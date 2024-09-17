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Nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus warnen Dutzende Menschen aus Politik und Zivilgesellschaft in einem "Berliner Appell für Verantwortung" (PDF) vor einer Koalition mit der Linken. Unter den rund 80 Erstunterzeichner*innen sind prominente Stimmen, darunter der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD), Ex-Außenminister Joschka Fischer (Grüne) und der einstige Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU), wie zuerst der "Tagesspiegel" berichtete. Initiiert wurde der Appell von drei früheren Grünen-Politiker*innen, darunter der Vater der Ehe für alle Volker Beck, inzwischen Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.



"Es muss nach einer Regierungsmehrheit gesucht werden, die die Interessen möglichst breiter Teile der Gesellschaft abbildet und die gemeinsame Grundüberzeugungen zu Rechtsstaat und Demokratie hat. Das sehen wir bei einer rot-grün-roten Regierung nicht gegeben", heißt es in dem Appell.

Namhafte Unterzeichner*innen des Appells

Mitinitiator Volker Beck veröffentlichte das Dokument. Auch namhafte Vertreter*innen der Jüdischen Gemeinde unterzeichneten den Appell, ebenso wie die Gründerin der Ibn Rushd-Goethe Moschee, Seyran Ateş. Unterschrieben haben auch die ehemalige Beauftragte für die Stasi-Unterlagen, Marianne Birthler, der ehemalige SPD-Landeschef Martin Hikel und mehrere frühere Senator*innen der Stadt.



Berliner Appell: Politgranden fordern Grüne, SPD & CDU zur Koalition in Berlin auf

Am 7. 10. setzt die Linke ihre Vorgespräche über Sondierungen fort. Namhafte Politiker sehen sich zu einem ungewöhnlichen gemeinsamen Schritt genötigt.https://t.co/b8lB5TUNjo Volker Beck (@Volker_Beck) October 6, 2026 / Volker_Beck

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Weiter heißt es: "Wir erwarten darum von den demokratischen Parteien, dass sie ihre Entscheidung nicht nach politischen Gewohnheiten, sondern nach klaren Maßstäben treffen." Etwa zum Schutz jüdischen Lebens und einer unmissverständlichen Abgrenzung von Extremismus, der finanziellen Stabilität der Stadt und starken Sicherheitsbehörden. "Wir befürchten, dass eine Regierung unter Führung der Berliner Linken ein Klima erzeugt, in dem nicht mehr die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in Berlin garantiert werden kann."

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Drittes Vorgespräch von Linken, Grünen und SPD geplant

Ziel müsse eine stabile und verantwortungsvolle Regierung sein. "CDU, Bündnisgrüne und SPD haben jetzt die Aufgabe, ernsthaft zu prüfen, wie sie vor diesem Hintergrund gemeinsam Verantwortung für Berlin übernehmen können."



Linke, Grüne und SPD in Berlin wollen am Mittwoch zu einem dritten Vorgespräch nach der Wahl zusammenkommen. Erklärtes Ziel ist eine Verständigung zum Thema Antisemitismus, zum Umgang mit Rassismus und organisierter Kriminalität. Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent mit Abstand stärkste Kraft geworden. Sie setzt nun auf eine rot-grün-rote Koalition. (dpa/cw)