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Mit Olivia Jones

"Das große Promi-Büßen": Neue Staffel läuft in Sat.1

"Das große Promi-Büßen" geht in die nächste Runde. Die neue Staffel startet zu unterschiedlichen Terminen im Stream und TV  und wechselt zudem den Sender. Was bleibt, ist Moderatorin und Beichtmutti Olivia Jones.


Olivia Jones nimmt wieder einmal die Beichte entgegen (Bild: Joyn / Nikolai Milatovic)

Kaum ist die neue Staffel von "Promi Big Brother" gestartet, kündigt Joyn bereits den nächsten Reality-Nachschub an. Nur wenige Tage nach dem Finale im berühmten TV-Container geht "Das große Promi-Büßen" in die fünfte Staffel. Bei der Ausstrahlung gibt es diesmal allerdings eine Veränderung.

Streaming- und TV-Publikum starten mit deutlichem Abstand in die neue Staffel. Bei Joyn sind die ersten beiden Folgen bereits ab Montag, 26. Oktober 2026, abrufbar. Im linearen Fernsehen müssen sich Fans dagegen rund vier Wochen länger gedulden  und zudem einen neuen Sender einschalten: Statt wie bisher bei ProSieben läuft "Das große Promi-Büßen" künftig in Sat.1. Dort startet die fünfte Staffel am 24. November um 22:10 Uhr.

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Aleks Petrovic "möchte büßen"

Für besonders viel Aufmerksamkeit dürfte Aleks Petrovic sorgen. Der umstrittene Reality-Star geht mit einem klaren Ziel in die neue Staffel: "Es wäre der totale Horror für mich, wenn ich vor der 'Runde der Schande' fliegen würde", wird der 35-Jährige in einer Pressemitteilung zitiert. "Ich möchte büßen", erklärt Petrovic, der beim RTL-Format "Temptation Island VIP" mit frauenfeindlichen Äußerungen aufgefallen war. Gelegenheit dazu bekommt er bei Olivia Jones (56), die den Prominenten auch diesmal ihre vergangenen Verfehlungen vor Augen führt.

Neben Petrovic stellen sich weitere bekannte (nichtqueere) Gesichter aus Reality-TV und sozialen Medien der "Runde der Schande". Zum Cast gehören Georgina Fleur, Cosimo Citiolo, Marwin Klute, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Sahel, Nadja Großmann, Melissa Hofman, Annamiltina sowie Raffaela Raab, die als "militante Veganerin" bekannt wurde.

Eike Immel muss am zweiten Abend gehen

Für den ehemaligen Fußballprofi Eike Immel nahm das "Promi-Büßen" ein vorzeitiges Ende. Wie bereits vor mehreren Wochen bekannt wurde, musste der 65-Jährige die Show schon nach kurzer Zeit wieder verlassen. Sendersprecher Christoph Körfer bestätigte im Juni gegenüber der "Bild"-Zeitung (Bezahlartikel): "'Das große Promi-Büßen' war für Eike Immel kurz nach der Verkündung seiner Teilnahme auch schon wieder vorbei. Das Camp musste er bereits am zweiten Abend aufgrund mehrfacher Grenzüberschreitungen verlassen." Was genau vorgefallen ist, soll in den neuen Folgen zu sehen sein. (spot/cw)

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