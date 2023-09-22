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Keine Zeit für Beziehung

Single Troye Sivan: Irgendwas mache ich falsch

Troye Sivan sucht den Mann fürs Leben  und fragt sich, warum es bei ihm nicht klappt. Außerdem verrät der Popsänger, was er für die große Liebe alles ändern würde.


Troye Sivan hat das Single-Leben satt (Bild: IMAGO / UPI Photo)

Der schwule Popsänger Troye Sivan (31, "Rush") hat das Single-Leben satt  dennoch sei eine Partnerschaft für ihn nicht so einfach. "Das Planen ist ein großes Problem. Es ist echt schwierig, eine neue Beziehung anzufangen, wenn man so viel reist wie ich", sagte Sivan der Deutschen Presse-Agentur. Das sei aber eigentlich keine Ausrede, denn: "Ich hab' Freunde, die denselben Job machen und es trotzdem hinbekommen haben. Also muss ich irgendwas falsch machen. Keine Ahnung, was."

Der in Südafrika geborene Musiker, der in Melbourne und Los Angeles lebt, veröffentlicht am Freitag sein viertes Album "She's the Best". Darauf singt er in mehreren Liedern darüber, endlich den Mann fürs Leben kennenlernen zu wollen. Dafür würde er auch auf einiges verzichten.

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Tourstopp bei Familiengründung?

"Ich bin total offen dafür, meinen Lebensstil zu ändern  zum Beispiel, wenn ich mal eine Familie gründen will. Ich will nicht auf Tour sein, wenn ich Kinder habe. Also ja, ich bin definitiv bereit, die Art zu ändern, wie ich Musik mache."

Der 31-Jährige ist mit seinen sexuell freizügigen Texten und Musikvideos vor allem in der queeren Community beliebt. Auf seiner aktuellen Single "Party" sampelt er den Refrain des Madonna-Hits "Music". Im dazugehörigen Musikvideo, in dem Sivan einen Ritter spielt, ist "Herr der Ringe"-Star Ian McKellen (87) als Erzähler zu hören.

Direktlink | Musikvideo zu "Party"
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Links zum Thema:
» Troye Sivan auf Instagram

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