"Jeder ist bisexuell": Elton Johns Interview von 1976 war ein Tabubruch

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Ein Tonbandgerät auf dem Couchtisch, ein Hotelzimmer in New York und ein Popstar, der ungewöhnlich offen wird: Vor genau 50 Jahren, am 7. Oktober 1976, erschien in der Ausgabe des US-Magazins "Rolling Stone" ein Interview, in dem sich Elton John als bisexuell bezeichnete. Für einen der erfolgreichsten Musiker der Welt war es ein historischer Tabubruch und ein mutiger Befreiungsschlag.



Das Gespräch führte der Journalist Cliff Jahr, wie das Magazin in seinem Archiv dokumentiert. Es fand in Johns Suite im Sherry-Netherland Hotel statt, einen Tag nach dem Abschlusskonzert einer 16-tägigen, ausverkauften Tour im New Yorker Madison Square Garden. Der Sänger habe damals gesagt, er wolle sich eine Zeit lang von der Bühne zurückziehen, vielleicht sogar für immer. Von Rückzug im Sinne eines Karriereendes wollte er allerdings nicht sprechen. Er wolle seine Energie für eine Weile anderswo einsetzen.

Das Tonband durfte für persönliche Fragen weiterlaufen

Zunächst sei John schüchtern gewesen, schreibt Jahr. Im Verlauf des Gesprächs habe er sich geöffnet und über seine Privatsphäre, sein Liebesleben und die Einsamkeit sehr erfolgreicher Entertainer gesprochen. Als Jahr fragte, ob man das Tonband für persönliche Fragen ausschalten solle, habe John geantwortet, es solle weiterlaufen.



Dann sprach der damals 29-Jährige über seine Sehnsucht nach Nähe. Er habe sich nach eigenen Worten bisher nicht in eine große Beziehung gestürzt und wünsche sich dringend eine Affäre, "ein Mensch in meinem Leben" fehle ihm. Sein Leben der vergangenen sechs Jahre sei "ein Disney-Film" gewesen, sagte John. Er neige zu Depressionen und schlechten Stimmungen, und er glaube nicht, dass jemand sein wahres Ich kenne.



Das Cover der Coming-out-Ausgabe

"Es ist nichts Schlechtes, bisexuell zu sein"



Auf die Frage "Du bist bisexuell?" antwortete John, es sei nichts dabei, mit jemandem des eigenen Geschlechts ins Bett zu gehen. "Ich glaube, jeder ist bis zu einem gewissen Grad bisexuell", sagte der Sänger. "Ich glaube nicht, dass das nur auf mich zutrifft. Es ist nichts Schlechtes, bisexuell zu sein. Ich glaube, du bist bisexuell. Ich glaube, jeder ist es." Dass er das noch nie öffentlich gesagt habe, bestätigte er lachend. Seine größte Sorge galt offenbar etwas ganz anderem: Er fürchte die Reaktion bei seinem Fußballclub, der sei "so hetero, es ist unglaublich".



Johns Aussagen waren dabei differenzierter, als es die Schlagzeilen später oft darstellten. Er sagte, er würde sich "eventuell" lieber in eine Frau verlieben, weil eine Frau wohl länger bleibe als ein Mann, schob aber nach, er wisse es nicht wirklich. Er habe niemanden getroffen, mit dem er sesshaft werden wolle  "von beiderlei Geschlecht". Eine Sehnsucht nach Kindern erwähnte er ebenfalls.

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Keine Liebesbeziehung mit Songtexter Bernie Taupin

Außerdem räumte John mit Gerüchten auf. Eine Liebesbeziehung zu seinem langjährigen Songtexter Bernie Taupin habe es nie gegeben, beide seien eher wie Brüder. Auch mit seinem Manager John Reid habe er nie eine Affäre gehabt. Seine erste sexuelle Erfahrung habe er mit 21 Jahren mit einer Frau gemacht, die erste mit einem Mann ein bis zwei Jahre später. Zugleich betonte er, sein Privatleben solle privat bleiben, er wolle es nicht auf die Titelseiten bringen.



Die Folgen für seine Karriere waren Berichten zufolge erheblich. Durch das Coming-out verlor John in den USA einen Teil seines Publikums. Der Autor Tom Doyle schreibt in seiner Biografie "Captain Fantastic", das Interview habe die Karriere des Sängers beinahe ruiniert.



Johns öffentliches Selbstverständnis veränderte sich in den folgenden Jahren weiter. 1984 heiratete er die Toningenieurin Renate Blauel, die Ehe wurde 1988 geschieden. In demselben Jahr sagte er dem "Rolling Stone" demnach, er fühle sich wohl damit, schwul zu sein. 2014 heiratete er David Furnish, mit dem er zwei Söhne hat. (cw)