Homophober TV-Pfarrer Jim Bakker gestorben



Jim Bakker und seine damalige Frau Tammy Faye in einer Aufnahme aus dem Jahr 1986

Heute, 10:46h 5 Min.

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Der amerikanische Fernsehevangelist Jim Bakker ist am Montag im Alter von 86 Jahren gestorben. Dies bestätigten seine Ehefrau Lori Bakker sowie sein Sohn Jay Bakker. Eine Todesursache wurde nicht genannt.



Bakker zählte in den 1970er- und 1980er-Jahren zu den einflussreichsten Vertretern des fundamentalistischen Wohlstandsevangeliums, bevor sein Imperium infolge von Finanzbetrug und Sex-Skandalen zusammenbrach. Er selbst vertrat bis zu seinem Tod homophobe und verschwörungstheoretische Ansichten.



Gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau Tammy Faye baute Bakker ab 1974 das Mediennetzwerk Praise The Lord (Lobe den Herrn, PTL) auf. Bakkers theologische Ausrichtung vertrat zeitlebens streng konservative, traditionalistische Positionen. Homosexualität und geschlechtliche Vielfalt wurden in den Sendungen des PTL-Netzwerks nach klassischem US-evangelikalem Muster als sündhaft und unbiblisch eingeordnet  wenn auch stilistisch etwas weniger aggressiv als bei den Kulturkämpfern seiner Zeit, wie etwa Jerry Falwell oder Pat Robertson.



1987 erschütterte ein Skandal Bakkers Imperium. Der Grund war das Bekanntwerden eines Vorwurfes aus dem Jahr 1980 von seiner damaligen Kirchensekretärin, die Bakker und einem weiteren Mann vorwarf, sie betäubt und vergewaltigt zu haben. Um den Vorfall zu vertuschen, zahlte das Netzwerk der Frau über Mittelsmänner rund 265.000 US-Dollar an Schweigegeld. Als der Vorwurf doch ans Tageslicht kam, gab Bakker zu, eine einvernehmliche sexuelle Beziehung mit der Frau gehabt zu haben, dementierte jedoch die Vergewaltigung.

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Hatte Bakker selbst Sex mit Männern?

Schließlich musste er im März 1987 zurücktreten. Als Bakker die Kontrolle über das Netzwerk verlor, begannen die US-Behörden, die Finanzen des Multimillionen-Dollar-Unternehmens gründlich zu durchleuchten. Dabei kamen auch "Vorwürfe" auf, dass Bakker mit Männern Sex gehabt habe. Sein früherer Kreativdirektor Jay Babcock sagte vor einem Gericht aus, dass er "vor langer Zeit" eine sexuelle Beziehung mit Bakker unterhalten habe. Bakker dementierte das jedoch unter Eid.



Jerry Falwell, der nach Bakkers Rücktritt die Führung von PTL übernommen hatte, nutzte diese Vorwürfe gezielt in den Medien. Er sprach öffentlich von Vorwürfen über "homosexuelle und bisexuelle Aktivitäten" Bakkers. In der fundamentalistischen US-Kirchenszene der Achtzigerjahre wog ein solcher Vorwurf ungleich schwerer als eine heterosexuelle Affäre, die bei den tief moralischen TV-Pfarrern damals schon fast an der Tagesordnung waren.



| Direktlink | Der Bakker/Falwell-Streit war ein großes Thema in den US-Nachrichten

Bakker wurde schließlich 1989 von einem Gericht wegen Betrugs und Zweckentfremdung von Spendengeldern zu 45 Jahren Haft verurteilt. Er kam allerdings bereits nach fünf Jahren auf Bewährung frei. Zunächst schrieb er ein scheinbar reumütiges Buch mit dem Titel "I Was Wrong" (Ich lag falsch), in dem er mit dem Wohlstandsevangelium brach. Doch diese Reue hielt nicht lang: Ab den frühen 2000er-Jahren kehrte er mit "The Jim Bakker Show" ins Fernsehen zurück  diesmal als apokalyptischer Endzeitprophet und Survival-Verkäufer. Er behauptete, wer seine Plastikeimer mit gefriergetrockneten Lebensmitteln nicht kaufe, werde in den Endzeitwirren verhungern müssen oder getötet werden.



| Direktlink | Bei Tests fielen die "Leckereien" im Plastikeimer des TV-Predigers durch

Auch seine queerfeindlichen Ausfälle wurden schriller: Wann immer Naturkatastrophen die USA trafen, machte er die Akzeptanz von Homosexualität dafür verantwortlich. Er behauptete auch wiederholt, Gott habe ihm in Visionen gezeigt, wie ganze US-Metropolen wie New York, Washington und San Francisco wegen ihrer "Sünde und Gottlosigkeit" durch riesige Flutwellen oder Atombomben ausgelöscht würden.

Bei Krisen nutzte er die Leichtgläubigkeit von Menschen aus: Zu Beginn der Corona-Krise im Jahr 2020 pries er etwa ein Produkt namens "Silver Solution" an und behauptete, Labortests hätten bewiesen, dass dieses Wasser mit kleinen Silberpartikeln das Virus innerhalb von zwölf Stunden im Körper vollständig abtöten werde. Die US-Behörden untersagten schließlich den Verkauf und zwangen Bakker, insgesamt 156.000 Dollar an Käufer*innen zurückzahlen.



Bakker stieg auch zu einem der radikalsten religiösen Unterstützer von Donald Trump auf und verknüpfte dessen Schicksal mit dem Weltuntergang: Er behauptete, Gott habe ihm persönlich offenbart, dass Trump erwählt worden sei, um die Rückkehr Jesu Christi vorzubereiten. Er behauptete auch, dass "Hexen" und Satanisten koordinierte Flüche gegen Trump aussprechen würden  und natürlich auch gegen seine eigene Sendung.

Tammy Faye Bakker als Ikone queerer Menschen

Die Familie Bakker war hingegen alles andere als ein homophober Block. Bakkers damalige Ehefrau Tammy Faye Bakker zeigte im Fernsehen etwa 1985 ein landesweit ausgestrahltes Live-Interview mit dem schwulen, an Aids erkrankten Pastor Steven Pieters. Dies war für christliche Sendungen damals mehr als ungewöhnlich: Zu dieser Zeit bezeichneten evangelikale US-Christ*innen Aids stets als gerechte Strafe Gottes für Homosexuelle und drogenabhängige Menschen. Diese erbarmungslose Haltung beeinflusste auch Washington: Der damalige Präsident Ronald Reagan kümmerte sich nicht um die Krankheit, was dazu führte, dass die HIV-Infektionszahlen bis heute in den USA weit höher sind als in Westeuropa.

Tammy Faye widersetzte sich hingegen dem Kurs ihres Mannes und der fundamentalistischen Rechten. Sie rief vielmehr das Publikum zu Nächstenliebe und Mitgefühl auf. Nach dem Zusammenbruch des Netzwerks ihres Mannes entwickelte sich Tammy Faye zu einer von der queeren Community geschätzten Verbündeten und trat regelmäßig bei Pride-Veranstaltungen auf. Beim CSD Washington bewertete sie sogar zusammen mit der schrillen Dragqueen Lady Bunny einen Tammy-Faye-Double-Wettbewerb mit Dragqueens.



| Direktlink | Tammy Faye Messner trat 1998 in RuPauls Talkshow auf

Von ihrem Ehemann ließ sich bereits 1992 nach fast 31 Jahren Ehe scheiden. Ein Jahr später heiratete sie den Bauunternehmer Roe Messner und trug fortan den Namen Tammy Faye Messner. Die beiden waren bis zu ihrem Tod im Jahr 2007 verheiratet.



In einem CNN-Interview einen Tag vor ihrem Tod sagte die schwer an Krebs erkrankte Tammy Faye: "Als wir alles verloren hatten, waren es die homosexuelle Menschen, die mir zu Hilfe kamen, und dafür werde ich sie immer lieben."

Einen noch deutlicheren inhaltlichen Gegenpol zu Jim Bakkers Weltbild bildet sein Sohn Jay Bakker. Als Mitbegründer der "Revolution Church" setzt sich Jay Bakker offen und aktiv für LGBTQ+-Rechte ein. Er vollzieht gleichgeschlechtliche Trauungen, feierte die Eheöffnung öffentlich und vertritt eine Theologie der bedingungslosen Inklusion. Wiederholt kritisierte Jay Bakker die Ausgrenzung queerer Menschen durch das evangelikale Establishment, dem sein Vater angehörte. Als in seinem Heimatstaat die Ehe für Schwule und Lesben geöffnet wurde, verteilte er regenbogenfarbene Hostien an die Gläubigen. (dk)