Julian F.M. Stoeckel wirbt für HIV-Tests: "Natürlich teste ich mich regelmäßig"

Heute, 12:01h 2 Min.

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Die HIV-Awareness-Kampagne "Vergiss Aids nicht" startete am 1. Dezember 2025 anlässlich des Welt-Aids-Tages. Ziel der Aktion des Vereins Selbsthilfe-Express e. V. das Thema HIV/Aids trotz moderner Behandlungsmöglichkeiten wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rufen, Stigmata abzubauen und zu regelmäßigen Tests zu motivieren. Jetzt geht die Kampagne in die zweite Runde: Mit dem Claim "Spieglein, Spieglein an der Wand  ich halte mein HIV-Test in der Hand" und einem neuen Drehbuch "reißt das Projekt die letzten Mauern aus Scham und Tabu ein", teilten die Organisator*innen mit.



Nachdem Staffel 1 der Aufklärungskampagne (Claim: "Ich kenne meinen HIV-Status und du?") das Schweigen zum Thema HIV brechen wollte, soll jetzt insbesondere für HIV-Tests geworben werden. Prominente Unterstützung für die Drehbücher erhalten die Macher*innen dabei von den TV-Größen Micaela Schäfer und Julian F. M. Stöckel, die einer breiten Öffentlichkeit unter anderem aus dem Dschungelcamp bekannt sind.



"Ab jetzt gilt: Schluss mit der Scheinheiligkeit  HIV-Selbsttests sind wie Zähneputzen!", so die Message. Statt "verstaubter Aufklärungsbroschüren" soll so eine "hochglänzende Realität" gezeigt werden.

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30-Sekunden-Spot soll Aufmerksamkeit erregen

In einem neuen 30-Sekunden-Werbespot präsentieren Micaela Schäfer in einem kompromisslos cleanen Luxus-Badezimmer und Julian F. M. Stöckel umgeben von exzentrischer Glitzer-Ästhetik ihre Selbsttests. Die Message: sich zu testen ist kein Tabubruch, sondern pure Hygiene und Selbstfürsorge. Der Spot soll im Fernsehen, Kinos und auf Social Media gezeigt werden.



"Natürlich teste ich mich regelmäßig. Darling, das ist wie Zähneputzen. Ganz einfach, ganz normal", so der offen bisexuelle Julian F. M. Stöckel im Spot. Und Micaela Schäfer erklärte: "Spieglein, Spieglein an der Wand ich halte mein HIV-Test in der Hand."



Gleichzeitig soll die als viral geplante Challenge "#UND DIE DIE DU LIEBST" auf Social Media für Aufmerksamkeit sorgen. Unter dem Motto "Spread the love, not the fear" (Verbreite Liebe, keine Angst) "wird nicht mehr diskutiert, sondern nominiert, getestet und gepostet". Unter vergissaidsnicht.com finden Interessierte die Website des Vereins mit weiteren Informationen und Möglichkeiten, die Sache zu unterstützen. (cw)