler vor Jahren: "Es gibt keine schwulen Fußballprofis"

Basler wurde 1968 in Neustadt an der Weinstraße geboren und spielte unter anderem für Werder Bremen, Bayern München, den 1. FC Kaiserslautern und Hertha BSC. Mit Bremen wurde er 1995 Torschützenkönig der Bundesliga, mit Bayern gewann er die Deutsche Meisterschaft. Zudem holte er den DFB-Pokal und wurde 1996 Europameister. Der Freistoßspezialist bestritt 30 Länderspiele. Nach seiner Karriere arbeitete er als Trainer und ist seither als TV-Experte bekannt, etwa im Sport1-"Doppelpass". Dort fällt er immer wieder mit deutlichen Worten auf.



Mit Blick auf Homosexualität im Fußball hatte Basler sich schon früher geäußert, allerdings deutlich anders. Der "Weser-Kurier" erinnerte 2014 an eine ältere Aussage: Der frühere Nationalspieler hatte demnach "vor ein paar Jahren" in einem Fernsehinterview behauptet: "Es gibt keine schwulen Fußballprofis." (cw)