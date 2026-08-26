Homophobe Sprüche gegen Héctor Bellerín beschäftigen Spaniens Justiz

Heute, 15:49h 2 Min.

2 Min.

In Spanien ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den YouTuber und Fußball-Influencer Iñaki Angulo wegen homophober Äußerungen über den Fußballprofi Héctor Bellerín. Die Fiscalía Provincial de Madrid leitete entsprechende Ermittlungen ein. Geprüft wird, ob Angulos Äußerungen während eines YouTube-Livestreams den Tatbestand eines Delikts gegen die Grundrechte und öffentlichen Freiheiten erfüllen.



Auslöser ist ein Livestream während des Spiels zwischen Belleríns Verein Real Betis aus Sevilla und Real Madrid am 4. September. Madrid-Fan Angulo kommentierte den Auftritt des Betis-Verteidigers und nahm dabei Bezug auf dessen Erscheinungsbild und persönliche Interessen. Unter anderem erwähnte er, dass Bellerín sich die Fingernägel lackiere und Bücher von Frauen lese. Anschließend bezeichnete er den Fußballer als mutmaßlich "verdeckten Schwulen" und verwendete weitere homophobe Beschimpfungen.



Die Anzeige gegen Angulo wurde vor rund einem Monat von der Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte bei der Staatsanwaltschaft eingereicht. Nach Angaben mehrerer spanischer Medien schlossen sich anschließend rund 100 weitere Personen der Anzeige an. Nun soll die Staatsanwaltschaft die Umstände und den möglichen strafrechtlichen Gehalt der Äußerungen prüfen.

- Werbung -



Bellerín kritisierte Homophobie im Fußball

Der Fall steht auch vor dem Hintergrund einer Debatte über Homophobie und Geschlechterrollen im spanischen wie weltweiten Fußball. Bellerín selbst hat wiederholt über homophobe Anfeindungen gesprochen. Im Juni sagte der Fußballer in einer Fernsehsendung, dass er und sein früherer Teamkollege Borja Iglesias wegen ihres Auftretens und ihrer Interessen immer wieder als nicht dem traditionellen männlichen Fußballerbild entsprechend angegriffen würden. Bellerín kritisierte, dass etwa lackierte Fingernägel oder andere persönliche Vorlieben zum Anlass genommen würden, die Spieler abzuwehren.



Auch Iglesias war in der Vergangenheit wegen lackierter Fingernägel homophob beleidigt worden. Nach solchen Angriffen solidarisierten sich Fans und Fußballanhänger mit dem Spieler, unter anderem indem sie sich ebenfalls die Nägel lackierten.

Die nun eröffneten Ermittlungen bedeuten noch keine Anklage oder Verurteilung. Die Staatsanwaltschaft muss zunächst klären, ob die Äußerungen strafrechtlich relevant sind und ob weitere juristische Schritte folgen. (cw)