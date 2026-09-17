Queere Verbände fordern verbindliche Zusagen von möglicher Berliner Koalition



Die Regenbogen­flagge vor dem Roten Rathaus in Berlin (Bild: IMAGO / PIC ONE)

Heute, 12:48h 3 Min.

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Der Berliner CSD e.V. und der LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg drängen die Berliner Parteien dazu, zentrale queerpolitische Vorhaben verbindlich in einem möglichen Koalitionsvertrag zu verankern. In einer gemeinsamen Pressemitteilung wenden sich die Verbände an Linke, Grüne und SPD und bieten zugleich ihre fachliche Unterstützung bei den anstehenden Gesprächen über eine neue Landesregierung an.



Im Mittelpunkt stehen drei Forderungen: Der Schutz vor queerfeindlicher Gewalt soll ausgebaut und queere Menschen ausdrücklich im Berliner Gewalthilfegesetz berücksichtigt werden. Außerdem verlangen die Verbände eine dauerhafte und verlässliche Finanzierung queerer Infrastruktur, darunter Beratungsangebote, Schutz- und Begegnungsräume sowie größere Veranstaltungen. Drittens sollen sich die künftigen Koalitionspartner politisch und finanziell hinter eine Bewerbung Berlins um den WorldPride 2032 stellen.

"Vielfältige Stadtgesellschaft" bekräftigen

"Den Worten vor der Wahl müssen jetzt Taten folgen", erklärt Marcel Voges vom Berliner CSD. Gerade in diesem Jahr wäre eine klare Unterstützung für den WorldPride ein Signal, dass Berlin für Freiheit, Vielfalt und queeres Leben stehe. LSVD-Geschäftsführer Florian Winkler-Schwarz verweist zugleich auf die zunehmende queerfeindliche Gewalt und den finanziellen Druck auf Beratungsstellen und queere Räume. Queere Politik sei "Daseinsvorsorge für eine vielfältige Stadtgesellschaft", so Winkler-Schwarz.



Bei den LSVD-Wahlprüfsteinen hatten Grüne, Linke und danach die SPD am besten abgeschnitten (queer.de berichtete). Zusammen mit dem CSD hatte der Verband auch zu einer Wahlarena eingeladen (queer.de berichtete). Mit dem Motto "Haltung ist hot" hatte der  letztlich von einem islamistischen Anschlag überschattete  Pride ebenfalls die Wahl thematisiert (queer.de berichtete).

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Künftige Regierung noch unklar

Bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September wurde die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft, gefolgt von CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grünen (14,3 Prozent) und SPD (12,1 Prozent). Die bisherige CDU-SPD-Regierung unter dem nicht mehr angetrenen Regierenden Bürgermeister Kai Wegner verlor damit ihre Mehrheit.



Die Linke strebt unter ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp eine rot-grün-rote Regierung mit Grünen und SPD an. Noch ist diese allerdings nicht ausgehandelt: Linke, Grüne und SPD führen derzeit Vorgespräche. Bei einem dritten Treffen am Mittwoch soll geklärt werden, ob anschließend offizielle Sondierungen aufgenommen werden können. Vor allem SPD und Grüne verlangen dabei verbindliche Vereinbarungen zum Umgang mit Antisemitismus innerhalb der möglichen Koalition.



Mehrere bekannte Ex-Politiker*innen aus SPD und Grünen haben in einem Appell gefordert, auf eine Koalition mit den Linken zu verzichten (queer.de berichtete). Auch aus der Union und aus konservativen Medien gibt es Forderungen nach einer schwarz-grün-roten Koalition, die aber nur auf eine Mehrheit von zwei Sitzen käme. Die CDU unter dem offen schwulen Spitzenkandidaten Stefan Evers hatte bei den LSVD-Wahlprüfsteinen aus Sicht des Verbands nur zwei von zehn Forderungen erfüllt. (cw/pm)