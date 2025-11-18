Vanessa Behrendt darf keinen ausländischen Hund adoptieren



Vanessa Behrendt kann erstmal nicht Mami eines ausländischen Hundes werden (Bild: Niedersächsischer Landtag)

Heute, 15:40h 3 Min.

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Die niedersächsische AfD-Landtagsabgeordnete Vanessa Behrendt ist eigenen Angaben zufolge mit dem Versuch gescheitert, über einen Tierschutzverein einen Hund zu adoptieren. Die Organisation Fortuna Animali, die Tiere aus dem Ausland vermittelt, lehnte Behrendts Adoptionsantrag unter Verweis auf deren politische Überzeugungen ab. Die Politikerin machte den Fall über die Veröffentlichung einer entsprechenden Chatnachricht des Vereins öffentlich.



Demnach habe der Verein geschrieben: "Sicherlich ist Ihnen bewusst, dass wir Auslandstierschutz machen. Aufgrund Ihrer politischen Zugehörigkeit sehen wir von einer Adoption eines ausländischen Hundes an Sie ab." Behrendt, die in der Vergangenheit immer wieder angedeutet hat, dass ausländische Männer eine Gefahr für deutsche Frauen darstellten, antwortete darauf verstimmt: "Da lässt man einen ausgewachsenen Hund lieber in einem italienischen Tierheim versauern, anstatt ihn an eine AfD-Politikerin zu vermitteln, bei der er gemeinsam mit anderen Tieren ein liebevolles Zuhause gehabt hätte."



(Bild: X)

"Stabile Position!"



Fortuna Animali hat bislang nicht öffentlich zu dem Vorwurf Stellung genommen. Auf den Social-Media-Plattformen des Vereins gibt es aber Lob: "Danke für eure tolle Arbeit und die stabile Position!!", schreibt ein Nutzer. "Gut, dass Tiere nur an Personen vermittelt werden, die über Eigenschaften wie Mitgefühl verfügen", ein anderer.



Behrendt, die seit 2022 für die AfD im Landtag in Hannover sitzt, fiel in der Vergangenheit wiederholt durch queerfeindliche Positionen und verbale Angriffe auf die queere Community auf. So hatte sie etwa die Regenbogenfahne unter anderem als Symbol für "Machenschaften pädophiler Lobbygruppen" und für "die Gefährdung von Kindern durch LGBTQ-Propaganda" bezeichnet, woraufhin es Anzeigen wegen Volksverhetzung gegeben hatte (queer.de berichtete). Vor einem Monat wurde eine Klage gegen ihre extremen Äußerungen nur teilweise zugelassen (queer.de berichtete).

RTL-Sportkommentator stellt sich hinter Politikerin der rechtsextremen Partei  und droht Tierschutzverein

Infolge der Absage durch den Tierschutzverein erhielt Behrendt unerwarteten, wenngleich eskalierenden Beistand aus dem Medienbereich: RTL-Formel-1-Kommentator Heiko Wasser griff die Entscheidung des Vereins in den sozialen Netzwerken scharf an. In einem inzwischen gelöschten Beitrag schrieb er, die verantwortlichen Personen des Vereins sollten "elendig an einer kurzen Leine angebunden auf einem Autobahn-Parkplatz enden". Zur Position der Rechtsextremistin sagte er hingegen nichts.



Nach massiver öffentlicher Kritik ruderte der Moderator zurück. Er räumte ein, die Wortwahl sei "falsch" und "über das Ziel hinausgeschossen" gewesen, hielt jedoch an seiner grundlegenden Kritik fest, dass politische Haltungen bei der Vergabe von Tieren keine Rolle spielen sollten. Zudem distanzierte er sich von der AfD und betonte, die Partei weder zu wählen noch deren Inhalte zu teilen. Behrendt selbst nutzte den Vorfall, um sich und ihre Partei als Opfer politischer Diskriminierung darzustellen. (cw)