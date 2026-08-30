Heute, 10:30h 3 Min.

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Am heutigen Mittwochnachmittag entscheidet der Jugendhilfe-Ausschuss des Karlsruher Gemeinderats darüber, ob die International Christian Fellowship (kurz ICF) Karlsruhe offiziell Träger der freien Jugendhilfe in der Stadt wird. Der LSVD+ und queere Organisationen aus Karlsruhe betrachten diesen Vorgang mit großer Sorge und fordern eine Ablehnung der Anerkennung.



Der Ausschuss hatte die Frage bereits im Juni behandelt, aber eine Entscheidung zunächst vertagt. Die aktuelle Beschlussvorlage der Stadt (PDF) empfiehlt eine Zustimmung  die Verwaltung sieht "die formalen Voraussetzungen für die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe ( ) durch die Satzung des Vereins, die nachgewiesene Gemeinnützigkeit und durch die getätigten Aktivitäten" als erfüllt an.



Der LSVD+ fordert hingegen, die Stadt müsse "Kinder und Jugendliche vor queerfeindlichen Positionen und Einflüssen schützen": "Kinder und Jugendliche, die im Findungsprozess für ihre geschlechtliche und/oder sexuelle Identität sind, brauchen Schutzräume und freie Entwicklungsmöglichkeiten statt Einflussnahme und Bevormundung". Die Stadt habe hier einen klaren Schutzauftrag." Gerade für queere Jugendliche seien "die unbedingte Akzeptanz ihrer Identität und ein diskriminierungsfreies Umfeld von zentraler Bedeutung für ihre mentale Gesundheit", heißt es auch in einem Offenen Brief vom Zentrum queerKAstle, dem CSD und von weiteren queeren Vereinen und Parteiorganisationen. Er verweist dabei auf die am Freitag startende "Woche der seelischen Gesundheit".

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Zweifel als Verfassungsmäßigkeit

Der Offene Brief betont, man habe der Verwaltung viele Fragen gestellt, die aber offen geblieben seien. Die ICF habe zu wichtigen Fragen keine Antworten gegeben  "insbesondere zur diskriminierungsfreien Arbeit mit queeren Jugendlichen, zum vermittelten Frauen- und Familienbild sowie zur reproduktiven Selbstbestimmung". Daher bestünden "massive Zweifel an der grundgesetzkonformen Ausrichtung des Trägers".



Eine Anerkennung setze rechtlich voraus, dass der Träger "die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bietet", so der Offene Brief weiter. "Wird die ICF Karlsruhe nun anerkannt, ohne dass diese Gewähr  gerade im Hinblick auf Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung  zweifelsfrei nachgewiesen ist, verkommt dieses gesetzliche Schutzkriterium zur reinen Formalie. Dies öffnet Tür und Tor für künftige Anerkennungen ähnlich bedenklicher Gruppierungen."

Handauflegen und Forderungen nach Enthaltsamkeit gegen Homosexualität

"Nach einer Recherche der Organisation FundiWatch ist die evangelikale Freikirche in Teilen als stark queerfeindlich einzuschätzen", betont auch der LSVD+. Experten schätzten sie außerdem als sektenartig ein, was bei Betroffenen zu einer Entfremdung von Familie und Freund*innen sowie psychosozialen Problemen führen könne. Der Verband verweist auf Medienberichte, wonach Homosexuellen von einigen ICF-Gemeinden Enthaltsamkeit nahegelegt worden sei. Nach einer Recherche von BR Puls aus dem letzten Jahr lehne die ICF sogenannte Konversionsbehandlungen für queere Menschen zwar ab. Der Autor des Beitrags konnte aber in Augsburg Behandlungen beiwohnen, bei denen er durch Handauflegen und Zungengebet von seiner Homosexualität "befreit" werden sollte.

Nach außen hin gebe sich die Freikirche progressiv, modern und charismatisch und ziehe damit vor allem junge Menschen an, merkt der LSVD+ weiter an. "In ihrer Struktur ist sie aber relativ systematisch und in Teilen stark hierarchisch"; bereits der "Tagesanzeiger" aus der Schweiz, wo der Hauptsitz der Kirche ist, habe etwa darauf verwiesen, dass queere Menschen hier nicht Leiter*innen werden könnten. In Karlsruhe drohe der Kirche gar noch größerer Einfluss: "Der ICF sei [laut Fundiwatch] ein großes Areal vom Missionswerk Karlsruhe übertragen worden, auf dem nun ein großes Zentrum mit Kirche, 'sozialen' Angeboten, Wohnungen und einer eigenen Schule entstehen könnte." (cw/pm)