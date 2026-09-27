AfD-Antrag: Kinder- und Jugendhilfe soll sich auf "biologisches Geschlecht rückbesinnen"

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Die AfD verstärkt ihren aktiven und offenen Kampf gegen queere Menschen: In einem neuen Antrag der Bundestagsfraktion (PDF) fordert sie eine "Rückbesinnung auf biologische Geschlechter in der Kinder- und Jugendhilfe". Der Antrag soll am späten Donnerstagabend in erster Lesung beraten werden  zusammen mit einem neuen Antrag der Bundesregierung zu einer allgemeinen Strukturreform in dem Bereich, der unter anderem die Förderung von Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Kindertagesbetreuung umfasst.



Die rechtsextreme Partei stört sich daran, dass der entsprechende Abschnitt des Sozialgesetzbuches seit einigen Jahren von den geförderten Angeboten fordert, "die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen, Jungen sowie transidenten, nichtbinären und intergeschlechtlichen jungen Menschen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern" (§ 9 Nummer 3 SGB VIII). Die AfD fordert eine "Rückführung" der Passage auf die "biologische Zweigeschlechtlichkeit als verbindlichen Bezugsrahmen der Kinder- und Jugendhilfe" sowie ein "ausdrückliches Verbot der Förderung oder Vermittlung vom biologischen Geschlecht abweichender Geschlechtsidentitätskonzepte durch Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe."



Das klingt wie Formulierungen aus "LGBT-Propaganda"-Gesetzen, würde aber einen akzeptierenden Umgang mit trans, inter und nichtbinären Jugendlichen in allen Einrichtungen erschweren oder einen diskriminierenden oder ausschließenden Umgang mit ihnen gar ermöglichen. Der Antrag würde auch die Arbeit etwa queerer Jugendzentren und -gruppen praktisch unmöglich machen. Zur Begründung behauptet die Partei, die aktuelle Formulierung stütze sich auf "ein wissenschaftlich nicht hinreichend belegtes Konzept der Geschlechtsidentität", greife in das elterliche Erziehungsrecht ein und öffne "Tür und Tor für eine geschlechtsideologische Beeinflussung Minderjähriger durch öffentlich finanzierte Träger, ohne dass dem eine hinreichend gesicherte medizinisch-wissenschaftliche Evidenzbasis zugrunde liegt".

Auch Schulsozialarbeit soll eingeschränkt werden

Mit dem AfD-Antrag sollen auch weitere Passagen des SGB geändert werden, etwa eine einleitende, die die Ziele der Jugendhilfe beschreibt. "Alle Maßnahmen nach Nummern 1 bis 5 [§ 1 Absatz 3] respektieren die biologische Zweigeschlechtlichkeit als Grundlage der menschlichen Entwicklung und vermitteln keine von dieser abweichenden Geschlechtertheorien", will die AfD ins Gesetz schreiben lassen. "Eine Förderung oder Vermittlung von Geschlechtsidentitätskonzepten, die vom biologischen Geschlecht abweichen, findet nicht statt", soll es im bereits erwähnten §9 künftig heißen.



Dort würde der Satz über die Berücksichtigung von "transidenten, nichtbinären und intergeschlechtlichen jungen Menschen" komplett entfallen. Damit nicht genug, soll auch §13a geändert werden: "Die Schulsozialarbeit bindet sich an die biologische Zweigeschlechtlichkeit als Grundlage und fördert keine Konzepte, die vom biologischen Geschlecht abweichen."



Die Jugendhilfe müsse "an den realen Lebenslagen von Jungen und Mädchen" ausgerichtet werden, heißt es zur näheren Begründung seitens der AfD. Die Förderung solle "zielgenau für den Abbau realer, geschlechtsspezifischer Benachteiligungen zwischen Jungen und Mädchen eingesetzt werden, statt in ideologisch motivierte Programme zu fließen. Zugleich wird das elterliche Erziehungsrecht gestärkt und einer vorschnellen pädagogischen Bestärkung von Geschlechtsdysphorie entgegengewirkt."



Es solle verhindert werden, "dass alterstypische Reifungskrisen vorschnell als 'Transidentität' gedeutet und bestärkt werden", so die AfD, die auf "Fachdebatten um sozial induzierte Diagnosesteigerungen und die international belegten Evidenzmängel geschlechtsaffirmierender Behandlungen" verweist. Mit dem Entwurf untersage man unter anderem "die Förderung oder Vermittlung vom biologischen Geschlecht abweichender Geschlechtsidentitätskonzepte, insbesondere Konzepte der 'sozialen Transition' sowie die Vermittlung an Dritte, die eine medizinische Transition befürworten, ohne dass eine sorgfältige Einzelfallabklärung vorausgegangen ist".

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Umsetzung des Wahlprogramms gegen "Trans-Kult"

Die AfD verweist auf angebliche wissenschaftliche, letztlich aber primär transfeindlich und politisch geführte Debatten rund um das Selbstbestimmungsgesetz und geschlechtsangleichende Maßnahmen, um die Anerkennung, Identität und praktisch Existenz von trans, inter und nichtbinären Jugendlichen zu bekämpfen. Dabei heißt es im ersten Satz des Jugendhilfe-Gesetzes: "Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit."



Deutlicher wurde die AfD in ihrem Programm zur Bundestagswahl. Unter dem Punkt "Die zwei Geschlechter sind eine biologische Tatsache" beklagte die Partei unter anderem: "Kinder und Jugendliche werden durch einen Trans-Kult in Kita, Schule, Medien, im Internet und durch Gleichaltrige manipuliert." Der Antrag bezeichnet Pubertätsblocker als "Kindeswohlgefährdung" und "Geschlechtsumwandlung" als "unumkehrbare Verstümmelung von jungen Menschen" und fordert unter anderem: "Es darf keine Indoktrination von Kindern und Jugendlichen durch Trans-Kult, Frühsexualisierung und Genderideologie geben. Jede staatliche Förderung dafür muss eingestellt werden." Der nun vorgelegte Antrag zeigt, wie sich die Partei eine Umsetzung ihrer Queerfeindlichkeit vorstellt. (nb)