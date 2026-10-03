Lesbisches Leben ohne Erklärungen, lesbische Erotik im Krimi-Sog

Von Luise Erbentraut

Heute, 15:52h 4 Min.

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Darüber, dass Suzana Tratniks Belletristik lesbische Erotik über vielschichtige Charaktere in kriminalistischem Sog erzählt, lässt sich nicht streiten. Etwas mehr als ein Jahr nach ihrem letzten Roman "Am Rande des Irrsinns" erscheint mit "Slowenisches Herz" (Amazon-Affiliate-Link ) nun die achte Kurzgeschichtensammlung der slowenischen Schriftstellerin, Übersetzerin, Soziologin, Essayistin und Aktivistin im Konkursbuch Verlag. In den neun versammelten Erzählungen bindet Tratnik metaphorische, beinahe bizarr anmutende Traumsymbole in eine so ungetrübt realistische Erzählweise ein, dass kaum zu sagen ist, wo das Vertraute aufhört und das Unheimliche beginnt.



Schon der Titel des ersten Kapitels "Die Schere" scheint lesbische Sexualität plakativ auszustellen. Tratnik führt diese Assoziation jedoch auf Umwege: Körperliche Erregung erzählt sich hier über einen Adrenalinrausch ganz anderer Sorte, der sich wiederum als Anspielung auf den Orgasmus als "la petite mort", den kleinen Tod, lesen lässt, ohne ihn als solchen zu benennen. Auch bildet die Geschichte damit den Auftakt für ein Spiel, das sich in der Lektüre des Buches fortsetzt, indem es immer wieder den inneren Moralapostel der Leser*innen vorführt.

Die "Herzerlstraße" gab der deutschen Übersetzung ihren Titel



Der Erzählband "Lesbisches Herz" ist Ende September 2026 im Konkursbuch Verlag erschienen

Völlig surreal wird es dann dort, wo der verrückte Hase Njussi über den Kochtopf springt. Am deutlichsten lässt sich Tratniks motivischer Surrealismus aber in jener Geschichte herauslesen, die der deutschen Übersetzung des Buches ihren Titel gibt. Das "Slowenische Herz", in Österreich auch "Herzerlstraße" genannt, ist eine Straße in den Weinbergen an der slowenisch-österreichischen Grenze, deren konkrete Herzform sich nur aus einer bestimmten Perspektive inmitten der Landschaft abzeichnet.



Dass die Wahl des Titels der deutschsprachigen Übersetzung nicht bei "Die Schere" beziehungsweise "karje" geblieben ist, wirft die Frage auf, ob dies eine Romantisierung ist, die es gar nicht gebraucht hätte, oder ob sie die Sprachfärbung des Buches bewusst kontrastiert. Schließlich lesen sich die 218 Seiten völlig unverblümt, fast so, als könnte jeder Satz von einem Slavoj iek unterbrochen werden, der sich für Vulgarität entschuldigt, nur dass in diesem Buch niemand um Verzeihung bittet  denn wofür auch?



Die Stärke des Erzählbandes liegt aber vor allem darin, dass Tratnik lesbische Subjektivitäten nicht zögernd oder suchend erzählt, sondern sie wie selbstverständlich voraussetzt, unbeirrt von gesellschaftlichen Erwartungshaltungen. Es wird kein Bemühen angestrengt, die Figuren und ihre Lebenswelten für ein Publikum von außen verständlich zu machen. Es wird nicht erklärt, was man wissen muss, wodurch sich die Frage stellt, ob es überhaupt etwas zu wissen gibt, um die Figuren zu verstehen. Sie verstehen sich wie von selbst.

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Gibt es Verbindungen zwischen den Geschichten?

Das gilt aber nicht nur für die lesbischen Selbstentwürfe, von denen die Kurzgeschichten handeln, sondern auch für den lokalen Kontext Sloweniens. Das Land bietet zwar den Schauplatz, dieser thematisiert sich jedoch aus den unterschiedlichsten Fluchtbewegungen heraus: Von Slowenien nach Südamerika, von Kroatien nach Slowenien, vom Land in die Stadt. Dass Tratnik die dadurch sichtbare Vielzahl lesbischer Subjektivitäten Sloweniens aus sich heraus und in ihren regionalen und historischen Zusammenhängen erzählen kann, ohne sie für ein Publikum von außen festschreiben zu müssen, verdankt sich ihrem geschlechtsanthropologischen Blick.



Trotzdem kommt man am Ende nicht umhin, nach den Verbindungen zwischen den Geschichten zu suchen. Sowohl die wiederkehrende Erzählstimme als auch das Spiel mit Motiven legen eine solche Verbindung auf formaler Ebene nahe. Mit Blick auf die Reihenfolge scheinen die Geschichten sogar von einem ganzen Leben zu erzählen. Sie folgen damit demselben Prinzip wie Tratniks Surrealismus: Dem Anschein nach miteinander verbunden, ohne dass sich je eindeutig sagen ließe, ob diese Verbindung tatsächlich besteht. Leser*innen sollten sich nicht wundern, wenn aus den geplanten kurzen Leseeinheiten doch eine Lektüre in einem Zug wird.

Infos zum Buch



Suzana Tratnik: Slowenisches Herz. Kurzromane. 220 Seiten. Konkursbuch Verlag Claudia Gehrcke. Taschenbuch: 15  (ISBN 978-3-88769-273-5)