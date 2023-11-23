

Was ist nur aus der guten alten Grace geworden?

Heute, 14:12h 3 Min.

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Die US-Schauspielerin Debra Messing ist durch ihre Hauptrolle in der queeren Kult-Sitcom "Will & Grace" weltweit bekannt geworden. Über Jahre hinweg engagierte sie sich für die Demokratische Partei und LGBTI-Rechte. Jetzt gab die 58-Jährige aber bekannt, dass sie im Rennen um das Gouverneursamt des Bundesstaats New York den Trump-treuen Republikaner Bruce Blakeman im Wahlkampf unterstützt. Messing wandte sich damit von der amtierenden demokratischen Gouverneurin Kathy Hochul ab und begründete ihren Schritt in einem gemeinsamen Video mit dem Republikaner vor allem mit den hohen Lebenshaltungskosten, Energiekosten sowie der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in New York.



In der queeren Community stößt diese Wahlempfehlung auf erhebliche Vorbehalte: "Sie hat ein Vermögen mit uns gemacht und jetzt versucht sie, die Politiker zu unterstützen, die uns unsere Rechte wegnehmen wollen", erklärte ein empörter Nutzer auf X. Andere verwiesen darauf, dass sie in den letzten Jahren immer wieder Präsident Donald Trump attackiert habe, auch wegen seiner queerfeindlichen Politik. Dass sie jetzt auf einen enthusiastisch von Trump unterstützten Kandidaten setzt, wird als 180-Grad-Wende interpretiert.

Blakeman: Für Ehe-Verbot und Ausschluss von trans Menschen

Blakeman gilt als erbitterter Gegner von queeren Rechten. Vor der landesweiten und bundesstaatlichen Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften verteidigte Blakeman das Ehe-Verbot für Schwule und Lesben. Immerhin: sollte er Gouverneur werden, will Blakeman heute die Eheschließung gleichgeschlechtlicher Paare nicht mehr verbieten.



Gegenwärtig macht Blakeman  wie auch die Bundesregierung von Donald Trump  insbesondere Stimmung gegen trans Menschen. Als Landrat des Bezirkes Nassau erließ er etwa kürzlich ein Dekret, das allen trans Frauen und -mädchen die Teilnahme am Sportunterricht oder an Turnieren für Frauen untersagt. Blakeman stellte außerdem klar, dass er sich "niemals" gegen Präsident Donald Trump stellen werde. Die Trump-Regierung hatte erst letzte Woche bekanntgegeben, dass sie sämtlichen Diskriminierungsschutz für Homosexuelle und andere queere Menschen an Schulen abgeschafft habe (queer.de berichtete).

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Messing sieht linke Demokraten als antisemitisch an

Die in einer jüdischen Familie aufgewachsene Messing engagiert sich seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 öffentlich stark gegen Antisemitismus und für die Unterstützung Israels. In der Vergangenheit hat sie sich wiederholt enttäuscht über Teile des linken Flügels der Demokraten geäußert und ihnen Antisemitismus vorgeworfen. Insbesondere der neue New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani wird von Messing wegen seines angeblichen Hasses auf Israel kritisiert. Die 58-Jährige beleidigte den Kommunalpolitiker unter anderem als "Dschihadist" und "Osama bin Mamdani". Ihre Unterstützung für Blakeman begründete sie aber nicht mit dieser Thematik.



In der Vergangenheit unterstützte Messing ausschließlich queerfreundliche Demokrat*innen. So setzte sie sich 2016 für Hillary Clinton als Präsidentin ein, 2018 unterstützte sie die Schauspielerin Cynthia Nixon als Gouverneurin von New York und 2020 Joe Biden und Kamala Harris für die Präsidentschaftswahl. Dabei nannte sie oft LGBTI-Rechte als einen Grund, warum sie diese Kandidaten unterstützte. Die Schauspielerin hat bislang nichts zu Blakemans antiqueeren Positionen gesagt.



New Yorks demokratische Gouverneurin Kathy Hochul, die den Bundesstaat seit 2021 regiert, steht unter Druck von zwei Seiten: Konservative und moderate Wähler*innen kritisieren sie als zu schwach bei Themen wie Kriminalität und Migration, während der progressive Flügel ihrer eigenen Partei ihr vorwirft, zu wirtschaftsfreundlich und zögerlich zu agieren.



Laut mehreren Umfragen liegt Hochul weiter vorn: Sie würde etwa 54 Prozent der Stimmen erreichen, Blakeman liegt bei 40 Prozent. Die Wahl findet zusammen mit den Kongresswahlen am 3. November statt. Der Bundesstaat New York hatte zuletzt im Jahr 2002 einen Republikaner zum Gouverneur gewählt. (dk)