Rechtsextreme stellen erstmals seit Nazi-Zeit wieder einen Parlamentspräsidenten

Erstmals in Deutschland stellt die AfD einen Landtagspräsidenten. Das Landesparlament von Sachsen-Anhalt hat den 35 Jahre alten Tobias Rausch im ersten Wahlgang in das höchste Amt des Landes gewählt. Bei der Abstimmung in Magdeburg erhielt er 48 Ja-Stimmen. 29 Abgeordnete stimmten gegen ihn. Zudem gab es 5 Enthaltungen, wie Alterspräsidentin Eva von Angern bekanntgab.



Die AfD hatte die Landtagswahl am 6. September mit 43,8 Prozent gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt (queer.de berichtete). Das BSW, das mit fünf Abgeordneten im Landtag vertreten ist, hatte vorab zugesagt, Rausch mitzuwählen. Es beruft sich auf die Konvention, dass die stärkste Fraktion den Präsidenten stellt. Zusammen kommen die Fraktionen von AfD und BSW auf 44 Abgeordnete. Damit erhielt Rausch auch mindestens vier Stimmen von Abgeordneten demokratischer Parteien  Beobachter*innen gehen davon aus, dass die Stimmen wohl eher von der CDU kommen als von Linken oder Grünen. Die Wahl erfolgte jedoch geheim.



Der Verfassungsschutz hat die AfD in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuft. An der Wahl eines AfD-Landtagspräsidenten gab es vorab Kritik. SPD, Grüne und Linke hatten angekündigt, mit Nein zu stimmen. Die CDU-Fraktionsspitze empfahl ihren Abgeordneten, sich zu enthalten. In der vergangenen Legislaturperiode waren diverse AfD-Kandidaten für das Vize-Präsidentenamt immer wieder durchgefallen. Der Posten blieb leer.

Vorwürfe der Vetternwirtschaft

Tobias Rausch gehört dem Landtag bereits seit 2016 an. Der gelernte Immobilienkaufmann war einstimmig von seiner Fraktion als Kandidat für das Amt aufgestellt worden. Erst vor kurzem war er als parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion wiedergewählt worden, damit war er immer auch für die Kommunikation zu den anderen Fraktionen zuständig. Vor seiner Wahl hatte er gesagt: "Ich bin kein Hardliner, ich bin pragmatisch." Er könne unterschiedliche Interessenlagen zusammenführen.



Im Gegensatz zu einigen anderen Politikern seiner Partei fiel Tobias Rausch laut Medienberichten bislang nicht durch vordergründig extreme oder radikale Äußerungen auf. Auch queerfeindliche Äußerungen sind von ihm bislang nicht bekannt. Öffentliche Kontroversen um Rausch drehten sich in der Vergangenheit vor allem um Vorwürfe der Vetternwirtschaft. Mehrere von Rauschs Geschwistern waren zeitweise bei einer Bundestagsabgeordneten beschäftigt. Rausch erklärte, bei der Anstellung nicht involviert gewesen zu sein. Er beschäftigte zeitweise in seinem Abgeordnetenbüro mehrere Spieler eines Staßfurter Fußballvereins, dessen Vorsitzender er zugleich war. Vorwürfe im Zusammenhang damit wies er zurück.



Bereits im Vorfeld der Wahl haben demokratische Politiker*innen erklärt, dass die AfD den Staat auch nach der Wahl eines Parlamentspräsidenten nicht wie in den Dreißigerjahren umbauen könne. Grünen-Chef Felix Banaszak erklärte etwa am Montag: "Unsere Angst bekommt ihr nicht, unsere Resignation und unseren Fatalismus bekommt ihr nicht, aber unseren demokratischen Widerstand."

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Ministerpräsidentenwahl im Dezember

Der Landtagspräsident ist der protokollarisch ranghöchste Politiker des Landes. Er leitet die Landtagssitzungen und repräsentiert das Parlament nach außen. Seit 1990 gab es in Sachsen-Anhalt sechs Landtagspräsidentinnen und -präsidenten, die von CDU und SPD gestellt wurden.



Für die AfD ist der Posten des Landtagspräsidenten ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Regierungsbildung. Ulrich Siegmund, der seiner Partei als Spitzenkandidat zum Wahlsieg verholfen hat, will sich im Dezember zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Würden die vier Mitglieder demokratischer Parteien, die für Rausch gestimmt haben, dann für Siegmund votieren, wäre er der erste rechtsextreme Ministerpräsident in der Geschichte der Bundesrepublik. Das BSW hatte zuvor angekündigt, sich bei der Wahl zu enthalten.



Wird Homo-Hasser Parlamentsvizepräsident?



Spannend wird nun auch die Vizepräsidentenwahl. Als Kandidat der AfD ist hierfür mit Hans-Thomas Tillschneider einer der schrillsten Queerfeinde der Partei vorgesehen. Der 48-Jährige hatte unter anderem beklagt, die "penetrante Vielfaltspropaganda" an Schulen betreibe "die Zerstörung der heterosexuellen Normalität". Queeren Menschen warf er vor, die Gesellschaft zerstören zu wollen. Zudem bezeichnete er Aids-Kranke als "Preis" für ein "dekadentes Gesellschaftsmodell".



Hans-Thomas Tillschneider bei einer Landtagsrede in der letzten Legislaturperiode (Bild: Landtag Sachsen-Anhalt)

Anders als bei Rausch erteilte das BSW der Personalie Tillschneider eine klare Absage, weil ihm die Eignung für ein überparteiliches Amt fehle. Das BSW kritisiert Tillschneider scharf als "Busenfreund der deutschen Rüstungsindustrie". Außerdem war dem AfD-Politiker von den Wagenknecht-Populist*innen vorgeworfen worden, die Meinungsfreiheit unter anderem durch geforderte "patriotische Bekenntnisse" weiter einschränken zu wollen. Die Wahl soll am Nachmittag im Landtag stattfinden. (dpa/cw)



Auch queerfeindlicher Extremist Tillschneider gewählt (18h)



Auf die Wahl Rauschs folgten Wahlgänge für bis zu drei Vizepräsidenten, es stellte sich jeweils nur eine Person zur Wahl. Der im Artikel erwähnte AfD-Politiker Hans-Thomas Tillschneider erhielt bei 82 abgegebenen Stimmen 44 Ja- und 38 Nein-Stimmen. Im zweiten Wahlgang erzielte Carsten Borchert (CDU) 64 Ja- und 17 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung. Der SPD-Kandidat Armin Willingmann wurde hingegen nicht gewählt, er erhielt 48 Nein-Stimmen und 33 Ja-Stimmen, eine war ungültig.